Procesan a “El Mantecas”, operador de los Beltrán Leyva detenido en Sinaloa

Foto: SSPC

Iván Valerio “N”, alias “El Mantecas”, líder de una facción del Cártel de los Beltrán Leyva, fue vinculado a proceso por su presunta participación en delitos contra la salud luego de ser detenido junto a otros hombres en el municipio de Badiraguato, Sinaloa.

El Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, presentó pruebas contundentes ante el juez de Los Mochis, quien decretó la vinculación a proceso de los cuatro hombres por los siguientes delitos:

Posesión simple de clorhidrato de metanfetamina y clorhidrato de fentanilo

Portación de arma de fuego con agravante por exceder dos armas

Posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

(X: @OHarfuch)

El juez determinó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, periodo en el que se definirá la situación jurídica de los detenidos.

Los cuatro hombres permanecerán en prisión preventiva oficiosa en el CEFERESO 8 de Guasave, Sinaloa, mientras se desarrolla la investigación complementaria, la cual tendrá duración de tres meses.

Así fue su detención

El pasado 18 de enero se llevó a cabo una operación en la que participaron elementos del Ejército Mexicano, Fuerzas Armadas y de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes se desplazaron al municipio de Badiraguato.

Los militares y agentes de seguridad se encontraban realizando recorridos en una brecha de la localidad El Rincón de los Monzón, como parte de actos de investigación, cuando detectaron un grupo de personas armadas.

Al notar la presencia de las autoridades, los sujetos dispararon contra los elementos y se desató un enfrentamiento.

Ubicaron centro de producción de drogas

El Mantecas, detenido este 18 de enero de 2026. Crédito: Especial

Luego de que se controló la situación, se logró detener a ocho personas, entre ellos Iván Valerio “N”, alias “El Mantecas”, quien es identificado por las autoridades como líder de una facción de los Beltrán Leyva.

En la acción, las autoridades incautaron 3 armas largas tipo fusil, una ametralladora, cartuchos, cargadores, clorhidrato de metanfetamina y 14 mil 594 tabletas de clorhidrato de fentanilo.

También aseguraron dos chalecos balísticos con porta cargadores, dos placas balísticas y diversos objetos utilizados en actividades ilícitas.

Las autoridades informaron que durante la acción también se logró ubicar y asegurar un centro de producción de drogas sintéticas, el cual era operado por esta célula delictiva.

“El Mantecas” es identificado por haber participado con un grupo de sicarios en las agresiones armadas en contra de personal militar y de la Guardia Nacional (GN) que se desplegó en 2023 para capturar a Ovidio Guzmán López, “El Ratón”, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Tanto Iván Valerio “N” como los siete hombres, señalados como integrantes de la organización criminal, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien procedió con su vinculación proceso.