Sobrina de Maribel Guardia denuncia que Julián Figueroa fue víctima de violencia en su relación con Imelda Tuñón

“Maribelita” afirmó que presenció episodios violentos de Tuñón hacia su primo. (Especial)

La controversia en torno a la familia de Maribel Guardia continúa, en esta ocasión Maribel García, sobrina de la actriz y prima de Julián Figueroa, ofreció declaraciones en las que asegura que el fallecido cantante fue víctima de violencia dentro de su matrimonio con Imelda Tuñón. Las afirmaciones de Maribelita surgieron tras la difusión de un video por el periodista Javier Ceriani, donde se observa una discusión entre Figueroa y Tuñón.

En el material audiovisual, Imelda Tuñón aparece golpeándose la cabeza contra una toalla en el piso, mientras Julián Figueroa advierte que tiene todo documentado ante posibles acusaciones de maltrato. Además, el propio cantante relata que su esposa le lanzó acetona a los ojos. Este registro salió a la luz días después de que la cantante acusara públicamente al hijo de Joan Sebastian por supuestas agresiones.

Durante su intervención en el programa conducido por Javier Ceriani, Maribel García detalló que convivió durante años en la residencia de Maribel Guardia, donde fue testigo de la relación de la pareja. Subrayó que presenció varios episodios de violencia ejercida por Imelda Tuñón hacia Julián Figueroa. “Viví dos ocasiones en las que Imelda intentó agredir físicamente a Julián, una de ellas con una silla, y otra en la que le rompió un diente usando un celular”, relató la deportista ante las cámaras, al tiempo que afirmó: “Ella lo provocaba y le decía que le pegara, pero Julián nunca lo hizo”.

Maribel García también denunció que recibió amenazas directas por parte de Imelda Tuñón. (Ventaneando/Instagram)

La sobrina de Maribel señaló que la relación de la pareja era tóxica y ambos querían separarse, aunque existían obstáculos ligados a la custodia de su hijo. “Ellos ya no eran pareja, dormían en habitaciones separadas y Julián quería dejarla, pero ella lo chantajeaba con el niño”, explicó García. Según su testimonio, el bienestar del menor era la principal preocupación de la familia.

En otro momento de la entrevista, García denunció que recibió amenazas directas por parte de Imelda Tuñón. “Sí, le mandó un mensaje explícito a mi tía diciendo ‘voy por la cabeza de Maribelita’”, comentó, añadiendo que su única intención es defender la memoria de su primo y la integridad de su familia. “Ahorita estoy aquí para honrar a Julián, porque fue un padre maravilloso y una persona con un corazón bondadoso”, expresó la deportista, quien además enfatizó: “Siempre buscó salir adelante por su hijo, y fue ella quien generó un ambiente de violencia”.

Recientemente se reveló un video donde Imelda es grabada por el cantante durante un episodio violento. | Fotos: Cuartoscuro - IG, julian_f_f

La controversia escaló cuando Maribel García relató que, según la nana de la familia, el hijo pequeño de la pareja presenció hechos que impactaron su percepción materna. Pues antes de mudarse de la casa de su abuela el pequeño José Julián presuntamente habría visto a su madre con dos hombres en la habitación, lo que provocó la batalla legal entre Maribel Guardia e Imelda.

“El niño lo vio todo y dijo: ‘Qué rara es mi mamá’”, aseguró. También mencionó que tras la muerte de Julián Figueroa, la familia ha enfrentado dificultades legales y acoso, mientras resalta que nunca buscaron la atención mediática y solo desean paz para el menor.