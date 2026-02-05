Pensión Bienestar 30 a 64 años en 2026: cómo registrarse para solicitar el apoyo

Los beneficiarios podrán a acceder a un apoyo económico de 3 mil 300 pesos cada dos meses. (FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM)

La apertura del registro para la Pensión Bienestar de 30 a 64 años genera expectativas entre miles de personas en México. El proceso para acceder a este apoyo dirigido a hombres y mujeres con discapacidad permanente podría comenzar en febrero de 2026, aunque la Secretaría de Bienestar aún no ha confirmado la fecha exacta. Para quienes cumplen los criterios, el programa representa la posibilidad de recibir 3 mil 300 pesos bimestrales como parte de los esfuerzos federales para ampliar la cobertura social.

Hasta el momento la Secretaría de Bienestar todavía no ha publicado la convocatoria oficial. Sin embargo, el calendario de registros suele coincidir con el de otros programas sociales, como el de adultos mayores o madres trabajadoras, lo que incrementa la probabilidad de que la inscripción se habilite durante el segundo mes de 2026. Mientras tanto, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los anuncios oficiales en redes y canales institucionales para evitar información errónea.

El beneficio está dirigido a hombres y mujeres de 30 a 64 años que acrediten una discapacidad permanente y residan en alguna de las siguientes entidades federativas, que forman parte del convenio de universalización: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. En los estados sin convenio, el acceso está limitado a personas que vivan en municipios indígenas, sean afromexicanas o habiten en zonas con alto o muy alto grado de marginación.

De acuerdo a los registros anteriores, la inscripción al programa exige cumplir con ciertos requisitos y presentar un conjunto específico de documentos. Los solicitantes deben preparar lo siguiente:

Acta de nacimiento (original y copia)

Identificación oficial vigente (original y copia; puede ser credencial para votar, pasaporte, credencial de Inapam u otro documento oficial)

Clave Única de Registro de Población (CURP) (original y copia)

Comprobante de domicilio (original y copia, con antigüedad máxima de seis meses)

Certificado o constancia médica expedida por una institución pública del sector salud que acredite la discapacidad permanente

La implementación de la Pensión Bienestar de 30 a 64 años busca reducir la desigualdad y ampliar el acceso a derechos sociales para personas en situación vulnerable.

A lo largo de 2026, quienes resulten beneficiarios podrán recibir hasta 19 mil 800 pesos. El monto se otorga en pagos bimestrales y está sujeto a la permanencia en el padrón, de acuerdo con las reglas que establece la Secretaría de Bienestar.

Cabe señalar que el proceso de inscripción y los criterios pueden cambiar si se actualizan los lineamientos federales. Por eso, la recomendación es revisar constantemente los canales oficiales para conocer cualquier ajuste en los requisitos o el calendario.