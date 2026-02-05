México

Sarampión en México al 5 de febrero: más de 8 mil contagios acumulados y 79 nuevos en un solo día

Los casos confirmados de sarampión se distribuyeron en 32 estados y 297 municipios

Guardar
Un trabajador de la salud
Un trabajador de la salud administra una dosis de la vacuna contra el sarampión afuera de un hospital público en la Ciudad de México, el miércoles 4 de febrero de 2026. (Foto AP/Marco Ugarte)

De acuerdo con el Informe del brote de sarampión en México más reciente, al día de hoy se han reportado 8,411 casos acumulados y en las últimas 24 horas, 79 nuevos casos.

El documento de la Secretaría de Salud arrojó que el grupo de edad más afectado es de 1 a 4 años (1,261casos), seguido del grupo de 5 a 9 años (1,015 casos) y el de 25 a 29 años (926 casos).

En cuanto a la tasa de incidencia, el grupo de edad de menores de un año reportó la más elevada con 48.74 casos por cada 100,000 habitantes, seguido del grupo de 1 a 4 años y 5 a 9 años, con tasas de 14.71 y 9.59 respectivamente.

Los casos confirmados de sarampión de acuerdo al lugar de notificación se distribuyeron en 32 estados y 297 municipios, siendo Chihuahua el estado con más casos: 4, 500 en total. Le siguen Jalisco, con 1, 300 casos acumulados y Chiapas, con 430 casos acumulados.

Casos confirmado de sarampión por
Casos confirmado de sarampión por sexo, grupo de edad y tasa de incidencia. Foto: Secretaría de Salud
Incidencia de casos confirmados por
Incidencia de casos confirmados por entidad federativa y municipio. Foto: Secretaría de Salud

En estas estaciones del Metro te puedes vacunar

Debido al aumento del contagio de sarampión a nivel nacional, el gobierno de la Ciudad de México ha implementado una campaña de vacunación en diversos centros de salud, la cual comenzó a mediados del 2025 y esta semana se amplió a estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

En ese sentido, se han habilitado módulos en más de 25 estaciones del STC:

  • Observatorio, de la Línea 1
  • Barranca del Muerto, de la Línea 7.
  • Agrícola Oriental, de la Línea A.
  • Santa Anita, de las líneas 4 y 8.
  • Coyuya, de la Línea 8.
  • Oceanía, de las líneas 5 y B.
  • Pantitlán, de las líneas A, 1, 5 y 9.
  • Merced, de la Línea 1.
  • Camarones y Aquiles Serdán, de la Línea 7.
  • Panteones, Cuatro Caminos, Colegio Militar y Tasqueña, de la Línea 2.
  • Indios Verdes y Potrero, de la Línea 3.
  • Deportivo 18 de Marzo, de las líneas 6 y 3.
  • Martín Carrera, de las líneas 6 y 4.
  • San Lázaro, de las líneas 1 y B.
  • Candelaria, de la línea 1 y 8.
  • Olivos, Nopalera y Tláhuac, de la Línea 12.
  • Garibaldi, Morelos y Lagunilla, de la Línea B.
  • Lindavista, de la Línea 6.
  • Copilco, de la Línea 3.
  • Tacubaya, de las líneas 1, 7 y 9.
  • Constitución de 1917, Escuadrón 201, Apatlaco, UAM-1 y Aculco, de la Línea 8.
  • Calle 11, Atalilco, Lomas de la Estrella, San Andrés Tomatitlán, Mexicaltzingo, Periférico Oriente, Culhuacán y Tezonco, de la Línea 12.
  • Guelatao, Tepalcates, Peñón Viejo, Acatitla y Santa Martha, de la Línea A.

Temas Relacionados

Sarampión en MéxicoSecretaría de SaludContagiosmexico-noticias

Más Noticias

Cristian ‘Chispa’ Medina vs Adrián ‘Gatito’ Curiel: cuándo y dónde ver peleas de mexicanos por el título mundial gallo

Medina defenderá por primera vez su cinturón mundial de la OMB

Cristian ‘Chispa’ Medina vs Adrián

El inicio de 2026 registra el menor nivel de homicidios en México desde hace 8 años

Las estadísticas nacionales muestran una caída sostenida de asesinatos que ha llevado la cifra mensual a un nuevo mínimo histórico, con un promedio diario inferior al registrado en los últimos años

El inicio de 2026 registra

Esta es la última actualización del avance del Metrobús este 5 de febrero

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Esta es la última actualización

Este es el vegetal que ayuda a desinflamar y mantener el cuerpo hidratado

Fresco, accesible y versátil, destaca por su alto contenido de agua y sus nutrientes clave para el bienestar diario

Este es el vegetal que

Fátima Bosch toma distancia de dueños de Miss Universo: “Trato de no perder de vista la misión que Dios puso en mi corazón”

Raúl Rocha Cantú y Anne Jakkaphong Jakrajutatip, enfrentan investigaciones y procesos legales en México y Tailandia, por fraude financiero hasta presunta delincuencia organizada

Fátima Bosch toma distancia de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Héctor mató a un motociclista

Héctor mató a un motociclista a tiros en Ecatepec, al detenerlo descubrieron que era un líder de “Los Mayas”

Gobernador de Jalisco reconoce a Claudia Sheinbaum por combate a la corrupción y la extorsión tras captura del alcalde de Tequila

¿Quién es Diego “N”, el alcalde de Tequila acusado de extorsión y nexos con el CJNG?

Diputado de MC, Sergio Torres, baleado en Sinaloa, evoluciona favorablemente pero sigue delicado: Rocha Moya

Detienen en Chiapas a El Espíritu, presunto líder del CJNG en la región

ENTRETENIMIENTO

Fátima Bosch toma distancia de

Fátima Bosch toma distancia de dueños de Miss Universo: “Trato de no perder de vista la misión que Dios puso en mi corazón”

Picante cruce entre Christian Martinoli y Adrián Marcelo podría ponerlos cara a cara en un pódcast

Paulina Villarreal de The Warning celebra su cumpleaños como la mejor baterista de rock del 2025

Edith Márquez se despide de su hermana con conmovedor mensaje: “Algún día volveremos a estar juntas”

¿Qué canción le dedicó Yuridia a su esposo Matías Aranda?

DEPORTES

Cristian ‘Chispa’ Medina vs Adrián

Cristian ‘Chispa’ Medina vs Adrián ‘Gatito’ Curiel: cuándo y dónde ver peleas de mexicanos por el título mundial gallo

Cruz Azul hace oficial la salida de Jorge Sánchez al PAOK de Grecia

Malas noticias para Cruz Azul: Gabriel ‘Toro’ Fernández se perderá el partido contra Toluca por suspensión

Johnny Consejo asegura que le robará sus novias a Soberano Jr., mientras MxM promete coronarse como nuevos Campeones Mundiales en Pareja

América vs Olimpia: precios de los boletos para ver el partido de Concachampions en el Ciudad de los Deportes