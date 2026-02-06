Seis canciones rancheras ideales para dedicar serenata este 14 de febrero

Canciones para dedicar serenata este Día del Amor. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El Día del Amor y la Amistad es una de las fechas más especiales para expresar los sentimientos más profundos, y en México, pocas tradiciones son tan emblemáticas como la serenata. Acompañada de guitarras, trompetas y voces llenas de pasión, la música ranchera se ha convertido en el vehículo perfecto para decir “te quiero”, “te extraño” o “quiero pasar mi vida contigo”.

En este 14 de febrero, dedicar una canción ranchera es honrar la tradición y el romanticismo a la mexicana. A continuación, te presentamos seis de las mejores canciones rancheras para enamorar con serenata.

1. “Si nos dejan” – José Alfredo Jiménez

Considerada un himno del amor eterno, “Si nos dejan” es una de las canciones más solicitadas en serenatas. Su letra habla de un amor que desafía todo obstáculo y que sueña con un futuro juntos, lejos de las críticas y dificultades. Es una opción ideal para quienes desean declarar un amor profundo y sincero, con la esperanza de construir una vida en pareja.

Canciones de amor para este Día de San Valentín. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

2. “Hermoso cariño” – Vicente Fernández

Esta canción es una de las más tiernas del repertorio ranchero. Vicente Fernández interpreta con gran sensibilidad un amor que llena de alegría y sentido la vida. “Hermoso cariño” es perfecta para dedicar a esa persona que se ha convertido en el motor diario y que transforma lo ordinario en extraordinario.

3. “Te amaré toda la vida” – Pedro Infante

Clásica y entrañable, esta canción es sinónimo de promesas eternas. Pedro Infante transmite una devoción absoluta, ideal para quienes desean reafirmar su compromiso y expresar que el amor no conoce límites de tiempo. Es una serenata que toca fibras profundas y evoca nostalgia, respeto y admiración.

4. “Cien años” – Pedro Infante

Aunque melancólica, “Cien años” es una de las canciones más solicitadas para serenatas, especialmente cuando se trata de amores imposibles o no correspondidos. Su letra expresa un amor tan fuerte que sobrevive incluso al desamor. Es perfecta para quienes buscan transmitir sentimientos intensos y auténticos, incluso desde la vulnerabilidad.

5. “Motivos” – Vicente Fernández

Esta canción destaca por su tono reflexivo y apasionado. “Motivos” habla del amor como la razón de ser, de luchar y de seguir adelante. Es una excelente elección para dedicar a una pareja consolidada, ya que expresa gratitud, admiración y el reconocimiento de que el amor verdadero se construye día a día.

La serenata es una forma de declarar el amor en este 14 de febrero. Foto: (iStock)

6. “Un mundo raro” – José Alfredo Jiménez

Otra joya de José Alfredo Jiménez, “Un mundo raro” combina dolor, orgullo y amor incondicional. Aunque su letra tiene tintes de despedida, es una canción poderosa que demuestra la grandeza de amar sin rencores. En serenatas, suele dedicarse como una forma de expresar sentimientos complejos, pero sinceros y profundos.

La música ranchera tiene la capacidad de transmitir emociones con una intensidad única. Sus letras directas, acompañadas de arreglos tradicionales, conectan con el corazón de quien escucha y de quien dedica. En este 14 de febrero, optar por una serenata con canciones rancheras no solo es un gesto romántico, sino también una forma de mantener viva una tradición cultural que ha pasado de generación en generación.

Ya sea para celebrar un amor correspondido, recordar un sentimiento del pasado o reafirmar un compromiso, estas seis canciones representan lo mejor del romanticismo ranchero. Con mariachi, guitarra o incluso a capela, dedicar una de estas melodías es decir “te amo” con el alma y con el sello inconfundible de la música mexicana.