BTS sacó nueva lightstick ¿Aún servirá la anterior ARMY Bomb en sus conciertos de México?

Parte del fandom siente preocupación por saber si podrán ser parte de la marea morada en el Estadio GNP

La barra luminosa MAP OF
La barra luminosa MAP OF THE SOUL Special Edition de BTS será compatible en los conciertos de BTS en Ciudad de México hasta mayo de 2026 (Jesús Avilés/Infobae México)

Como parte de su gira ARIRANG, la banda BTS sacó una nueva barra luminosa para sus conciertos de 2026, se trata de una nueva ARMY Bomb.

La lightstick es la versión 4 y llega para sustituir a la anterior, por lo que los fans que ya la poseen y verán a BTS en México podrían tener preocupación por apresurarse a comprar la nueva.

Para su tranquilidad, la barra luminosa oficial MAP OF THE SOUL Special Edition (SE), conocida como ARMY BOMB, será compatible con el sistema de sincronización en los próximos conciertos de BTS en Ciudad de México, programados para el 7, 9 y 10 de mayo.

Fans con lightsticks ARMY BOMB
Fans con lightsticks ARMY BOMB en versiones SE, VER.3 y VER.4 podrán sincronizar sus barras en los shows de BTS en la capital mexicana (YouTube/@BTS)

En un espectáculo de K-pop, la sincronización de la lighstick es muy importante porque los colores e intensidad de los mismos varía con las canciones y los cantantes sobre el escenario.

Cabe señalar que hace semanas, se difundió un proyecto-fan que también levantó polémica entre ARMY.

¿Hasta cuando se podrá usar la anterior Army Bomb en conciertos de BTS?

Los fans que posean la SE podrán utilizarla junto con las versiones VER.3 y la nueva BTS OFFICIAL LIGHT STICK VER.4 hasta el 28 de mayo de 2026.

La compatibilidad simultánea significa que quienes tengan modelos anteriores disfrutarán del espectáculo colectivo hasta esa fecha.

La compatibilidad para sincronización de
La compatibilidad para sincronización de barras luminosas múltiples finalizará tras el concierto de BTS en Busan, el 12 de junio de 2026 (YouTube/@BTS)

Después, desde el concierto de BTS en Busan, Corea del Sur, el 12 de junio de 2026, únicamente la VER.4 podrá sincronizarse para los efectos de iluminación avanzados.

Por tanto, los fans mexicanos pueden estar tranquilos por los conciertos de BTS en mayo.

¿Qué pasará con las otras ARMY Bomb?

Durante el periodo en que se aceptan varias versiones, algunas funciones y efectos especiales estarán disponibles solo para la VER.4.

Esta versión incorpora una aplicación dedicada, una gama de colores ampliada y la función “Color Shaking”, que permite cambiar de tono al agitar la barra luminosa.

Las versiones SE y anteriores mantendrán la participación en la sincronización básica de los conciertos, aunque no contarán con los efectos visuales más avanzados.

La venta oficial de la VER.4 comenzará tras el aviso anunciado en Weverse Shop para el 6 de febrero de 2026.

Simultáneamente, la edición SE dejará de comercializarse, reflejando el paso a una nueva etapa tecnológica.

Qué es una lighstick en K-pop

Las barras luminosas oficiales de BTS, conocidas también como lightsticks, son distintivas en el mundo del K-pop y permiten a los seguidores mostrar su apoyo y construir el emblemático “océano morado” en los conciertos.

Levantar o agitar el lightstick se considera una muestra de unión y pertenencia entre la comunidad ARMY en cualquier otro grupo, estas barras fueron consolidadas por G-Dragon en BIGBANG.

Con la llegada de la nueva generación de barras luminosas, la edición MAP OF THE SOUL Special Edition se despide de los catálogos, marcando el inicio de un ciclo renovado para los asistentes a los próximos conciertos de BTS.

