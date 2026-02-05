Sarampión en México al 5 de febrero: más de 8 mil contagios acumulados y 79 nuevos en un solo día

De acuerdo con el Informe del brote de sarampión en México más reciente, al día de hoy se han reportado 8,411 casos acumulados y en las últimas 24 horas, 79 nuevos casos.
El documento de la Secretaría de Salud arrojó que el grupo de edad más afectado es de 1 a 4 años (1,261casos), seguido del grupo de 5 a 9 años (1,015 casos) y el de 25 a 29 años (926 casos).
En cuanto a la tasa de incidencia, el grupo de edad de menores de un año reportó la más elevada con 48.74 casos por cada 100,000 habitantes, seguido del grupo de 1 a 4 años y 5 a 9 años, con tasas de 14.71 y 9.59 respectivamente.
Los casos confirmados de sarampión de acuerdo al lugar de notificación se distribuyeron en 32 estados y 297 municipios, siendo Chihuahua el estado con más casos: 4, 500 en total. Le siguen Jalisco, con 1, 300 casos acumulados y Chiapas, con 430 casos acumulados.
En estas estaciones del Metro te puedes vacunar
Debido al aumento del contagio de sarampión a nivel nacional, el gobierno de la Ciudad de México ha implementado una campaña de vacunación en diversos centros de salud, la cual comenzó a mediados del 2025 y esta semana se amplió a estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro.
En ese sentido, se han habilitado módulos en más de 25 estaciones del STC:
- Observatorio, de la Línea 1
- Barranca del Muerto, de la Línea 7.
- Agrícola Oriental, de la Línea A.
- Santa Anita, de las líneas 4 y 8.
- Coyuya, de la Línea 8.
- Oceanía, de las líneas 5 y B.
- Pantitlán, de las líneas A, 1, 5 y 9.
- Merced, de la Línea 1.
- Camarones y Aquiles Serdán, de la Línea 7.
- Panteones, Cuatro Caminos, Colegio Militar y Tasqueña, de la Línea 2.
- Indios Verdes y Potrero, de la Línea 3.
- Deportivo 18 de Marzo, de las líneas 6 y 3.
- Martín Carrera, de las líneas 6 y 4.
- San Lázaro, de las líneas 1 y B.
- Candelaria, de la línea 1 y 8.
- Olivos, Nopalera y Tláhuac, de la Línea 12.
- Garibaldi, Morelos y Lagunilla, de la Línea B.
- Lindavista, de la Línea 6.
- Copilco, de la Línea 3.
- Tacubaya, de las líneas 1, 7 y 9.
- Constitución de 1917, Escuadrón 201, Apatlaco, UAM-1 y Aculco, de la Línea 8.
- Calle 11, Atalilco, Lomas de la Estrella, San Andrés Tomatitlán, Mexicaltzingo, Periférico Oriente, Culhuacán y Tezonco, de la Línea 12.
- Guelatao, Tepalcates, Peñón Viejo, Acatitla y Santa Martha, de la Línea A.