México

Beca Rita Cetina 2026: lanzan importante aviso a todos los beneficiarios antes del pago de febrero

Este mes de febrero se llevará a cabo el depósito de mil 900 y de más de 5 mil pesos, dependiendo el tiempo en que se tramitó la tarjeta

La Beca Rita Cetina es
La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México para estudiantes de secundaria pública. Foto: Archivo/Infobae México.

La Beca Rita Cetina es un programa social impulsado por el Gobierno de México y está destinada únicamente a estudiantes inscritos en secundarias públicas del país.

Este recurso económico busca solventar los gastos relacionados con insumos y herramientas esenciales que los jóvenes necesitan a lo largo del ciclo escolar para continuar sus estudios.

Los estudiantes que reciben el apoyo pueden destinarlo a la adquisición de libros, alimentos, útiles escolares, materiales, uniformes o para cubrir el costo de los traslados entre su domicilio y la escuela.

El depósito, correspondiente a mil 900 pesos, se realiza cada dos meses de manera directa en las cuentas del Banco del Bienestar de quienes cursan la secundaria.

Estudiantes de secundaria pública recibirán
Estudiantes de secundaria pública recibirán un total de mil 900 pesos bimestrales. Foto: Archivo/Infobae México.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar son las responsables de administrar la Beca Rita Cetina.

El propósito de este programa es reducir la deserción en secundarias públicas y respaldar a los adolescentes para que concluyan su educación básica.

Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, informó paso a paso para formar parte de este programa social. (Crédito: X/@Julio_LeonT)

El pago del mes de febrero se acerca y en los próximos días se dará a conocer el calendario oficial de depósitos, que corresponde al primer bimestre de este 2026.

Ante esto y debido a que algunos beneficiarios recibirán por primera ocasión el depósito, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar dio a conocer un aviso relevante antes del pago de este mes de febrero.

Hizo un llamado importante antes de que se lleve a cabo la dispersión para todos los beneficiarios en este mes de febrero.

Este es el aviso importante para todos los beneficiarios de la Beca Rita Cetina antes de cobrar el pago de este mes de febrero

A todos los beneficiarios de la Beca Rita Cetina, el aviso es que aquellos estudiantes de secundaria pública que sean nuevos beneficiarios, es decir, de nuevo ingreso o primer año de secundaria, es aconsejable cambiar el NIP de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Para actualizar el NIP, se deben cumplir estos pasos:

  • En el menú principal, elegir la opción para Cambiar NIP.
  • El sistema solicitará un nuevo NIP; introdúcelo y selecciona continuar.
  • Para validarlo, deberás ingresar nuevamente el nuevo NIP.

El Banco del Bienestar recordó la importancia de no compartir el NIP con ninguna persona.

Aquellos beneficiarios de la Beca
Aquellos beneficiarios de la Beca Rita Cetina se les recomienda cambiar el NIP de la tarjeta del Banco del Bienestar. Foto: Gobierno de México.

¿Qué pasará con los beneficiarios que ya tenían la tarjeta del Banco del Bienestar?

Aquellos estudiantes que ya tenían la tarjeta del Banco del Bienestar, es decir anteriores beneficiarios se les recomienda recordar el NIP de su plástico.

Lo anterior, ya que la tarjeta se puede bloquear tras varios intentos erróneos, lo que pudiera afectar que los estudiantes de secundaria retiren su dinero y retrasar más su pago, por lo que es importante no olvidar el NIP de cuatro dígitos.

Para más información se puede consultar los sitios oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

