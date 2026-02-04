México

Caen cinco sujetos que presuntamente intentaban robar moto en Nezahualcóyotl

Los detenidos fueron identificados gracias a un protocolo de búsqueda activado tras la denuncia de la víctima

Guardar
Los detenidos fueron puestos a
Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Foto: (iStock ilustrativa)

Elementos de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl, adscritos al Sector 5 “Estado”, lograron frustrar el robo violento de una motocicleta y detener a cinco personas presuntamente involucradas en estos hechos, registrados en la colonia Estado de México.

La acción policial se llevó a cabo como parte de las labores permanentes de prevención del delito que se implementan en el municipio y en el marco de la estrategia de seguridad del Mando Unificado Oriente.

A los detenidos se les
A los detenidos se les aseguraron motos, un arma de fuego y un arma blanca. Foto: (H. Ayuntamiento de Nezahualcóyotl)

De acuerdo con la denuncia presentada por la víctima, una persona que circulaba a bordo de su motocicleta fue interceptada por varios sujetos, quienes presuntamente la amagaron con un arma de fuego y un arma blanca con la intención de despojarla de su vehículo. Ante la amenaza, el afectado solicitó apoyo de manera inmediata a las autoridades, lo que permitió la rápida intervención de los cuerpos de seguridad.

Tras recibir el reporte oportuno, los elementos de la Comisaría General activaron un dispositivo de búsqueda y localización, logrando identificar a los presuntos responsables cuando intentaban huir a bordo de diversas motocicletas. Gracias a la coordinación operativa y a la pronta reacción policial, se inició una persecución que culminó con la detención de cinco personas presuntamente relacionadas con el intento de robo.

Durante la intervención, los policías aseguraron varias motocicletas, entre ellas la que había sido robada momentos antes a la víctima y otra que contaba con reporte de robo vigente. Asimismo, se logró el aseguramiento de una presunta arma de fuego y un arma blanca, las cuales habrían sido utilizadas para amenazar al conductor de la motocicleta. Estos indicios quedaron bajo resguardo de las autoridades como parte de la investigación correspondiente.

Los oficiales atendieron la denuncia
Los oficiales atendieron la denuncia de una víctima que había sido despojada de su moto momentos atrás. Foto: (iStock)

Siguiendo los protocolos establecidos y respetando los derechos de las personas detenidas, los cinco presuntos responsables fueron puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos. En dicha instancia se inició la carpeta de investigación para determinar su situación legal y deslindar responsabilidades conforme a derecho.

Estas acciones forman parte del trabajo conjunto que se realiza a través del Mando Unificado Oriente, una estrategia de seguridad integral que coordina esfuerzos entre autoridades federales, estatales y municipales. Su objetivo principal es fortalecer la vigilancia, mejorar la capacidad de respuesta ante hechos delictivos, reducir los índices de criminalidad y garantizar la seguridad de la población en Nezahualcóyotl y en la región oriente del Estado de México.

La Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl refrendó su compromiso de continuar combatiendo la delincuencia mediante operativos preventivos, patrullajes constantes y una respuesta inmediata ante cualquier situación que ponga en riesgo la integridad y el patrimonio de las familias del municipio. Asimismo, reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier acto delictivo y colaborar con las autoridades en la construcción de un entorno más seguro.

Temas Relacionados

RoboMotocicletaNezahualcóyotlDetenciónCrimenEstado de Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Asesinan a “El Curro”, líder huachicolero ligado al cártel de Los H, en Hidalgo

La disputa por el control del huachicol y el narcomenudeo en Tula mantiene en alerta a las autoridades

Asesinan a “El Curro”, líder

Temblor hoy 4 de febrero en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy 4 de febrero

Batido verde antiviral de espinaca con ajo: cómo aumentar las defensas rápido

Incorporar estos ingredientes en la dieta diaria puede reducir el riesgo de infecciones

Batido verde antiviral de espinaca

Chiapas registra sismo de 4.1 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Chiapas registra sismo de 4.1

Ángela Aguilar deja de seguir a Cazzu en Threads tras ser exhibida en redes

En redes sociales los internautas aseguraron que usaba esta red social para “espiar” a la ex de Christian Nodal

Ángela Aguilar deja de seguir
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a “El Curro”, líder

Asesinan a “El Curro”, líder huachicolero ligado al cártel de Los H, en Hidalgo

Operativo de búsqueda por mineros desaparecidos en Concordia deja cuatro detenidos

Novia de uno de los trabajadores desaparecidos en Concordia escuchó por llamada cómo lo secuestraron

Detienen a dos hombres por presunto homicidio con arma punzocortante en la Gustavo A. Madero

Detienen a presunto narcomenudista que trató de huir de los agentes en una bicicleta en Edomex

ENTRETENIMIENTO

Ángela Aguilar deja de seguir

Ángela Aguilar deja de seguir a Cazzu en Threads tras ser exhibida en redes

Examiga de Imelda Tuñón expone supuesta violencia contra Julián Figueroa

Cómo asistir al concierto de Caifanes en el Centro Ceremonial Otomí en el Estado de México

Majo Aguilar confirma nuevo romance a casi un año de terminar con Gil Cerezo, vocalista de Kinky

Eduardo Verástegui explota contra Bad Bunny: “No le hace bien a los niños”

DEPORTES

Real Betis busca al niño

Real Betis busca al niño fanático del América que lloró al enterarse de la salida de Álvaro Fidalgo

Trevor Bauer, ¿de vuelta con los Diablos Rojos? su visita al Harp Helú desata rumores sobre su regreso

Qué falta para que Jorge Sánchez llegue al PAOK de Grecia y deje Cruz Azul

Así se está preparando Samadhi Zendejas para su combate contra Alana en el Supernova

Nicolás Larcamón advierte a la directiva de Cruz Azul sobre la urgencia de fichajes