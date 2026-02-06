José Manuel Figueroa reacciona a supuestas acusaciones de Imelda Tuñón de presunto abuso sexual contra su hermano Julián

(IG: @josemanfigueroa // @imetunon)

El conflicto entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón continúa dando de qué hablar.

Luego de que Tuñón señaló a Marco Chacón -esposo de la actriz costarricense- de supuestamente suministrarle una sustancia a su esposo Julián Figueroa antes de su deceso, se filtró un audio donde acusaría a José Manuel Figueroa de presunto abuso sexual en contra del fallecido cantante.

El material se habría reproducido en la transmisión en vivo del programa de Gustavo Adolfo Infante en YouTube, pero habría sido eliminado tras el escándalo que se desató.

Julián Figueroa se casó con Imelda Tuñón en 2017; ese mismo año se convirtieron en padres de un niño. (IG(/imetunon)

Las supuestas acusaciones de Imelda Tuñón desataron controversia en redes sociales y provocaron que revivieran las especulaciones sobre la relación familiar entre los hermanos Figueroa.

Hasta el momento, Tuñón -quien se desempeña como cantante- no ha reaccionado al supuesto audio ni ha aclarado su veracidad.

José Manuel Figueroa se defiende

Tras el escándalo que se desató, el programa “En Shock” buscó al intérprete de regional mexicano para que compartiera su opinión al respecto y esto fue lo que dijo:

José Manuel Figueroa y Julián Figueroa son hijos de Joan Sebastian. (Instagram/@josemafigueroa)

“Muchas gracias por el interés, pero la verdad estar aclarando chismes en tu programa, no creo que me beneficie ni a vender boletos ni a vender discos. La verdad, pues no me interesa, no me interesa hablar del tema. Si es necesario, pues sí, a lo mejor procedo legalmente”, comentó.

De esta manera, José Manuel Figueroa se defendió de las acusaciones que pesan en su contra y dejó entrever que podría llevar el caso a los tribunales.

El cantante no comentó nada más al respecto y aseguró que su único interés mediático es promover sus proyectos musicales.

Imelda Tuñón y su hijo se quedaron a vivir con Maribel Guardia tras el deceso de Julián. Aproximadamente dos años después, decidió mudarse y fue entonces cuando comenzó el problema. Foto: Cuartoscuro

“Me gustaría mejor hablar de mi trabajo o utilizar mis medios o lo que está a mi alcance para promocionar mis fechas, si me está yendo bien en el trabajo, si estoy llenando, otras cosas. Muchas gracias por la invitación. En otra ocasión, si se les ocurre otro tipo de entrevista, con mucho gusto puedo atender. Gracias”, concluyó.

Hasta el momento, Maribel Guardia y Marco Chacón no se han pronunciado al respecto.

¿Por qué se pelearon Maribel Guardia e Imelda Tuñón?

Fue en enero de 2025 cuando quedó al descubierto un conflicto familiar y legal entre suegra y nuera por temas relacionados con la custodia del hijo de Julián Figueroa.

A continuación te resumimos, en puntos, qué es lo que ha pasado desde entonces.

Julián Figueroa murió el 9 de abril de 2023 a los 27 años; se encontraba en la casa de su mamá y, según los reportes, habría sufrido un infarto al miocardio. (Ig/maribelguardia)

Autoridades otorgaron la custodia temporal del menor a Maribel Guardia. Imelda solicitó una revisión y aproximadamente un mes después el niño regresó con ella.

Dimes y diretes entre suegra y nuera. Maribel acusó a Imelda de presunto consumo de sustancias nocivas para la salud. Ella destapó supuestos conflictos familiares; señaló a Marco Chacón de suministrarle una sustancias a Julián.

El escándalo mediático y legal revivió en enero de 2026 luego de que Maribel Guardia habló sobre el distanciamiento con su nieto, pues lleva un año sin poder verlo.