Jorge Romero llama a proteger la Constitución, convirtiéndose en los “guardianes de la legalidad”: acusa atropello de Morena

Jorge Romero instó a la ciudadanía a convertirse en los "guardianes de la Constitución". Crédito: X, JorgeRoHe

En el marco de la celebración por el 109 aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana, este 5 de febrero de 2026 el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, se lanzó en contra del actuar de Morena, acusando al oficialismo de “atropellar” la Carta Magna.

¿PAN el defensor de la Constitución Mexicana?

Jorge Romero, lanzó un llamado a la ciudadanía para convertirse en “guardianes de la legalidad” y defender el pacto constitucional que, afirmó, ha sido vulnerado de forma sistemática por el actual gobierno de Morena. A través de un video difundido en sus redes sociales este jueves, Romero denunció una serie de prácticas que, según su postura, representan un desprecio por el marco legal que rige al país.

Jorge Romero señaló que en los últimos años la Constitución ha sido objeto de reiterados atropellos. Entre las principales denuncias, destacó la conformación de una “mayoría artificial” en el Congreso, la cual, dijo, viola el espíritu constitucional que impide a cualquier partido concentrar más poder del que le otorga la ciudadanía.

Propaganda gubernamental promueve a Morena

El dirigente panista enumeró otras prácticas que, a su juicio, vulneran la Carta Magna:

Uso de propaganda gubernamental personalizada para promover al Gobierno y a Morena, contraviniendo la prohibición constitucional sobre el uso de recursos públicos en procesos políticos.

Realización de conferencias matutinas que se utilizan para promover un proyecto político e ideológico y atacar a la oposición, pese a resoluciones judiciales que han ordenado detener este tipo de prácticas.

Desacato a suspensiones judiciales en obras como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas, ignorando amparos y estudios ambientales.

Jorge Romero asegura que los gobiernos de Morena atropellan la Constitución. (PAN)

“Todo esto tiene algo en común: el desprecio por la Constitución cuando le estorba a Morena”, afirmó Romero en el video.

PAN insta a la ciudadanía a tomar un papel activo

En su mensaje, Jorge Romero advirtió que el impacto de estos hechos no recae únicamente en las instituciones, sino en la sociedad en su conjunto. “Cuando la Constitución deja de respetarse, no pierde el Gobierno, pierde la gente, pierden las familias, pierde México”, expresó el dirigente del PAN.

El líder panista convocó a la sociedad a tomar un papel activo en la defensa de la legalidad:

Convertirse en “guardianes de la legalidad”.

Exigir el respeto a la división de poderes.

Defender la democracia y las libertades.

“Hoy nuestro país vive un momento decisivo. Dejamos que sigan haciendo lo que quieran con la Constitución o damos un paso para adelante, para defenderla”, planteó Romero.

“La Constitución no se dobla, no se ignora y no se pisotea. Acción Nacional es y será el guardián del respeto a nuestra constitución, a nuestra división de poderes, nuestra democracia y nuestra libertad”, sostuvo el dirigente nacional.