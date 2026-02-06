México Deportes

Artistas, horario y dónde ver la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en México

El Estadio San Siro recibirá a delegaciones de todo el mundo para dar inicio oficial a los Juegos Olímpicos de Invierno

Guardar
La inauguración de los Juegos
La inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 se celebrará el 6 de febrero en el emblemático Estadio San Siro de Milán. (AP Foto/Gregory Bull)

La cuenta regresiva terminó: los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 están listos para arrancar con una ceremonia inaugural que promete ser vibrante e histórica.

El próximo 6 de febrero, el Estadio San Siro de Milán será el escenario de un espectáculo que combinará tradición, innovación y música de talla mundial.

Donovan Carrillo y Sarah Schleper
Donovan Carrillo y Sarah Schleper serán los orgullosos abanderados de México en la gran ceremonia inaugural de Milán-Cortina 2026. (Ilustración: Jesús Aviles)

Para México, la inauguración no sólo será un evento simbólico, sino también un momento de orgullo nacional. La delegación mexicana estará presente en el desfile de naciones con Donovan Carrillo y Sarah Schleper como abanderados, mientras millones de espectadores podrán seguir cada detalle desde sus hogares.

Los artistas invitados que darán vida a la ceremonia

La apertura de la vigesimoquinta edición de los Juegos Olímpicos de Invierno reunirá a un elenco artístico diverso y de gran prestigio:

  • Mariah Carey, quien interpretará una canción en italiano como parte del tema central “Armonía”.
  • Andrea Bocelli, el tenor italiano que regresa a un escenario olímpico dos décadas después.
  • Laura Pausini, con más de 30 años de trayectoria y un repertorio que conecta con públicos internacionales.
  • Lang Lang, pianista chino reconocido por su virtuosismo.
  • Cecilia Bartoli, mezzosoprano italiana que aportará la esencia operística de su país.
  • Ghali, rapero milanés que representa la multiculturalidad contemporánea.
Andrea Bocelli, el renombrado tenor
Andrea Bocelli, el renombrado tenor italiano, actuará en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. Este evento marca su regreso a un escenario olímpico 20 años después de su memorable actuación en la clausura de Turín 2006. REUTERS/Carlos Barria

Esta mezcla de pop, ópera, rap y música clásica convertirá la inauguración en un espectáculo pensado para emocionar a todos los gustos y generaciones.

Horario y momentos clave

La ceremonia se celebrará el viernes 6 de febrero de 2026 a las 13:00 horas (tiempo del centro de México). Aunque algunas competencias comenzaron el 4 de febrero, la inauguración marca el inicio oficial de las Olimpiadas. Algunos de los momentos más destacados que podemos esperar para este evento son:

  • Desfile de las Naciones, con la entrada de todas las delegaciones.
  • Encendido del pebetero olímpico, que por primera vez será doble: uno en el Arco della Pace de Milán y otro en la Piazza Dibona de Cortina d’Ampezzo.
  • Actuaciones musicales y artísticas que darán identidad a esta edición.
Por primera vez, el pebetero
Por primera vez, el pebetero olímpico tendrá encendido doble: uno en el Arco della Pace de Milán y otro en la Piazza Dibona de Cortina d’Ampezzo. REUTERS/Claudia Greco

Por ello, cada detalle está diseñado para resaltar la unión entre tradición italiana y el espíritu global del olimpismo.

Dónde ver la inauguración en México

Aquí está la parte más importante para los aficionados: la ceremonia podrá verse de manera gratuita en televisión abierta.

  • Televisión abierta: El canal 9 de Televisa transmitirá en vivo la inauguración sin costo, accesible para cualquier televisor en México.
  • Streaming: ViX.
  • Multiplataforma: Claro Sports, con transmisión en TV de paga, sitio web, aplicación móvil y YouTube.

Este acceso gratuito garantiza que millones de mexicanos puedan disfrutar del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 sin necesidad de contratar servicios adicionales.

La celebración de apertura marca
La celebración de apertura marca el inicio oficial de las Olimpiadas y une a millones de espectadores mexicanos con el espíritu global de los Juegos de Invierno. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Gracias a esta cobertura, la audiencia mexicana tendrá acceso completo al evento y a las competencias que se desarrollarán hasta el 22 de febrero, cuando se celebre la clausura en la Arena de Verona.

Temas Relacionados

Juegos Olímpicos de InviernoJuegos Olímpicos de Invierno 2026OlimpiadasInauguraciónCeremonia InauguralMilán-Cortina 2026MilánEstadio San SiroDonovan CarrilloSarah SchleperMariah CareyAndrea BocelliLaura PausiniTransmisiónmexico-deportesmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Reportan acuerdo para que Rodrigo Aguirre llegue a Tigres tras su paso por América

El equipo de Guido Pizarro sumaría un refuerzo más antes de que cierre el registro para el Clausura 2026

Reportan acuerdo para que Rodrigo

México presenta su roster completo para el Clásico Mundial de Béisbol 2026: repetirán figuras que brillaron en la edición pasada

Repiten figuras clave que llevaron al equipo al histórico tercer lugar en 2023, como Randy Arozarena, Alejandro Kirk, Luis Urías y Joey Meneses

México presenta su roster completo

Critican a la Secretaría de Cultura por la publicación de un video del Santo hecho con IA

El aniversario luctuoso 42 del Enmascarado de Plata se vio marcado por un homenaje virtual que mezcló admiración y polémica

Critican a la Secretaría de

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Este sería el sueldo que el piloto mexicano ganará con la escudería estadounidense

¿Cuánto ganará Checo Pérez en

Sudáfrica está preparándose para enfrentar a México en el Mundial: tendrá encuentro amistoso contra Panamá

Tras más de veinte años desde su último enfrentamiento, Sudáfrica y Panamá volverán a medirse en esta serie de amistosos estratégicos

Sudáfrica está preparándose para enfrentar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Atacan a balazos al alcalde

Atacan a balazos al alcalde de Zacualpan, Veracruz: su chofer resultó herido

Acusan al “Mantecas”, operador del Cártel de Sinaloa, de cuatro cargos relacionados con tráfico de fentanilo en EEUU

Localizan 10 narcocampamentos, municiones y equipo táctico en operativo de búsqueda de los 10 mineros desaparecidos

Quiénes son los funcionarios detenidos junto con el alcalde de Tequila, Jalisco, por nexos con el CJNG

Pablo Lemus asegura que habrá más funcionarios detenidos tras captura del alcalde de Tequila ligado al CJNG

ENTRETENIMIENTO

Laura Zapata se solidariza con

Laura Zapata se solidariza con Maribel Guardia y afirma que Imelda Tuñón llevó a la muerte a Julián Figueroa: “Gente enferma”

Mayela Laguna denuncia que no le avisaron que su hijo ya no lleva el apellido Guzmán y se desmarca definitivamente de la familia

Sergio Sendel enciende las redes sociales con fotografía junto a su hijo Graco, actor de Doménica Montero

Los mejores memes que dejó el anuncio de los conciertos de Zayn Malik en México

Cazzu sorprende al interpretar canciones de Alejandro Fernández y fans piden colaboración

DEPORTES

Reportan acuerdo para que Rodrigo

Reportan acuerdo para que Rodrigo Aguirre llegue a Tigres tras su paso por América

México presenta su roster completo para el Clásico Mundial de Béisbol 2026: repetirán figuras que brillaron en la edición pasada

Critican a la Secretaría de Cultura por la publicación de un video del Santo hecho con IA

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sudáfrica está preparándose para enfrentar a México en el Mundial: tendrá encuentro amistoso contra Panamá