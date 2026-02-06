México

Procesan a Marilyn “N” por usurpación de funciones: la acusan de atención psiquiátrica y prescripción medica indebida en Puebla

La mujer se desempeñaba sin licencia como psiquiatra

Foto: Fiscalía de Puebla
Foto: Fiscalía de Puebla

La Fiscalía General del Estado logró que Marilyn N. fuera vinculada a proceso y se le impusiera prisión preventiva tras ser señalada como probable responsable de usurpación de funciones al presuntamente recetar medicamentos controlados haciéndose pasar por psiquiatra en Puebla.

El caso tomó relevancia luego de que, según consta en la denuncia de una de las víctimas, el 29 de agosto de 2024 la acusada atendió en el consultorio 1706, en el Piso 17 de las Torres Médicas II de la Reserva Territorial Atlixcáyotl, en San Andrés Cholula, diagnosticando ansiedad y depresión y recetando un tratamiento por cinco meses.

Otro de los hechos investigados indica que Marilyn N. habría atendido a una persona el 11 de marzo de 2019 en la calle 16 sur número 1308, colonia Azcárate, donde entregó un diagnóstico sobre un supuesto trastorno mental y suministró medicamento controlado.

La Audiencia Inicial permitió que el Juez de Control evaluara los datos de prueba y resolviera la vinculación a proceso. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, ambos expedientes fueron judicializados antes de esta decisión.

Información en desarrollo...

