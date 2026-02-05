Rossana Nájera perdió sus ahorros al ser víctima de fraude en la compra de un departamento: “No hay vuelta de hoja”

La actriz Rossana Nájera denunció haber sido víctima de un fraude inmobiliario que la llevó a perder todos sus ahorros (IG: rossananf)

La actriz Rossana Nájera reveló que hace algún tiempo fue víctima de un fraude inmobiliario tras intentar comprar un departamento, lo que le representó la pérdida de todos sus ahorros.

Durante un encuentro con la prensa, la protagonista de ‘Hermanas, un amor compartido’ explicó que el caso continúa en proceso legal y que sus abogados se encargan del seguimiento.

“Hay un fraude, compré un departamento y fue un fraude, no me entregaron el departamento ni me regresaron el dinero. Estamos en eso, estamos en audiencias y yo espero chismearles un poquito pronto de que ya esté a nuestro favor”.

Una alerta para quien esté considerando comprar un inmueble

A pesar de guardar silencio durante años, la intérprete de ‘Se busca un hombre’ decidió exponer su experiencia con la intención de prevenir a otras personas de situaciones similares.

“Tengan mucho cuidado. Yo no había dicho nada, porque esto tiene muchos años, y luego dije ‘Rossana, capaz de que alguien está ahorita a punto de comprar un departamento y ve tu nota’, también está padre que se cuiden. Creo que esas cosas sí hay que compartirlas, sobre todo para que no les pase a las personas que están a punto de hacer algo así, que lo chequen con lupa porque es el trabajo de toda la vida”, advirtió.



Al referirse al proceso judicial en marcha, Rossana Nájera destacó la solidez de la investigación.

“La carpeta está tan bien armada que ya no hay vuelta de hoja, nada más que todo es un proceso, sobre procesos muy largos, pero ya les cuento cuando pueda platicar más”, expresó.

La actriz también aclaró que, por recomendación legal, evita dar más detalles al respecto, aunque espera poder ofrecer actualizaciones una vez que concluya el trámite.

“No quiero hablar mucho de eso porque justo estamos ahorita en audiencias y los abogados ya me dijeron ‘hija, quédate calladita’, pero sí, sí es cierto”.

Un rostro conocido en la pantalla chica

La trayectoria de Rossana Nájera Flores se ha consolidado dentro de la televisión mexicana como una de las figuras más reconocidas de las telenovelas.

El caso de fraude inmobiliario de Rossana Nájera permanece en proceso legal, con el respaldo de una investigación bien fundamentada (Rossana Nájera)

La actriz originaria de Xalapa, Veracruz, ha destacado por su versatilidad en la pantalla desde su debut en la década de 2000. Nájera nació el 14 de febrero de 1976 y se formó en el Centro de Formación Actoral de TV Azteca.

El trabajo de Rossana Nájera abarca más de dos décadas y una extensa lista de participaciones en telenovelas y programas de televisión. Su debut se produjo en programas unitarios como “Lo que callamos las mujeres” y “La vida es una canción”, que la posicionaron rápidamente como un talento emergente.

Poco después, la actriz se integró a producciones como “Los Sánchez”, “Amor en custodia”, “Amor sin condiciones” y “Machos”, en donde consolidó su presencia en la televisión mexicana.

Uno de los momentos más destacados en la carrera de Nájera llegó con su participación en “Los Rey” (2012), donde interpretó a Lorenza Malvido en 125 episodios, y en “Prohibido amar” (2013), donde dio vida a Gabriela Ramírez durante 90 episodios.

Rossana Nájera obtuvo el triunfo en la edición 2024 de 'MasterChef Celebrity México' (Instagram: rossananf)

Además, “Tanto amor” (2015) y “Tenías que ser tú” (2018) sumaron nuevos matices a su trayectoria al permitirle explorar distintos géneros y personajes.

Además, en 2024, la actriz fue reconocida como ganadora del certamen culinario “MasterChef Celebrity México”.