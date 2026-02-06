México

Celebra San Valentín con este martini de frambuesa y chocolate blanco que es elegante, cremoso y lleno de romance

Este cóctel es la opción perfecta para disfrutar el 14 de febrero

Nada como el sabor a frambuesa y chocolate blanco para convertir un brindis en un momento inolvidable. (Gemini)

Si quieres un brindis sofisticado, cremoso y con el equilibrio perfecto entre dulzura y acidez, el martini de frambuesa y chocolate blanco es la opción ideal para San Valentín.

Es un cóctel que sorprende por su color, aroma y sabor, perfecto para una cita, celebración o simplemente para consentirse.

Este martini fusiona vodka, licor de frambuesa, licor de chocolate blanco y un toque de crema, logrando una bebida aterciopelada y vibrante, ideal para acompañar un postre o abrir una noche especial.

Receta de martini de frambuesa y chocolate blanco

El martini de frambuesa y chocolate blanco se prepara en coctelera con hielo y se sirve en copa de martini, decorado con frambuesas frescas o ralladura de chocolate blanco.

Nada como el sabor a frambuesa y chocolate blanco para convertir un brindis en un momento inolvidable. (Gemini)

Tiempo de preparación

  • Total: 10 minutos
  • Preparación: 10 minutos

Ingredientes

  1. 45 ml de vodka
  2. 30 ml de licor de frambuesa (como Chambord)
  3. 30 ml de licor de chocolate blanco (puede ser Godiva o similar)
  4. 30 ml de crema líquida para batir (opcional para extra cremosidad)
  5. Hielo al gusto
  6. Frambuesas frescas para decorar
  7. Ralladura de chocolate blanco o virutas de chocolate para decorar

Cómo hacer martini de frambuesa y chocolate blanco, paso a paso

  1. Llena una coctelera con hielos.
  2. Agrega el vodka, el licor de frambuesa, el licor de chocolate blanco y la crema líquida.
  3. Agita enérgicamente durante 20 segundos para enfriar y mezclar bien.
  4. Cuela y sirve en una copa de martini fría.
  5. Decora con frambuesas frescas y un poco de ralladura o virutas de chocolate blanco.

Consejos técnicos:

  • Enfría la copa antes de servir para un efecto más sofisticado y mantener la temperatura del cóctel.
  • Usa crema líquida solo si deseas una textura extra aterciopelada.
  • Si prefieres una versión más ligera, omite la crema y usa solo los licores y el vodka.
  • Puedes añadir un chorrito de jarabe simple si buscas más dulzor.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 1 martini grande.

Nada como el sabor a frambuesa y chocolate blanco para convertir un brindis en un momento inolvidable. (Gemini)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 210
  • Carbohidratos: 18 g
  • Grasas: 5 g
  • Alcohol: 16 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Prepara y sirve al momento para disfrutar la textura y frescura del cóctel.

