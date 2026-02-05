Policía del Metro en CDMX agrede a usuaria por intentar pasar silla de ruedas: “Sube tu video para que vean que eres una tarada”

Un elemento de la PBI agredió verbal y físicamente a una usuaria del Metro, las autoridades justificaron el actuar la policía debido a que también "recibieron agresiones". Crédito: X, @MetroViralMx

Este 4 de febrero de 2026 a través de redes sociales un video ha comenzado a generar indignación entre los internautas, debido a que se puede ver la agresión de un elemento de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) en contra de una usuaria, situación que las autoridades justificaron, agregando que ya hay una “investigación” sobre el actuar de la policía.

Exponen actuar de PBI en el Metro

En la grabación de un minuto 15 segundos se puede ver que una mujer policía se acerca de manera confrontativa hacia una usuaria del Metro, cuando le dice: “Pendeja, para pasar tu silla de ruedas es otra cosa”.

La mujer comienza a grabar al elemento de seguridad, quien la sigue y le pide que deje de tomar video, a lo que la usuaria le contesta: “Yo no voy a dejar de grabar, me estás amedrentando”. La policía la sigue y sin parar, la cuestiona: “¿Quién te está amedrentando? Subes tu video a donde quieras, para que veas que eres una tarada”.

La PBI se para frente a la mujer quien le dice que está transmitiendo en vivo, por lo que el elemento de seguridad comienza a enfrentarla de manera física, empujándola con su cuerpo y diciéndole “¿Y luego? ¿Y luego? ¿Y luego?”.

La usuaria comienza a gritar por sentirse amedrentada ante el actuar de la policía del Metro, de tal forma que otros elementos de seguridad llegan hasta el punto donde se encuentra y comienzan a rodear a la pasajera, quien explica que la PBI se molestó cuando le pidieron apoyo para pasar una silla de ruedas, sin que se vea mayor agresión por parte de la usuaria o su acompañante.

PBI justifica actuar de elemento de seguridad

Según la versión oficial, el incidente tuvo lugar el 1 de febrero en la estación Observatorio, donde las mujeres intentaron ingresar al área de torniquetes sin respetar la fila establecida. Ante esta situación, una agente de la PBI les solicitó que se formaran, lo que provocó una reacción de descontento por parte de las usuarias.

La autoridades aseguran que la tensión aumentó cuando, tras la petición de la uniformada, las mujeres comenzaron a lanzar insultos. Una de ellas acercó su teléfono móvil al rostro de la policía para grabarla, mientras que “una de las quejosas lanzó dos patadas a las espinillas de la policía, y al tratar de detenerla, la otra usuaria la golpeó por la espalda”.

Durante el altercado, la policía pidió respaldo a otros elementos, quienes también sufrieron agresiones por parte de presentes en el lugar. Esta confusión permitió que las mujeres implicadas se alejaran del área y salieran de la estación en un tren.

La Dirección General de Asuntos Internos de la SSC abrió una investigación administrativa tras el incidente. Tras las críticas en redes sociales, la dependencia expresó su rechazo a cualquier conducta que vulnere la dignidad de las personas y reiteró que no tolerará acciones que contravengan los valores institucionales