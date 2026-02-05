México

Álvarez Máynez asegura que MC podría aceptar candidatura de Alejandra Gutiérrez para encabezar Guanajuato si renuncia al PAN

El dirigente de Movimiento Ciudadano aseguró que la alcaldesa de León tiene las puertas abiertas en el partido naranja

Álvarez Máynez aseguró que Alejandra
Álvarez Máynez aseguró que Alejandra Gutiérrez tiene las puertas abiertas para ser la candidata a la gubernatura de Guanajuato en MC.

Este 4 de febrero de 2026, el dirigente de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, dejó claro que su partido le podría abrir las puertas a la alcaldesa de León, Guanajuato, Alejandra Gutiérrez, quien actualmente forma parte del Partido Acción Nacional (PAN).

Alejandra Gutiérrez podría gobernar Guanajuato

Tras encabezar la entrega de reconocimientos de los egresados del Campus Naranja en el estado de Guanajuato, el emecista destacó que Ale Gutiérrez tiene todas las condiciones necesarios para liderar Guanajuato, atribuyéndole el mayor capital político del estado tras la actual gobernadora. Argumentó que su gestión en León respalda su capacidad, y las encuestas la sitúan como la aspirante mejor posicionada para el cargo.

Por el momento, Jorge Álvarez Máynez descartó acercamientos con Alejandra Gutiérrez para invitarla a Movimiento Ciudadano, ya que, en sus palabras, resulta prematuro abordar esa candidatura.

Resaltó que la alcaldesa ha llevado a cabo en León iniciativas comparables a proyectos desarrollados en Jalisco, y actualmente pretende introducir un tren elevado, inspirado en el modelo de Nuevo León.

Álvarez Máynez en Guanajuato.

Las declaraciones de Álvarez Máynez se dan en medio de especulaciones sobre un posible alejamiento de la alcaldesa respecto al Partido Acción Nacional y de versiones que apuntan a la ausencia de diálogo con la dirigencia estatal del PAN.

¿Quién es Alejandra Gutiérrez, alcaldesa que podría unirse a MC?

Con una carrera iniciada en la administración pública de León desde 1999, Ale Gutiérrez ocupó distintos puestos hasta alcanzar en 2011 la Tesorería municipal, convirtiéndose en la primera mujer en ejercer ese cargo en la ciudad.

La formación de la funcionaria incluye una Licenciatura en Derecho y una Maestría en Fiscal por la Universidad de La Salle Bajío, así como una Maestría en Gestión Pública Aplicada en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y una especialidad en Notaría Pública.

Además de su trabajo en la administración pública, la primera presidenta municipal de León ha desarrollado una reconocida labor en la defensa de los animales, según indica su perfil publicado en el sitio oficial del municipio que encabeza. Durante más de una década, la comunidad animalista la ha identificado como una de las figuras más activas en el rescate y protección de animales, en colaboración con asociaciones y rescatistas independientes.

La experiencia legislativa de la aún integrante del partido blanquiazul incluye funciones como diputada federal y diputada local. En el ámbito partidista, el año 2021 marcó su designación como Coordinadora Nacional de Alcaldes del Partido Acción Nacional. En noviembre de ese mismo año, asumió la presidencia de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), siendo la primera mujer en ocupar esa posición para el periodo 2021-2023.

A sus 45 años, la funcionaria ha combinado su actividad política con la docencia, impartiendo clases en la Maestría de Finanzas y Economía Pública.

