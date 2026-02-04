Procesan a “El Moncho”, líder de Los Lavadora, célula ligada al CJNG en Querétaro

Las seis personas detenidas tras cateos en Querétaro (SSPC)

Las autoridades informaron sobre la medida de vinculación a proceso en contra de seis personas, entre ellas un sujeto identificado como presunto líder criminal de una célula ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que operaba en Querétaro.

Ramón “N”, un sujeto apodado El Moncho y quien es identificado como presunto líder de una estructura denominada Los Lavadora, junto con otras personas, fue vinculado a proceso.

La FGR detalla que, además de El Moncho, los otros sujetos procesados son Erika “N”, Juan Francisco “N”, Mario Fernando “N”, Efraín “N”, y Erick Fabián “N”. A dichas personas son investigadas por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud en la modalidad de comercio, así como portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

El 4 de febrero la institución encabezada por Ernestina Godoy informó que a las seis personas se les impuso la medida de prisión preventiva, la cual deberán cumplir al menos durante el periodo de tres meses definido para las averiguaciones.

La estructura criminal estaría relacionada con el CJNG Crédito: FGR

Los sujetos fueron capturados luego de cateos en diversos puntos de Querétaro y posteriormente llevadas al Centro de Reinserción Social en la entidad. Al momento de su captura llevaban dosis de droga, un arma y cartuchos.

Las personas ahora procesadas “fueron detenidas como parte de los trabajos realizados por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en coordinación con la FGR y autoridades estatales”, remarca el reporte de la FGR.

Ligados con el CJNG y con diversos delitos

Cabe recordar que el pasado 14 de enero el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sobre la captura de un sujeto que presuntamente se dedicaba a coordinar robos en la carretera México- Querétaro.

Parte de los cateos (SSPC) (Imagen Ilustrativa Infobae)

El funcionario detalló que la célula ligada con dicho hombre estaría relacionada con actividades de narcomenudeo, robo de hidrocarburo, secuestro, homicidio y robo a casa habitación.

Por su parte, fuentes de seguridad federales indicaron a Infobae México que las seis personas arrestadas en dicha ocasión serían integrantes de Los Lavadora, la cual es ligada con el grupo delictivo liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

“Durante los operativos se aseguró un arma, cartuchos, un tráiler y dosis de droga [de la cual no fe detallada cantidad y tipo]”, agregó García Harfuch en su cuenta de X.

En la captura de las seis personas participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la SSPC, la FGR y elementos estatales.

La presencia del CJNG ha sido registrada en diversas entidades del país, junto con el Cártel de Sinaloa son los grupos delictivos que cuentan con operaciones en más entidades del país.