Vecinos intentaron linchar a presunto agresor sexual en calles de Ecatepec

El linchamiento fue evitado por autoridades, quienes posteriormente lo presentaron ante el Ministerio Público. Crédito: Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec de Morelos.

Este miércoles 4 de enero las autoridades de Ecatepec informaron que elementos de la policía municipal lograron impedir un linchamiento en la colonia Jardines de Morelos contra un presunto agresor sexual identificado como David “N”, quien fue identificado con antecedentes penales.

La actuación de los agentes se activó tras recibir una alerta vecinal sobre la retención y golpiza a un hombre en la calle Laguna Superior.

Al llegar al sitio, los efectivos encontraron a un grupo de vecinos que mantenían sometido al individuo, acusado de haber cometido actos de agresión sexual y acoso.

La intervención policial permitió que el señalado fuera rescatado de la multitud y puesto bajo custodia oficial, evitando así daños mayores.

Según reportes de las autoridades, la respuesta de la policía fue clave para restablecer el orden y garantizar que el proceso legal siguiera su cauce, sin que la situación desembocara en consecuencias más graves para las personas involucradas.

Acusaciones de agresión sexual y acoso contra el detenido, David “N”

El hombre identificado como David “N” enfrenta serios señalamientos por parte de los habitantes de Jardines de Morelos.

De acuerdo con los reportes, una joven de 22 años indicó que el sujeto la siguió durante varios minutos en la vía pública.

Según la denuncia, el agresor no solo la persiguió, sino que también le hizo insinuaciones verbales y, en un momento, realizó tocamientos sin su consentimiento.

La situación escaló aún más cuando, posteriormente, David “N” exhibió sus genitales ante la víctima.

Los actos denunciados no se limitaron a una sola persona. El individuo también habría intentado agredir a una menor de 14 años. Este último hecho provocó la intervención directa de los vecinos, quienes decidieron retenerlo y llamar a las autoridades.

Los testimonios recabados detallan un patrón de conducta que motivó la acción comunitaria y la posterior llegada de la policía municipal.

Las autoridades refirieron que las víctimas de David “N” recibieron apoyo psicológico y jurídico por parte de elementos de la Unidad de Atención a Víctimas.

Antecedentes penales del detenido y hallazgo del brazalete penitenciario

Las autoridades municipales informaron que el hombre contaba con un brazalete penitenciario. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la intervención policial en la colonia Jardines de Morelos, los agentes realizaron una revisión al hombre detenido, identificado como David “N”. En ese momento, constataron que portaba un brazalete del sistema penitenciario.

La presencia de este dispositivo evidenció que el individuo ya había sido procesado con anterioridad. De acuerdo con la información recabada, el motivo de su proceso previo fue el delito de robo con violencia.

El hallazgo del brazalete resultó relevante para las autoridades, ya que permitió confirmar los antecedentes penales del sospechoso y establecer su situación jurídica al momento de la detención.

Tras la intervención de la Policía Municipal de Ecatepec y la detención de David “N”, el individuo fue trasladado y presentado ante el Ministerio Público.

Las autoridades iniciaron una carpeta de investigación por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual.