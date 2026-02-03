México

Integrante de “Los 300″ es vinculado a proceso por el delito de despojo en el municipio de Ecatepec

El crimen habría ocurrido en el fraccionamiento Los Héroes del municipio mexiquense

La Fiscalía General de Justicia
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México logró la vinculación a proceso de un miembro de Los 300. Crédito: FGJEM

Este lunes 2 de febrero de 2026, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) anunció que, tras la presentación de pruebas ante la Autoridad Judicial, Alberto Eduardo “N” fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de despojo, ocurrido en el municipio de Ecatepec.

Según la información difundida, el individuo es identificado como miembro del grupo “Los 300” y se le consideraba como uno de los principales objetivos de la “Operación Restitución”, estrategia creada para revertir los despojos de inmuebles en el Edomex

El crimen que se le imputa habría ocurrido en vivienda localizada en el fraccionamiento Los Héroes, Ecatepec.

Reportes previos de Infobae México indicaron que este mismo sujeto ya se encontraba procesado a principios de junio del 2025.

La autoridad judicial concedió un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria y dictó que Alberto “N” permanecerá en prisión preventiva.

Relato de los hechos ocurridos en el Fraccionamiento Los Héroes Ecatepec

El pasado 12 de mayo de 2025, la víctima se dirigía a su domicilio ubicado en el Fraccionamiento Los Héroes Ecatepec, Primera Sección, en el municipio de Ecatepec.

Al llegar, notó la presencia de un vehículo estacionado frente a su vivienda, el cual portaba una calcomanía con la leyenda “Los 300” en el medallón.

Al ingresar a su casa, la víctima se encontró con Alberto Eduardo “N” dentro del inmueble, quien portaba un arma de fuego con la que le apuntó y amenazó para que abandonara el lugar de inmediato.

Meses después, en septiembre, cuando la víctima ya había logrado recuperar su propiedad y se encontraba limpiando el patio, fue nuevamente intimidada. En esa ocasión, dos individuos llegaron y la amenazaron con un arma de fuego, advirtiéndole que debía dejar el sitio porque pertenecía “a los patrones”, en referencia a Alberto Eduardo “N”.

Estos episodios reflejan el clima de intimidación y violencia que enfrentan las víctimas de despojo en la región, y muestran la manera en que operan los integrantes de grupos como “Los 300” para apoderarse de bienes ajenos.

Investigación y detención de Alberto Eduardo “N”

Fotografías de Alberto Eduardo "N",
Fotografías de Alberto Eduardo "N", una tomada tras su detención y otra actual, compartida por la fiscalía mexiquense. Crédito: FGJEM (FGJEM)

Una vez que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México tuvo conocimiento de los hechos ocurridos en el Fraccionamiento Los Héroes Ecatepec, el Agente del Ministerio Público inició las indagatorias para identificar a los responsables.

Las pesquisas permitieron establecer la posible participación de Alberto Eduardo “N” en el delito de despojo.

Con base en los elementos recabados, la autoridad ministerial solicitó y obtuvo de una Autoridad Judicial la orden de aprehensión correspondiente.

Esta acción posibilitó la localización y captura de Alberto Eduardo “N”.

Tras su detención, fue trasladado a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social, donde quedó a disposición de la autoridad judicial para continuar con el proceso legal en su contra.

Diversos reportes indican que el hoy procesado es cercano a Luis “N”, alias “Conejo”, exlíder de Los 300, quien actualmente se encuentra preso.

