Sarampión en México al 5 de febrero: más de 8 mil contagios acumulados y 79 nuevos en un solo día

Un trabajador de la salud administra una dosis de la vacuna contra el sarampión afuera de un hospital público en la Ciudad de México, el miércoles 4 de febrero de 2026. (Foto AP/Marco Ugarte)

De acuerdo con el Informe del brote de sarampión en México más reciente, al día de hoy se han reportado 8,411 casos acumulados y en las últimas 24 horas, 79 nuevos casos.

El documento de la Secretaría de Salud arrojó que el grupo de edad más afectado es de 1 a 4 años (1,261casos), seguido del grupo de 5 a 9 años (1,015 casos) y el de 25 a 29 años (926 casos).

En cuanto a la tasa de incidencia, el grupo de edad de menores de un año reportó la más elevada con 48.74 casos por cada 100,000 habitantes, seguido del grupo de 1 a 4 años y 5 a 9 años, con tasas de 14.71 y 9.59 respectivamente.

Los casos confirmados de sarampión de acuerdo al lugar de notificación se distribuyeron en 32 estados y 297 municipios, siendo Chihuahua el estado con más casos: 4, 500 en total. Le siguen Jalisco, con 1, 300 casos acumulados y Chiapas, con 430 casos acumulados.

Casos confirmado de sarampión por sexo, grupo de edad y tasa de incidencia. Foto: Secretaría de Salud

Incidencia de casos confirmados por entidad federativa y municipio. Foto: Secretaría de Salud

En estas estaciones del Metro te puedes vacunar

Debido al aumento del contagio de sarampión a nivel nacional, el gobierno de la Ciudad de México ha implementado una campaña de vacunación en diversos centros de salud, la cual comenzó a mediados del 2025 y esta semana se amplió a estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

En ese sentido, se han habilitado módulos en más de 25 estaciones del STC:

Observatorio, de la Línea 1

Barranca del Muerto, de la Línea 7.

Agrícola Oriental, de la Línea A.

Santa Anita, de las líneas 4 y 8.

Coyuya, de la Línea 8.

Oceanía, de las líneas 5 y B.

Pantitlán, de las líneas A, 1, 5 y 9.

Merced, de la Línea 1.

Camarones y Aquiles Serdán, de la Línea 7.

Panteones, Cuatro Caminos, Colegio Militar y Tasqueña, de la Línea 2.

Indios Verdes y Potrero, de la Línea 3.

Deportivo 18 de Marzo, de las líneas 6 y 3.

Martín Carrera, de las líneas 6 y 4.

San Lázaro, de las líneas 1 y B.

Candelaria, de la línea 1 y 8.

Olivos, Nopalera y Tláhuac, de la Línea 12.

Garibaldi, Morelos y Lagunilla, de la Línea B.

Lindavista, de la Línea 6.

Copilco, de la Línea 3.

Tacubaya, de las líneas 1, 7 y 9.

Constitución de 1917, Escuadrón 201, Apatlaco, UAM-1 y Aculco, de la Línea 8.

Calle 11, Atalilco, Lomas de la Estrella, San Andrés Tomatitlán, Mexicaltzingo, Periférico Oriente, Culhuacán y Tezonco, de la Línea 12.

Guelatao, Tepalcates, Peñón Viejo, Acatitla y Santa Martha, de la Línea A.