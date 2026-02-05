BTS Official Light Stick 4: cómo comprar la nueva versión del Army Bomb en México y todo lo que incluye

La banda surcoreana mostró su nueva light stick (Zurisaddai González/Infobae)

En pleno furor por los conciertos de BTS y su gira mundial ARIRANG, la banda surcoreana anunció el lanzamiento de la BTS Official Light Stick Version 4, la icónica “army bomb” renovada, que promete transformar la experiencia de los fans dentro y fuera de los recintos.

Con nuevas funciones, tecnología mejorada y un diseño actualizado, la versión 4 ya genera expectativa entre la comunidad ARMY mexicana, especialmente por su compatibilidad con los próximos conciertos.

El anuncio oficial de la nueva light stick de BTS

A través de un comunicado en Weverse, BTS y su agencia BIGHIT MUSIC revelaron que la VER.4 es la primera gran actualización en casi seis años.

“La VER.4 es una versión actualizada que se lanza tras cinco años y diez meses desde la versión anterior MAP OF THE SOUL Special Edition (SE), y además de un diseño renovado, se presentarán por separado otros accesorios compatibles, como CRADLE y PARTS".

(YouTube/@BTS)

La nueva light stick será imprescindible para vivir los efectos especiales de los shows futuros, pues a partir del concierto de Busan del 12 de junio de 2026, solo la VER.4 será compatible con la producción de escenario.

Mejoras y características: así será la nueva army bomb

La BTS OFFICIAL LIGHT STICK VER.4 incorpora una serie de innovaciones tecnológicas y de experiencia para los fans:

Mejora de efectos en conciertos: Rango de colores ampliado y cambios de color más detallados. Sincronización precisa con la iluminación del escenario. Encendido automático previo al show para confirmar emparejamiento. Producción automática inalámbrica, incluso sin emparejamiento total.

Nuevas funciones para usuarios: App exclusiva con registro de conciertos y mapa de recintos. Configuración de colores y efectos desde el botón, sin app. Modo «Color Shaking» para cambiar tonos al agitar la light stick. Uso en casa como cradle y luz ambiental.



(YouTube/@BTS)

¿Cómo conseguir la BTS OFFICIAL LIGHT STICK 4 en México?

La venta oficial de la nueva light stick se realizará exclusivamente a través de Weverse Shop, la tienda digital de BTS.

Según el anuncio, la información detallada sobre la venta se publicará en Weverse Shop el 6 de febrero de 2026 a las 11:00 (KST), es decir, en México se tendrá conocimiento este jueves a las 20:00 horas.

La plataforma anunció que también se suspenderá la venta de la edición anterior “MAP OF THE SOUL SE”, por lo que la VER.4 será la única disponible para los próximos conciertos.

La banda lanzará su próximo disco y la preventa se realizará pronto (Jovani Pérez/Infobae)

Recomendaciones para fans en México

Mantente atento al aviso oficial en Weverse Shop el 6 de febrero.

Compra únicamente en canales autorizados para evitar fraudes.

Considera que la VER.4 será indispensable para vivir la experiencia completa en conciertos a partir de junio de 2026.

¿Qué se sabe de los precios?

Hasta el momento, BTS y Weverse no han publicado el precio oficial de la VER.4. La información completa, incluyendo precio y disponibilidad para envíos internacionales.

Los precios se actualizarán en esta nota en cuanto esté el anuncio oficial.