Grecia Quiroz recibe a Julián LeBarón en Uruapan: ambos buscan desafiar a Morena en 2027

El acercamiento entre Quiroz y LeBarón refleja la irrupción de proyectos ciudadanos fuera de los partidos tradicionales.

La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, sostuvo un encuentro con el activista y aspirante independiente a la gubernatura de Chihuahua, Julián LeBarón, en un evento que llamó la atención por el mensaje político que ambos representan de cara a los procesos electorales de 2027.

Durante su visita a tierras michoacanas, LeBarón expresó públicamente su respaldo al movimiento encabezado por el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, al señalar: “Viva Carlos Manzo y el Movimiento del Sombrero”, frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y entre simpatizantes de proyectos políticos ajenos a las estructuras partidistas tradicionales.

PUBLICIDAD

La reunión se da en un contexto donde tanto Grecia Quiroz como Julián LeBarón han mantenido posturas críticas hacia los gobiernos emanados de Morena y han impulsado discursos centrados en la participación ciudadana, la seguridad y la lucha contra la corrupción.

Julián LeBarón busca llevar su activismo a la política electoral

LeBarón se convirtió en una de las voces más reconocidas contra la violencia en México tras el asesinato de su hermano Benjamín LeBarón y su cuñado Luis Widmar en 2009, un hecho que marcó el inicio de su activismo público.

PUBLICIDAD

Originario de Galeana, Chihuahua, el líder de la comunidad mormona LeBarón anunció recientemente su intención de competir por la gubernatura de Chihuahua en 2027 mediante una candidatura independiente, con el argumento de que la sociedad civil puede ofrecer mejores resultados que los obtenidos por los partidos políticos tradicionales.

A lo largo de los últimos años, ha participado en movilizaciones ciudadanas, exigencias de justicia para víctimas de la violencia y denuncias relacionadas con la corrupción y la inseguridad en el norte del país.

PUBLICIDAD

¿Quién es Julián LeBarón?

Para comprender la relevancia de su visita a Uruapan, es importante recordar algunos aspectos de su trayectoria:

Es líder de la comunidad LeBarón establecida en Galeana, Chihuahua.

Inició su activismo tras el secuestro y asesinato de integrantes de su familia en 2009.

Formó parte del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad impulsado por Javier Sicilia.

Ha encabezado marchas y movilizaciones contra la violencia y la impunidad.

En 2019 volvió a exigir justicia tras la masacre de nueve integrantes de su comunidad en Sonora y Chihuahua.

Actualmente busca una candidatura independiente para la gubernatura de Chihuahua en 2027.

Grecia Quiroz fortalece su presencia política tras fallo del Tribunal Electoral

El encuentro también ocurre en un momento relevante para Grecia Quiroz, luego de que el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán resolviera a su favor un juicio para la protección de sus derechos político-electorales.

PUBLICIDAD

La alcaldesa de Uruapan había denunciado restricciones para ingresar al Congreso del Estado después de que el presidente de la Mesa Directiva, Baltazar Gaona García, la incluyera en una lista de personas consideradas no gratas para las instalaciones legislativas.

Sin embargo, el órgano electoral determinó que cualquier impedimento para acceder, transitar o permanecer en el recinto legislativo podría vulnerar sus derechos político-electorales, por lo que ordenó garantizarle el libre acceso al Congreso de Michoacán.

PUBLICIDAD

Asimismo, el Tribunal señaló que el Poder Legislativo constituye un espacio público cuyo acceso no puede restringirse de manera arbitraria, salvo circunstancias excepcionales.

El mensaje político detrás del acercamiento rumbo a 2027

Aunque no se anunció una alianza formal, la reunión entre Quiroz y LeBarón ha sido interpretada por diversos sectores como una coincidencia entre figuras que promueven proyectos políticos alternativos a los partidos dominantes.

PUBLICIDAD

Ambos personajes han construido parte de su imagen pública alrededor de causas ciudadanas y críticas a las estructuras políticas tradicionales, además de compartir una narrativa enfocada en la seguridad, la transparencia y el combate a la corrupción.

La visita de LeBarón a Uruapan y su respaldo al llamado Movimiento del Sombrero refuerzan la visibilidad de estos grupos políticos emergentes que buscan consolidarse en los próximos años.

PUBLICIDAD

Ciudadanos y movimientos independientes buscan abrirse paso en el escenario electoral

Con las elecciones de 2027 aún a la distancia, el encuentro entre Grecia Quiroz y Julián LeBarón refleja el surgimiento de actores que buscan posicionarse como alternativas frente a los partidos con mayor presencia nacional.

Mientras LeBarón avanza en la construcción de una candidatura independiente en Chihuahua, Grecia Quiroz continúa fortaleciendo su protagonismo en Michoacán tras recientes resoluciones judiciales que respaldan el ejercicio de sus funciones públicas.

PUBLICIDAD

Ambos coinciden en un momento político marcado por la búsqueda de nuevas expresiones ciudadanas que intentan desafiar la hegemonía electoral de Morena en distintas regiones del país.