Celebra San Valentín con este martini de frambuesa y chocolate blanco que es elegante, cremoso y lleno de romance

Si quieres un brindis sofisticado, cremoso y con el equilibrio perfecto entre dulzura y acidez, el martini de frambuesa y chocolate blanco es la opción ideal para San Valentín.
Es un cóctel que sorprende por su color, aroma y sabor, perfecto para una cita, celebración o simplemente para consentirse.
Este martini fusiona vodka, licor de frambuesa, licor de chocolate blanco y un toque de crema, logrando una bebida aterciopelada y vibrante, ideal para acompañar un postre o abrir una noche especial.
Receta de martini de frambuesa y chocolate blanco
El martini de frambuesa y chocolate blanco se prepara en coctelera con hielo y se sirve en copa de martini, decorado con frambuesas frescas o ralladura de chocolate blanco.
Tiempo de preparación
- Total: 10 minutos
- Preparación: 10 minutos
Ingredientes
- 45 ml de vodka
- 30 ml de licor de frambuesa (como Chambord)
- 30 ml de licor de chocolate blanco (puede ser Godiva o similar)
- 30 ml de crema líquida para batir (opcional para extra cremosidad)
- Hielo al gusto
- Frambuesas frescas para decorar
- Ralladura de chocolate blanco o virutas de chocolate para decorar
Cómo hacer martini de frambuesa y chocolate blanco, paso a paso
- Llena una coctelera con hielos.
- Agrega el vodka, el licor de frambuesa, el licor de chocolate blanco y la crema líquida.
- Agita enérgicamente durante 20 segundos para enfriar y mezclar bien.
- Cuela y sirve en una copa de martini fría.
- Decora con frambuesas frescas y un poco de ralladura o virutas de chocolate blanco.
Consejos técnicos:
- Enfría la copa antes de servir para un efecto más sofisticado y mantener la temperatura del cóctel.
- Usa crema líquida solo si deseas una textura extra aterciopelada.
- Si prefieres una versión más ligera, omite la crema y usa solo los licores y el vodka.
- Puedes añadir un chorrito de jarabe simple si buscas más dulzor.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 1 martini grande.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 210
- Carbohidratos: 18 g
- Grasas: 5 g
- Alcohol: 16 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Prepara y sirve al momento para disfrutar la textura y frescura del cóctel.