México

Policía del Metro en CDMX agrede a usuaria por intentar pasar silla de ruedas: “Sube tu video para que vean que eres una tarada”

Autoridades afirman que la dirección de asuntos internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana inició una carpeta administrativa para evaluar el actuar del elemento de la PBI

Guardar
Un elemento de la PBI agredió verbal y físicamente a una usuaria del Metro, las autoridades justificaron el actuar la policía debido a que también "recibieron agresiones". Crédito: X, @MetroViralMx

Este 4 de febrero de 2026 a través de redes sociales un video ha comenzado a generar indignación entre los internautas, debido a que se puede ver la agresión de un elemento de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) en contra de una usuaria, situación que las autoridades justificaron, agregando que ya hay una “investigación” sobre el actuar de la policía.

Exponen actuar de PBI en el Metro

En la grabación de un minuto 15 segundos se puede ver que una mujer policía se acerca de manera confrontativa hacia una usuaria del Metro, cuando le dice: “Pendeja, para pasar tu silla de ruedas es otra cosa”.

La mujer comienza a grabar al elemento de seguridad, quien la sigue y le pide que deje de tomar video, a lo que la usuaria le contesta: “Yo no voy a dejar de grabar, me estás amedrentando”. La policía la sigue y sin parar, la cuestiona: “¿Quién te está amedrentando? Subes tu video a donde quieras, para que veas que eres una tarada”.

La PBI se para frente a la mujer quien le dice que está transmitiendo en vivo, por lo que el elemento de seguridad comienza a enfrentarla de manera física, empujándola con su cuerpo y diciéndole “¿Y luego? ¿Y luego? ¿Y luego?”.

La usuaria comienza a gritar por sentirse amedrentada ante el actuar de la policía del Metro, de tal forma que otros elementos de seguridad llegan hasta el punto donde se encuentra y comienzan a rodear a la pasajera, quien explica que la PBI se molestó cuando le pidieron apoyo para pasar una silla de ruedas, sin que se vea mayor agresión por parte de la usuaria o su acompañante.

Un elemento de la PBI
Un elemento de la PBI agredió verbal y físicamente a una usuaria del Metro, las autoridades justificaron el actuar la policía debido a que también "recibieron agresiones". Crédito: X, @MetroViralMx

PBI justifica actuar de elemento de seguridad

Según la versión oficial, el incidente tuvo lugar el 1 de febrero en la estación Observatorio, donde las mujeres intentaron ingresar al área de torniquetes sin respetar la fila establecida. Ante esta situación, una agente de la PBI les solicitó que se formaran, lo que provocó una reacción de descontento por parte de las usuarias.

La autoridades aseguran que la tensión aumentó cuando, tras la petición de la uniformada, las mujeres comenzaron a lanzar insultos. Una de ellas acercó su teléfono móvil al rostro de la policía para grabarla, mientras que “una de las quejosas lanzó dos patadas a las espinillas de la policía, y al tratar de detenerla, la otra usuaria la golpeó por la espalda”.

Durante el altercado, la policía pidió respaldo a otros elementos, quienes también sufrieron agresiones por parte de presentes en el lugar. Esta confusión permitió que las mujeres implicadas se alejaran del área y salieran de la estación en un tren.

La Dirección General de Asuntos Internos de la SSC abrió una investigación administrativa tras el incidente. Tras las críticas en redes sociales, la dependencia expresó su rechazo a cualquier conducta que vulnere la dignidad de las personas y reiteró que no tolerará acciones que contravengan los valores institucionales

Temas Relacionados

CDMXMetroPBISSCmexico-noticiasObservatorio

Más Noticias

Vecinos intentaron linchar a presunto agresor sexual en calles de Ecatepec

Autoridades municipales impidieron la agresión contra el señalado y lo presentaron ante el Ministerio Público

Infobae

“De Smallville a CDMX”, Tom Welling, el Superman de la serie, llega a convivir con sus fans: fecha y precio

La trayectoria del actor, que va más allá del traje de Clark Kent, será celebrada por los fans en el mayor encuentro de cómics y cultura pop de México

“De Smallville a CDMX”, Tom

Metro CDMX y Metrobús hoy 4 de febrero: trenes de las línaes 2, 4 y 5 operan a baja velocidad por presencia de lluvia

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

Qué significa que una persona se toque mucho el cabello mientras habla, según la psicología

La costumbre puede revelar inseguridad, interés romántico o simplemente nervios dependiendo de la situación y otros comportamientos

Qué significa que una persona

Primer Encuentro Nacional de Procuradurías y Fiscalías refuerza estrategia conjunta contra la extorsión, asegura Ernestina Godoy

El plan nacional busca reducir la impunidad y mejorar la respuesta ante un delito que ha registrado cifras récord en los últimos años

Primer Encuentro Nacional de Procuradurías
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a jefe de plaza

Capturan a jefe de plaza del Cártel de Chiapas y Guatemala, era objetivo a nivel nacional

Jueza ordena valoración médica y suministrar medicamentos a “El Chaparrito” operador del Mencho

Capturan al “Sapo”, integrante de Los Rojos del Cártel del Golfo y generador de violencia en Tamaulipas

Quién es “El Tortas”, exlíder de la Anti Unión de Tepito e hijo del hombre detenido esta tarde en la CDMX

Aseguran 50 mil litros de huachicol enterrados que formaban parte de un centro de almacenamiento en Guanajuato

ENTRETENIMIENTO

“De Smallville a CDMX”, Tom

“De Smallville a CDMX”, Tom Welling, el Superman de la serie, llega a convivir con sus fans: fecha y precio

Alfredo Adame explota contra Imelda Tuñón y defiende a Maribel Guardia: “Algo demasiado esquizofrénico”

Destapan detalles de ‘Digger’, próxima película de Iñárritu y ‘El Chivo’ Lubezki protagonizada por Tom Cruise

Rossana Nájera perdió sus ahorros al ser víctima de fraude en la compra de un departamento: “No hay vuelta de hoja”

Imelda Tuñón rompe el silencio y habla del video filtrado por Javier Ceriani y el supuesto ataque con acetona a Julián Figueroa

DEPORTES

Víctor Velázquez, presidente de Cruz

Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul, se reunió con Clara Brugada: ¿Construirán su estadio en CDMX?

Obed Vargas confirma que quiere ir al Mundial 2026: “el Atlético de Madrid te acerca”

Documental sobre la pelea Querétaro vs Atlas: cuándo se estrena en México

Pachuca confirma fractura de Alan Mozo: cuánto tiempo estará fuera de las canchas

Liga MX Femenil: Todos los horarios y partidos que se disputarán en la Jornada 7