Artistas, horario y dónde ver la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en México

La inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 se celebrará el 6 de febrero en el emblemático Estadio San Siro de Milán. (AP Foto/Gregory Bull)

La cuenta regresiva terminó: los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 están listos para arrancar con una ceremonia inaugural que promete ser vibrante e histórica.

El próximo 6 de febrero, el Estadio San Siro de Milán será el escenario de un espectáculo que combinará tradición, innovación y música de talla mundial.

Donovan Carrillo y Sarah Schleper serán los orgullosos abanderados de México en la gran ceremonia inaugural de Milán-Cortina 2026. (Ilustración: Jesús Aviles)

Para México, la inauguración no sólo será un evento simbólico, sino también un momento de orgullo nacional. La delegación mexicana estará presente en el desfile de naciones con Donovan Carrillo y Sarah Schleper como abanderados, mientras millones de espectadores podrán seguir cada detalle desde sus hogares.

Los artistas invitados que darán vida a la ceremonia

La apertura de la vigesimoquinta edición de los Juegos Olímpicos de Invierno reunirá a un elenco artístico diverso y de gran prestigio:

Mariah Carey , quien interpretará una canción en italiano como parte del tema central “Armonía” .

Andrea Bocelli , el tenor italiano que regresa a un escenario olímpico dos décadas después.

Laura Pausini , con más de 30 años de trayectoria y un repertorio que conecta con públicos internacionales.

Lang Lang , pianista chino reconocido por su virtuosismo.

Cecilia Bartoli , mezzosoprano italiana que aportará la esencia operística de su país.

Ghali, rapero milanés que representa la multiculturalidad contemporánea.

Andrea Bocelli, el renombrado tenor italiano, actuará en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. Este evento marca su regreso a un escenario olímpico 20 años después de su memorable actuación en la clausura de Turín 2006. REUTERS/Carlos Barria

Esta mezcla de pop, ópera, rap y música clásica convertirá la inauguración en un espectáculo pensado para emocionar a todos los gustos y generaciones.

Horario y momentos clave

La ceremonia se celebrará el viernes 6 de febrero de 2026 a las 13:00 horas (tiempo del centro de México). Aunque algunas competencias comenzaron el 4 de febrero, la inauguración marca el inicio oficial de las Olimpiadas. Algunos de los momentos más destacados que podemos esperar para este evento son:

Desfile de las Naciones , con la entrada de todas las delegaciones.

Encendido del pebetero olímpico , que por primera vez será doble: uno en el Arco della Pace de Milán y otro en la Piazza Dibona de Cortina d’Ampezzo .

Actuaciones musicales y artísticas que darán identidad a esta edición.

Por primera vez, el pebetero olímpico tendrá encendido doble: uno en el Arco della Pace de Milán y otro en la Piazza Dibona de Cortina d’Ampezzo. REUTERS/Claudia Greco

Por ello, cada detalle está diseñado para resaltar la unión entre tradición italiana y el espíritu global del olimpismo.

Dónde ver la inauguración en México

Aquí está la parte más importante para los aficionados: la ceremonia podrá verse de manera gratuita en televisión abierta.

Televisión abierta: El canal 9 de Televisa transmitirá en vivo la inauguración sin costo, accesible para cualquier televisor en México.

Streaming: ViX.

Multiplataforma: Claro Sports, con transmisión en TV de paga, sitio web, aplicación móvil y YouTube.

Este acceso gratuito garantiza que millones de mexicanos puedan disfrutar del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 sin necesidad de contratar servicios adicionales.

La celebración de apertura marca el inicio oficial de las Olimpiadas y une a millones de espectadores mexicanos con el espíritu global de los Juegos de Invierno. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Gracias a esta cobertura, la audiencia mexicana tendrá acceso completo al evento y a las competencias que se desarrollarán hasta el 22 de febrero, cuando se celebre la clausura en la Arena de Verona.