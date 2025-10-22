Quién es Kenneth Lavíll, el actor de La Rosa de Guadalupe que ahora es el primer idol mexicano al debutar en Santos Bravos

Kenneth Lavíll, integrante de Santos Bravos. (Redes sociales)

Kenneth Lavíll, actor mexicano conocido por sus participaciones en La Rosa de Guadalupe y otras producciones televisivas, debutó este martes 21 de octubre como integrante de la boyband Santos Bravos, convirtiéndose en el primer idol mexicano, que además estará bajo la filial latinoamericana de HYBE, la empresa surcoreana responsable del fenómeno de K-pop, BTS.

Nacido el 18 de octubre de 2009 en la Heroica Ciudad de Veracruz como Kenneth Lagunes, Kenneth Lavíll celebró recientemente sus 16 años. Su paso por el espectáculo se inició a temprana edad y sus primeros pasos públicos ocurrieron con tan solo 10 años, cuando integró el equipo “Sarilú y sus bombas” durante la cuarta temporada de Pequeños Gigantes (2019), uno de los formatos infantiles de talento más populares de la televisión mexicana, en la que obtuvo el cuarto lugar.

De las telenovelas al doblaje, YouTube y el teatro

Luego de su debut televisivo, Kenneth Lavíll construyó una trayectoria que incluye participaciones en programas emblemáticos como “La Rosa de Guadalupe” (donde interpretó a Eddy en el episodio “Las princesas no deben callar”, 2025) y “Como dice el dicho”.

En esta última serie, dio vida a personajes como Josué, Óscar, Dante, Alan, Raúl y Chano en diversos episodios entre 2020 y 2024, y fue especialmente reconocido por sus papeles de villano infantil en capítulos como “Primero es la obligación que la devoción”.

Su incursión en la actuación abarcó otros proyectos de televisión nacional como “Relatos Macabrones”, “Esta historia me suena” y “Malverde”, además de participar en la telenovela “Contigo sí” (2021-2022) como Memo López Guerrero, al lado de Brandon Peniche, Alejandra Robles Gil y Danilo Carrera.

El crecimiento artístico del joven veracruzano quedó respaldado con su graduación en junio de 2023 del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

Así, combinó su presencia en pantalla con incursiones en música: publicó en su canal de YouTube versiones de éxitos de Christian Nodal, Maroon 5 y Luis Miguel, hecho que también fortalece su perfil como conductor e influencer juvenil.

El talento de Lavíll se expandió al doblaje y la interpretación de voz en diversos productos audiovisuales. Participó en películas animadas como “Elio” (2025, Bryce), “Aquella Navidad” (2024, Teddy Forrest), y “Leo” (2023, Cole H.), así como en largometrajes de acción real y animadas: “Código: Traje rojo” (2024, Dylan), “El abuelo y Kid” (2024, Kid), “Rebel Moon: La guerrera que deja marcas” (2024, Eljun), “Monkey Man: El despertar de la bestia” (2024, Lucky), “Aguas Siniestras” (2024, Elliot Waller) y muchas más. En “Avatar: La leyenda de Aang” (2024) prestó voz a Aang y también ha realizado voces para “Skeleton Crew: Viaje a lo desconocido”, “What If…?”, “Sakamoto Days” y “Terminator Zero” en anime y series animadas.

Lavíll incursionó igualmente en teatro, con papeles como Jack en “Jack y los frijoles mágicos: Un musical gigante” (2023) y en “Ringolinus” (2023).

¿Quiénes lograron debutar en Santos Bravos?

Santos Bravos surge como una apuesta inédita de HYBE Latin America, filial regional de la empresa surcoreana responsable de BTS, TXT y KATSEYE, entre otros grupos.

El grupo se conformó tras el proceso de selección y competencia documentados en el reality show del mismo nombre, transmitido en YouTube y filmado en Ciudad de México, que siguió durante 2025 la convivencia y formación de 16 jóvenes elegidos entre más de 400 aspirantes de América Latina, Estados Unidos y España.

La gran final tuvo lugar este martes en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, frente a unos 10.000 espectadores, donde se anunció la alineación definitiva de cinco integrantes.

Entre ellos:

Kenneth Lavíll – México

Alejandro Aramburú – Perú

Kauê Penna – Brasil

Drew Venegas – Estados Unidos

Gabi Bermúdez – Puerto Rico

El salto de Lavíll de la televisión mexicana al modelo global de desarrollo artístico creado por HYBE responde a una tendencia de integración de talentos juveniles de distintas disciplinas y nacionalidades bajo una estructura inspirada en el K-pop, adaptada para el público latinoamericano. El formato apuesta por un entrenamiento multidisciplinario: canto, baile, presencia escénica y comunicación digital.

Durante la gala de presentación en 2025, Santos Bravos estrenó su primer sencillo, “0%”, y confirmó su participación en eventos internacionales como la Billboard Latin Music Week.