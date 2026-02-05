Maquillaje, sprays y cepillos profesionales: ¿cuánto gastó el Senado en su salón de belleza?

Salón de belleza del Senado: ¿cuánto costó? (Cuartoscuro/Captura de pantalla)

Labiales de 500 pesos, polvos de casi mil y maquillaje de alta gama pagados con recursos públicos. El Senado de la República destinó 194 mil 174 pesos con 72 centavos a la compra de cosméticos profesionales para equipar un salón de belleza interno, de acuerdo con facturas oficiales y otros documentos públicos.

El gasto, realizado en 2024, incluyó maquillaje de marca como MAC, sprays fijadores, cepillos y herramientas profesionales. Según los documentos, la compra fue realizada a Gustavo Nava Muñoz, un proveedor con domicilio en Tlaxcala que también ha vendido desde alimentos hasta materiales de papelería a distintas dependencias públicas.

¿En qué gastó el Senado?

Las órdenes de pedido y facturas muestran la adquisición de maquillaje de marca y otros artículos profesionales, con precios unitarios que destacan por encima del promedio del mercado nacional.

El listado incluye bases, polvos compactos, correctores, paletas de sombras, labiales y rubores, además de productos para el cabello como sprays fijadores, mousse, cepillos, peines y planchas.

Entre los artículos adquiridos aparecen labiales de 500 pesos, polvos traslúcidos de hasta 878 pesos cada uno y paletas profesionales que superan los 1,300 pesos por pieza.

Por ejemplo, la factura principal detalla la compra de

14 polvos traslúcidos MAC por un total de 12,292 pesos.

30 sprays fijadores y mousse Agadir por 12,750 pesos.

Cuatro cepillos redondos Olivia Garden por 3,538.50 pesos.

Cinco geles para peinado Got 2b por 935 pesos.

Planchas BaBylissPRO Nano Titanium por 5,972 pesos.

El monto total facturado a la Cámara de Senadores por estos productos ascendió a $194,174.72 pesos, de acuerdo con el CFDI vigente y no cancelable emitido el 26 de agosto de 2024.

El proveedor: papelería, alimentos y maquillaje desde una casa en Tlaxcala

La compra se realizó a través de la empresa Comercializadora Aureo, propiedad de Gustavo Nava Muñoz, quien aparece en registros oficiales con la dirección La Laguna No. 65, San Sebastián Atlalhapa, Tlaxcala.

El perfil de Gustavo Nava Muñoz y su empresa Comercializadora Aureo ha generado dudas sobre la especialización y los criterios de selección de proveedores para compras públicas.

De acuerdo con registros del padrón de proveedores del gobierno estatal, Nava Muñoz ha vendido servicios de alimentos para eventos especiales, papelería, insumos de cafetería y materiales de oficina. El proveedor aparece en listas oficiales con el mismo RFC y domicilio fiscal ubicado en una casa particular en San Sebastián Atlalhapa, Tlaxcala.

Fotografías y mapas de Google muestran que el domicilio corresponde a una vivienda rodeada de predios baldíos, sin señales visibles de actividad comercial como la que se ofrece.

Una de las facturas al gobierno de Tlaxcala asciende a 749 mil 908 pesos en papelería y suministros. Otra de 200 mil fue en servicio de alimentos como galletas y bebidas para el Senado cuando Gerardo Fernández Noroña fue Presidente de la Cámara.

De acuerdo con el periodista Jorge García Orozco, Nava Muñoz tendría presuntos vínculos con figuras políticas, en particular con Adán Augusto López Hernández, éste último quien habría “reabierto” el salón de belleza del Senado, según la periodista Leti Robles de la Rosa.

Así operó el salón de belleza del Senado

El salón de belleza dentro del Senado tiene un largo antecedente. Según la periodista Leti Robles de la Rosa, el espacio se habilitó por primera vez en 2007 en la antigua sede de Xicoténcatl y se trasladó a la sede actual en 2011.

El servicio funcionó de manera continua hasta agosto de 2018, cuando Ricardo Monreal Ávila ordenó suspenderlo al asumir la coordinación parlamentaria. La infraestructura, sin embargo, permaneció instalada.

El salón volvió a operar bajo la gestión de Adán Augusto López Hernández, cuando asumió la presidencia de la Mesa Directiva, según la periodista.

Funcionaba en el segundo piso del edificio, equipado con sillones de estética, espejos, lavabos y una pantalla para quienes esperaban turno. El horario de atención era de 7:00 a 14:00 horas, solo en días de sesión, y el espacio estaba a cargo de una estilista profesional identificada como Jazmín.

Las declaraciones públicas de Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva, justificaron la existencia del salón argumentando que muchas senadoras viajan desde sus estados en horarios tempranos y requieren servicios de imagen antes de participar en las sesiones. Castillo Juárez afirmó que cada legisladora cubría el costo de los servicios directamente con la estilista, aunque las compras institucionales de cosméticos se realizaron con recursos públicos.

La exposición mediática del salón, a partir de videos y fotografías difundidas derivó en la clausura del espacio este 4 de febrero de 2026.