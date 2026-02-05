México

FIL Palacio de Minería 2026: fechas, estado invitado y nuevas actividades

La 47 edición del encuentro literario se reinventa con cambios administrativos y una amplia gama de propuestas a favor de la cultura y las letras

Libros, arte y tecnología: así
Libros, arte y tecnología: así será la nueva FIL Palacio de Minería. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Este 4 de febrero, se presentó oficialmente la 47ª edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería (FILPM), uno de los encuentros editoriales y culturales más importantes del país, que se celebrará del 20 de febrero al 1 de marzo de 2026 en el histórico Palacio de Minería, ubicado en Tacuba 5, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

En esta edición, Sonora participará como estado invitado y Mercedes Alvarado Miranda será la nueva directora de la Feria tras su anuncio oficial frente a la prensa.

La presentación fue encabezada por Víctor Rivera Romay, jefe de la División de Educación Continua y a Distancia de la Facultad de Ingeniería de la UNAM; Beatriz Aldaco Encinas, directora general del Instituto Sonorense de Cultura; y Mercedes Alvarado Miranda, directora de la FILPM.

También se contó con la presencia de Inball Miller, directora general de Cultura y Educación de la alcaldía Cuauhtémoc, quien destacó la relevancia del evento para la vida cultural del Centro Histórico.

La FIL Palacio de Minería
La FIL Palacio de Minería presenta su edición 47 con Sonora como estado invitado. Foto: (FIL Minería)

Durante su intervención, Mercedes Alvarado señaló que la FIL Palacio de Minería se renueva en 2026 con una visión centrada en la bibliodiversidad, el fortalecimiento de la oferta cultural y la digitalización, con el objetivo de ampliar el acceso a los libros y promover la lectura entre públicos diversos. En este sentido, la Feria ofrecerá mil 200 actividades culturales, entre presentaciones editoriales, conferencias, mesas de diálogo y actividades artísticas.

Entre las principales novedades del programa destacan dos nuevos ciclos: Literatura en Lenguas Indígenas y Encuentros con Lectores, diseñados para fomentar el diálogo directo entre autoras, autores y público. Además, se llevarán a cabo cinco conciertos bajo el concepto Sesiones en Minería y más de 70 talleres, con una apuesta clara por la participación activa de jóvenes e infancias.

Como estado invitado, Sonora enriquecerá la programación con 90 actividades y la participación de más de 100 creadoras y creadores, ofreciendo un panorama multidisciplinario de su producción artística y cultural. Entre las y los autores invitados se encuentran Carlos Moncada Ochoa, Fernanda Ballesteros, Sylvia Aguilar Zéleny, Alfonso López Corral, Emilia Buitimea, Daniel Serrano y Selene Carolina Ramírez, quienes participarán en presentaciones, lecturas y conversatorios.

Del 20 de febrero al
Del 20 de febrero al 1 de marzo, regresa la Feria del Libro del Palacio de Minería. Foto: (FIL Minería)

La FILPM también dará un giro en la forma de rendir homenaje a las y los autores, mediante tres formatos concebidos como “espacios de memoria viva”. En primer lugar, se rendirá homenaje, en el marco del centenario de su nacimiento, a las y los poetas Armida de la Vara y Jaime Sabines, con conversatorios y lecturas de su obra.

Como segundo espacio, la escalinata principal del Palacio albergará una exposición fotográfica que celebra los aniversarios de figuras clave de la literatura. Finalmente, se homenajeará a las autoras y autores fallecidos en 2025 con un mural del ilustrador Augusto Mora y una instalación interactiva que permitirá al público llevarse fragmentos de sus obras.

Con el fin de mejorar la experiencia de las personas asistentes, se anunció que el catálogo bibliográfico completo podrá consultarse antes, durante y después de la Feria gracias a una alianza con Metabooks. Asimismo, se presentó la App FIL Minería renovada, que permitirá acceder a la programación, mapas, catálogo y directorio de expositores.

Con la participación de 550 sellos editoriales distribuidos en mil 500 metros cuadrados, la FIL Palacio de Minería inicia una nueva etapa, consolidándose como un espacio de encuentro entre literatura, ciencia, arte y tecnología, y reafirmando su papel como uno de los acontecimientos culturales más relevantes de la Ciudad de México.

