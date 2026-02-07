Cuándo y cómo ver el debut de Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

El patinador mexicano Donovan Carrillo buscará superar su legendaria actuación en Beijing 2022, luciéndose como abanderado y mostrando nuevas coreografías que prometen emocionar a todo México en los Juegos Olímpicos de Invierno. (Ilustración: Jovani Pérez/ Infobae)

La espera terminó: México volverá a vibrar con el talento de Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, quien se prepara para su segundo reto olímpico en el hielo.

Tras su histórica participación en Beijing 2022, donde se convirtió en el primer mexicano en alcanzar la final de patinaje artístico, ahora llega a Milano-Cortina 2026 con la misión de superar su marca y consolidarse como referente latinoamericano en esta disciplina.

La delegación mexicana vivió un estreno histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno, destacando con el mayor grupo en tres décadas y la presencia de Donovan Carrillo y Sarah Schleper ondeando la bandera. REUTERS/Mike Segar

Como abanderado en la ceremonia inaugural, su presencia representa la pasión y el esfuerzo de una delegación mexicana que busca dejar huella en unas Olimpiadas cada vez más diversas.

Fechas y horarios de Donovan Carrillo

El patinador tapatío tendrá dos presentaciones clave en la pista:

Martes 10 de febrero, 11:30 h (CDMX): Programa corto, donde buscará asegurar su pase a la final.

Viernes 13 de febrero, 12:00 h (CDMX): Programa libre, la prueba definitiva para mejorar su posición en el ranking general.

Estas fechas marcan el inicio oficial de la participación mexicana en competencia, con Carrillo como el primer atleta nacional en entrar en acción.

Allan Corona, Srah Schleper, Regina Martínez y Donovan Carrillo buscarán la primera medalla en los Juegos de Invierno 2026. (Ilustración: Jesús Aviles/ Infobae)

Le seguirá Regina Martínez el 12 de febrero en esquí de fondo; el 13 será turno de Allan Corona en la misma disciplina; después llegará el debut de Lasse Gaxiola el 14 en esquí alpino, mientras que su madre Sarah Schleper lo hará el 15 y cerrará la participación mexicana el 18 en el slalom femenil.

Dónde seguir su debut

Los aficionados podrán disfrutar de las deslumbrantes rutinas de Donovan en distintas plataformas:

Televisión abierta: Canal 9 transmitirá las competencias en México.

Streaming gratuito: Claro Sports a través de YouTube.

Plataforma digital: ViX ofrecerá cobertura en línea.

El repertorio musical de Donovan Carrillo incluirá homenajes icónicos a Elvis y demostrará su carisma y técnica en el hielo olímpico. REUTERS/Brian Snyder

Gracias a estas opciones, el debut de Carrillo será accesible para millones de espectadores, asegurando que nadie se pierda este momento histórico.

Lo que se espera de Donovan

El objetivo es claro: mejorar la posición 22 que obtuvo en Beijing 2022 y demostrar que México puede competir con calidad en un deporte dominado por potencias habituales.

Su repertorio musical, que incluye piezas vibrantes y un homenaje a Elvis Presley, busca conectar con jueces y público, mostrando tanto técnica como carisma.

La participación de Donovan Carrillo impulsa el crecimiento del deporte invernal en México y busca inspirar a nuevas generaciones de atletas. (TW Conade)

Más allá de los resultados, su participación reafirma que el deporte invernal mexicano está creciendo. Carrillo no sólo compite por puntos, sino por inspiración: abrir camino para nuevas generaciones y mantener a México visible en la élite del patinaje artístico mundial.

De esta manera, el debut de Donovan Carrillo en Milano-Cortina 2026 será un momento para celebrar el talento, la perseverancia y el orgullo nacional. Con transmisiones accesibles y expectativas altas, México se presenta con una cita con la historia en el hielo.