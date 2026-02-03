México

BTS Comeback en vivo: a qué hora se transmitirá en México

Los fans de la banda surcoreana deberán madrugar para verlo

(Jesús Avilés/Infobae México)
(Jesús Avilés/Infobae México)

La venta de boletos para los conciertos de BTS en la Ciudad de México ha generado una ola de reacciones entre ARMY, pero ahora los fans de esta banda surcoreana podrán ver el regreso.

Los integrantes de BTS estuvieron separados por el servicio militar y su regreso será transmitido en vivo.

En el horario de México, BTS COMEBACK | ARIRANG se verá a las 5:00 del 21 de marzo. La plataforma será Netflix.

El mismo servicio de streaming tendrá el documental que muestra el proceso de creación de su nuevo álbum ARIRANG.

Netflix Latinoamérica anuncia el lanzamiento
Netflix Latinoamérica anuncia el lanzamiento del concierto en vivo 'BTS: EL COMEBACK EN VIVO | ARIRANG' el 21 de marzo y el documental 'BTS: EL REGRESO' el 27 de marzo (Captura de pantalla X/@NetflixLAT)

Qué ha pasado con BTS y Profeco en México

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció la apertura de un procedimiento por presuntas irregularidades contra Ticketmaster, mientras que el Gobierno de Corea del Sur respondió oficialmente a la solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum para ampliar las fechas de las presentaciones del grupo en el país.

El fenómeno surgió tras agotarse en minutos las entradas para los tres conciertos del tour ARIRANG, previstos para los días siete, nueve y diez de mayo de 2026 en el Estadio GNP. Miles de seguidores, identificados como Army, denunciaron problemas en la plataforma, cargos no reconocidos y falta de claridad en la compra. Esto desembocó en una denuncia colectiva ante Profeco, que determinó iniciar un proceso formal contra la empresa responsable de la venta.

La reacción de la Profeco fue inmediata. El titular del organismo, Iván Escalante, puntualizó que Ticketmaster enfrenta una posible multa que podría superar los cinco millones de pesos. Además, la empresa tiene hasta el 12 de febrero para presentar pruebas y responder a las acusaciones.

El alcance de la investigación no se limita a la empresa mexicana.

Profeco notificó electrónicamente a tres plataformas internacionales de reventa: Viagogo, Stubhub y Helloticket, que operan desde Estados Unidos, Suiza y España, exigiendo que se ajusten a la legislación nacional.

De no recibir respuesta, el organismo advirtió que podría imponer restricciones administrativas y legales, incluso limitar su operación en territorio mexicano.

En paralelo, la presidenta Sheinbaum comunicó que el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, agradeció el interés del público mexicano y abrió la posibilidad de un diálogo con la empresa productora de BTS.

Aunque la respuesta oficial no confirma nuevas fechas, la mandataria expresó que espera “buenas noticias” para los fans.

El movimiento organizado por el Army tomó fuerza y llevó su reclamo hasta la conferencia matutina en la Cineteca Nacional Chapultepec, donde Sheinbaum detalló el proceso.

“Me contestó el presidente de Corea (del Sur) que muchas gracias por el interés de las y los mexicanos por este grupo musical, que agradece mucho la carta y que ya se puso en contacto con la empresa productora de BTS y que espera que se pongan en contacto, pronto, con nosotros”, relató la presidenta.

