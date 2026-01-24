México

Procesan a “El Mantecas”, operador de los Beltrán Leyva detenido en Sinaloa

Iván Valerio “N” fue capturado junto a siete hombres tras un enfrentamiento con elementos de seguridad

Guardar
Foto: SSPC
Foto: SSPC

Iván Valerio “N”, alias “El Mantecas”, líder de una facción del Cártel de los Beltrán Leyva, fue vinculado a proceso por su presunta participación en delitos contra la salud luego de ser detenido junto a otros hombres en el municipio de Badiraguato, Sinaloa.

El Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, presentó pruebas contundentes ante el juez de Los Mochis, quien decretó la vinculación a proceso de los cuatro hombres por los siguientes delitos:

  • Posesión simple de clorhidrato de metanfetamina y clorhidrato de fentanilo
  • Portación de arma de fuego con agravante por exceder dos armas
  • Posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
(X: @OHarfuch)
(X: @OHarfuch)

El juez determinó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, periodo en el que se definirá la situación jurídica de los detenidos.

Los cuatro hombres permanecerán en prisión preventiva oficiosa en el CEFERESO 8 de Guasave, Sinaloa, mientras se desarrolla la investigación complementaria, la cual tendrá duración de tres meses.

Así fue su detención

El pasado 18 de enero se llevó a cabo una operación en la que participaron elementos del Ejército Mexicano, Fuerzas Armadas y de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes se desplazaron al municipio de Badiraguato.

Los militares y agentes de seguridad se encontraban realizando recorridos en una brecha de la localidad El Rincón de los Monzón, como parte de actos de investigación, cuando detectaron un grupo de personas armadas.

Al notar la presencia de las autoridades, los sujetos dispararon contra los elementos y se desató un enfrentamiento.

Ubicaron centro de producción de drogas

El Mantecas, detenido este 18
El Mantecas, detenido este 18 de enero de 2026. Crédito: Especial

Luego de que se controló la situación, se logró detener a ocho personas, entre ellos Iván Valerio “N”, alias “El Mantecas”, quien es identificado por las autoridades como líder de una facción de los Beltrán Leyva.

En la acción, las autoridades incautaron 3 armas largas tipo fusil, una ametralladora, cartuchos, cargadores, clorhidrato de metanfetamina y 14 mil 594 tabletas de clorhidrato de fentanilo.

También aseguraron dos chalecos balísticos con porta cargadores, dos placas balísticas y diversos objetos utilizados en actividades ilícitas.

Las autoridades informaron que durante la acción también se logró ubicar y asegurar un centro de producción de drogas sintéticas, el cual era operado por esta célula delictiva.

“El Mantecas” es identificado por haber participado con un grupo de sicarios en las agresiones armadas en contra de personal militar y de la Guardia Nacional (GN) que se desplegó en 2023 para capturar a Ovidio Guzmán López, “El Ratón”, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Tanto Iván Valerio “N” como los siete hombres, señalados como integrantes de la organización criminal, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien procedió con su vinculación proceso.

Temas Relacionados

El MantecasCártel de los Beltrán LeyvaSinaloaNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Lucero comenta sobre la incorporación de Angelique Boyer en Doménica Montero, nueva versión de Soy tu dueña

El intercambio entre actrices no solo sumó emoción al estreno, sino que reavivó el clásico debate sobre las mejores versiones del icónico personaje de telenovela

Lucero comenta sobre la incorporación

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Culiacán Rosales

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Adiós a la incertidumbre, conoce

¿Cómo estará el clima en Guadalajara?

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

¿Cómo estará el clima en

Las últimas previsiones para Mazatlán: temperatura, lluvias y viento

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Las últimas previsiones para Mazatlán:

Las últimas previsiones para Cancún: temperatura, lluvias y viento

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Las últimas previsiones para Cancún:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen en Puebla a “El

Detienen en Puebla a “El Ratón”, presunto integrante de la Familia Michoacana

Esposado y custodiado: así fue la llegada a EEUU de Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense vinculado al Cártel de Sinaloa

Por qué Ryan Wedding no podría ser comparado con Pablo Escobar y El Chapo, según un exagente de la DEA

Video capta presunto secuestro armado en la autopista México-Querétaro tras violento cierre vehicular

Detención de “El Bótox” no es justicia total por asesinato de Bernardo Bravo, advierte su esposa

ENTRETENIMIENTO

Fans de BTS exhiben supuestos

Fans de BTS exhiben supuestos revendedores en taquillas del Estadio GNP Seguros y denuncian fraude

Victoria Ruffo podría regresar a las telenovelas de la mano de “El Güero” Castro, revela José Eduardo Derbez

Miss Universo Fátima Bosch se quita los zapatos para jugar con los niños y es comparada con la princesa Diana

Ranking Netflix: las películas más vistas HOY por el público mexicano

Las mejores películas en Prime Video en México hoy

DEPORTES

Pumas anuncia el fallecimiento de

Pumas anuncia el fallecimiento de uno de sus goleadores históricos

¿Quién es Sebastián Rodríguez, el nuevo refuerzo de Rayados?

Este es el mensaje que envió Miguel Borja a la afición de Cruz Azul tras la caída de su fichaje

Brian Gutiérrez y Richard Ledezma son criticados en redes por no saberse el himno nacional

América ya habría alcanzado un acuerdo con Palmeiras por Raphael Veiga