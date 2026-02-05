Sheinbaum cancela mañanera para conmemorar en Querétaro el aniversario de la Constitución

La presidenta confirmó que sí habrá conferencia matutina el viernes 6 de febrero. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

La noche de este 4 de febrero la presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado en sus redes sociales que la mañana siguiente, jueves 5, no habrá conferencia matutina.

Sheinbaum informó que la razón es porque ella estará en Querétaro conmemorando el 109 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.

Esta conmemoración, de acuerdo con la agenda oficial de la presidenta, se realizará en la capital de Querétaro a las 11 de la mañana en el Teatro de la República, calle Benito Juárez. Este recinto fue donde el Congreso Constituyente discutió y aprobó, en plena Revolución Mexicana, la Constitución que actualmente rige a México.

A su vez, la presidenta Sheinbaum informó que las conferencias matutinas volverán a la normalidad el viernes 6 de febrero. También compartió que dicho evento se realizará desde Morelia, Michoacán.

La conmemoración de la Constitución será un evento protagonizado por mujeres este año

El 5 de febrero de 2026 marca un antes y un después en la historia constitucional de México. (Archivo Infobae)

El próximo 5 de febrero México vivirá una jornada sin antecedentes cuando, en el Teatro de la República de Querétaro, por primera vez, tres mujeres representantes de los poderes de la Unión encabecen la ceremonia por el aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917.

El acto cívico está organizado conjuntamente por la Secretaría de Gobernación, el Congreso de la Unión y el Gobierno del Estado de Querétaro. Según lo previsto, la cita reunirá a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo; a la presidenta de la Cámara de Senadores, Laura Itzel Castillo; y a la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, además del gobernador anfitrión y representantes del poder judicial y gabinete federal.

La importancia de esta edición del aniversario constitucional radica en el simbolismo de tres voces femeninas como protagonistas de los discursos oficiales, circunstancia que hasta la fecha solo había recaído en presidentes, líderes parlamentarios y magistrados varones.

Kenia López Rabadán reconoce avances de la Constitución, aunque admite que es “perfectible”

Kenia López Rabadán advierte que el texto constitucional debe transformarse en beneficios tangibles para toda la población mexicana. | Cámara de Diputados

La Constitución de 1917 ha sido reconocida a nivel internacional por su aporte a los derechos sociales y las garantías fundamentales. A lo largo de más de cien años, permanece como pilar del sistema jurídico y político de México. No obstante, López Rabadán insiste en que el texto fundamental requiere perfeccionamiento. Expone la necesidad de que la Carta Magna se convierta en beneficios tangibles para toda la población.

López Rabadán subrayó el pasado 2 de febrero los avances de la Constitución mexicana en la defensa de derechos políticos y laborales desde su promulgación en 1917, con especial atención al progreso logrado para las mujeres y la consolidación de programas sociales.

“Nuestra Constitución ha ido evolucionando, avanzando y garantizando derechos para las personas en este país: hombres, mujeres, adultos mayores, niños y jóvenes”, manifestó López Rabadán en el contexto del aniversario.

No obstante, la diputada presidenta advierte que el texto constitucional debe dejar de ser un simple símbolo y traducirse en acciones concretas. Recalca: “No sirve a los mexicanos una Constitución que no sea realidad en las colonias, en las escuelas, en los hospitales. Necesitamos que se reconozca que tenemos mucho por hacer para materializar la Constitución en la vida diaria de las y los mexicanos”.

López Rabadán sostiene que la Carta Magna, pese a los logros alcanzados, sigue siendo una obra “perfectible” y demanda esfuerzos continuos para que sus disposiciones se reflejen en mejoras reales para la vida cotidiana de la ciudadanía.