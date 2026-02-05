Sobrino de Edith Márquez comparte desgarrador mensaje tras la muerte de su mamá: “Nos volveremos a ver”

Lily Márquez, hermana de la cantante Edith Márquez, murió el 4 de febrero a los 57 años de edad tras luchar contra el cáncer que padecía.
La lamentable noticia fue confirmada por su hijo, el actor José Camar, a través de redes sociales.
“Te voy a amar siempre, toda la vida, tú eres yo y yo soy tu, vives y vivirás en mi siempre... ahora tengo al mayor angelito de la guarda cuidándome. Lamentablemente, hoy mi mamá falleció (...) Mi mamá se fue de este mundo sumamente agradecida y feliz de tanto amor que ella recibió a lo largo de toda su vida, y al final, más. Guíame en mi camino mamita, algún día nos volveremos a encontrar chicle de mi vida, te amo”, escribió en su cuenta de Instagram.
El protagonista de “Esta historia me suena” agradeció los mensajes de apoyo que usuarios de redes le hicieron llegar a su mamá, así como las donaciones que recibieron para pagar los gastos médicos.
“Agradecemos profundamente a todas las personas que apoyaron en el GoFundMe, compartieron y enviaron mensajes de ánimo durante este tiempo tan difícil", concluyó.
