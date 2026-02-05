FGR destruyó más de 10 toneladas de precursores químicos y drogas tras cateos en Guerrero

La destrucción fue realizada por una empresa especializada con la supervisión de la FGR. Crédito: FGR

La Fiscalía General de la República llevó a cabo la destrucción mediante incineración de más de 10 toneladas de precursores precursores químicos y drogas, resultado de cateos efectuados en tres domicilios del estado de Guerrero, de los cuales, uno de estos operativos se realizó en lo que presuntamente funcionaba como un narcolaboratorio.

Las autoridades informaron que la acción se enmarca en los esfuerzos de las autoridades para combatir la producción y tráfico de drogas sintéticas, eliminando materiales fundamentales para la elaboración de estupefacientes.

Las autoridades no detallaron el sitio exacto del decomiso o si estos químicos estarían relacionados con algún grupo delictivo en la región.

Por otra parte, la FGR informó que el aseguramiento de los precursores químicos y sustancias en Guerrero fue posible gracias a la coordinación entre varias instancias del Gabinete de Seguridad.

La incineración fue realizada en una empresa especializada, la cual se habría encargado del proceso con supervisión de elementos de la FGR.

Detalle de los estupefacientes y sustancias químicas destruidas

Durante el evento de incineración, las autoridades destruyeron una amplia variedad de sustancias y precursores químicos.

Entre los materiales inhabilitados se encontraban poco más de 4 toneladas 202 kilos de productos como acetato de plomo, ácido tartárico, ácido fenilacético, hidróxido de sodio y peróxido de dicumilo.

Video de la FGR mostrando el proceso. Crédito: FGR

Además, se eliminaron poco más de 5 mil 733 litros de líquidos, incluyendo acetona, ácido clorhídrico, ácido mercaptoacético, etanol, fenil-2-propanona, metilamina, mezcla de acetona con metanfetamina, mezcla de tolueno con metanfetamina, n-metilformamida y tolueno.

La incineración también abarcó poco más de mil 124 litros de metanfetamina líquida, además de 7 kilos y 600 gramos de metanfetamina sólida.

Estas cantidades reflejan la magnitud de los aseguramientos y el alcance de la operación para reducir la disponibilidad de sustancias destinadas al tráfico de drogas sintéticas.

Proceso y supervisión de la destrucción de los precursores químicos

La destrucción estuvo supervisada por diversos elementos de la FGR. Crédito: FGR

La inhabilitación de los precursores químicos se realizó en una empresa especializada y autorizada para este tipo de procedimientos, ubicada en el Estado de México.

Antes de proceder a la destrucción, el Ministerio Público Federal, junto a peritos expertos en química y fotografía forense de la Agencia de Investigación Criminal, llevó a cabo las diligencias necesarias para asegurar la correcta identificación y cuantificación de los materiales.

Durante el proceso, estuvo presente el Órgano Interno de Control de la institución, encargado de garantizar la transparencia y certeza respecto al tipo y peso tanto de los narcóticos como de los precursores destruidos.

De este modo, se reforzó la confianza en la legalidad y rigurosidad de la operación, evitando cualquier posibilidad de desviación o manipulación de los elementos asegurados.

Grandes aseguramientos en Guerrero

Parte del decomiso en Petatlán. Foto: Marina

Uno de los decomisos más relevantes de los últimos meses en Guerrero fue el operativo realizado en el municipio de Petatlán, el cual permitió localizar un narcolaboratorio y una bodega con precursores químicos.

En estos sitios se aseguraron más de 12 toneladas de sustancias empleadas en la elaboración de drogas.

La intervención estuvo a cargo de la Secretaría de Marina, en coordinación con agentes federales y el Ejército Mexicano, durante recorridos terrestres.

Según fuentes federales citadas por Infobae México, el lugar estaría vinculado a Inés Omar Coronel Aispuro, hermano de Emma Coronel, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

La acción derivó en el hallazgo de una bodega con aproximadamente 24 mil 920 litros y 12 mil 200 kilos de sustancias químicas, que fueron inhabilitadas en el propio sitio.