Caen cinco sujetos que presuntamente intentaban robar moto en Nezahualcóyotl

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Foto: (iStock ilustrativa)

Elementos de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl, adscritos al Sector 5 “Estado”, lograron frustrar el robo violento de una motocicleta y detener a cinco personas presuntamente involucradas en estos hechos, registrados en la colonia Estado de México.

La acción policial se llevó a cabo como parte de las labores permanentes de prevención del delito que se implementan en el municipio y en el marco de la estrategia de seguridad del Mando Unificado Oriente.

A los detenidos se les aseguraron motos, un arma de fuego y un arma blanca. Foto: (H. Ayuntamiento de Nezahualcóyotl)

De acuerdo con la denuncia presentada por la víctima, una persona que circulaba a bordo de su motocicleta fue interceptada por varios sujetos, quienes presuntamente la amagaron con un arma de fuego y un arma blanca con la intención de despojarla de su vehículo. Ante la amenaza, el afectado solicitó apoyo de manera inmediata a las autoridades, lo que permitió la rápida intervención de los cuerpos de seguridad.

Tras recibir el reporte oportuno, los elementos de la Comisaría General activaron un dispositivo de búsqueda y localización, logrando identificar a los presuntos responsables cuando intentaban huir a bordo de diversas motocicletas. Gracias a la coordinación operativa y a la pronta reacción policial, se inició una persecución que culminó con la detención de cinco personas presuntamente relacionadas con el intento de robo.

Durante la intervención, los policías aseguraron varias motocicletas, entre ellas la que había sido robada momentos antes a la víctima y otra que contaba con reporte de robo vigente. Asimismo, se logró el aseguramiento de una presunta arma de fuego y un arma blanca, las cuales habrían sido utilizadas para amenazar al conductor de la motocicleta. Estos indicios quedaron bajo resguardo de las autoridades como parte de la investigación correspondiente.

Los oficiales atendieron la denuncia de una víctima que había sido despojada de su moto momentos atrás. Foto: (iStock)

Siguiendo los protocolos establecidos y respetando los derechos de las personas detenidas, los cinco presuntos responsables fueron puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos. En dicha instancia se inició la carpeta de investigación para determinar su situación legal y deslindar responsabilidades conforme a derecho.

Estas acciones forman parte del trabajo conjunto que se realiza a través del Mando Unificado Oriente, una estrategia de seguridad integral que coordina esfuerzos entre autoridades federales, estatales y municipales. Su objetivo principal es fortalecer la vigilancia, mejorar la capacidad de respuesta ante hechos delictivos, reducir los índices de criminalidad y garantizar la seguridad de la población en Nezahualcóyotl y en la región oriente del Estado de México.

La Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl refrendó su compromiso de continuar combatiendo la delincuencia mediante operativos preventivos, patrullajes constantes y una respuesta inmediata ante cualquier situación que ponga en riesgo la integridad y el patrimonio de las familias del municipio. Asimismo, reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier acto delictivo y colaborar con las autoridades en la construcción de un entorno más seguro.