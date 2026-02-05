México

Sobrino de Edith Márquez comparte desgarrador mensaje tras la muerte de su mamá: “Nos volveremos a ver”

La hermana de la cantante perdió la vida el 4 de febrero tras luchar contra el cáncer que padecía

(Foto: Cuartoscuro // IG: @josecamar_)
(Foto: Cuartoscuro // IG: @josecamar_)

Lily Márquez, hermana de la cantante Edith Márquez, murió el 4 de febrero a los 57 años de edad tras luchar contra el cáncer que padecía.

La lamentable noticia fue confirmada por su hijo, el actor José Camar, a través de redes sociales.

“Te voy a amar siempre, toda la vida, tú eres yo y yo soy tu, vives y vivirás en mi siempre... ahora tengo al mayor angelito de la guarda cuidándome. Lamentablemente, hoy mi mamá falleció (...) Mi mamá se fue de este mundo sumamente agradecida y feliz de tanto amor que ella recibió a lo largo de toda su vida, y al final, más. Guíame en mi camino mamita, algún día nos volveremos a encontrar chicle de mi vida, te amo”, escribió en su cuenta de Instagram.

La familia recurrió a una campaña en GoFundMe para recolectar fondos destinados a tratamientos y cuidados paliativos para Lily Márquez (IG)

El protagonista de “Esta historia me suena” agradeció los mensajes de apoyo que usuarios de redes le hicieron llegar a su mamá, así como las donaciones que recibieron para pagar los gastos médicos.

“Agradecemos profundamente a todas las personas que apoyaron en el GoFundMe, compartieron y enviaron mensajes de ánimo durante este tiempo tan difícil", concluyó.

Información en desarrollo...

