Beca Rita Cetina y Benito Juárez 2026: quiénes serán los primeros beneficiarios en recibir el pago de febrero

Los beneficiarios de ambos programas recibirán su primer pago del año durante este mes

El primer depósito del año para beneficiarios de las becas Rita Cetina y Benito Juárez se realizará en febrero, correspondiente al bimestre enero-febrero, conforme al cronograma habitual de entrega de recursos.

Ambas propuestas, desarrolladas por el Gobierno de México, buscan brindar apoyo económico cada dos meses a estudiantes inscritos en instituciones públicas. El propósito central de estas políticas es prevenir el abandono escolar y ofrecer a los alumnos un respaldo financiero que contribuya a su avance académico y a la conclusión de su educación.

La Beca Rita Cetina está orientada en su primera fase a estudiantes de secundaria; en este ciclo se incluirán niñas y niños de primaria, y más adelante, se sumará el nivel preescolar. En contraste, la Beca Benito Juárez está diseñada para quienes cursan la preparatoria en el sistema público.

¿Quiénes serán los primeros beneficiarios de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez en recibir el pago de febrero?

Los estudiantes cuya CURP empiece con las letras A o B serán los que reciban primero el pago correspondiente a febrero de las becas Rita Cetina y Benito Juárez, siguiendo la dinámica implementada en el más reciente calendario de depósitos para el bimestre noviembre-diciembre de 2025.

Mientras tanto, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son las redes sociales verificadas de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la dependencia.

Calendario tentativo de pagos

Este calendario aún no ha sido confirmado oficialmente por la CNBBBJ, aunque podría servir como referencia aproximada para la programación de los pagos.

Calendario tentativo de pagos bimestre enero-febrero 2026

  • Letras A, B | lunes 9 de febrero
  • Letra C | martes 10 de febrero
  • Letras D, E, F | miércoles 11 de febrero
  • Letra G | jueves 12 de febrero
  • Letras H, I, J, K, L | viernes 13 de febrero
  • Letra M | lunes 16 de febrero
  • Letras ​​N, Ñ, O, P, Q | martes 17 de febrero
  • Letra R | miércoles 18 de febrero
  • Letra S | jueves 19 de febrero
  • Letras T, U, V, W, X, Y, Z | viernes 20 de febrero
El pago de este programa social corresponde al último bimestre de 2025, que abarca los meses de noviembre y diciembre. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

¿Cómo saber si ya me llegó el depósito de los programas?

Hay varias formas de conocer si ya te llegó el pago de febrero de la Beca Rita Cetina y Benito Juárez, una de ellas es el Buscador de Estatus, la app del Banco Bienestar o acudiendo directamente a los cajeros automáticos del banco.

  1. Buscador de Estatus: ingresar a la página del buscador buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/ con CURP a la mano.
  2. Por teléfono: Marcando al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta.
  3. App: Descarga la app del Banco Bienestar y consulta el saldo.

