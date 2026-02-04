Yeri Mua rompe el silencio y habla de la situación con Carolina Miranda en concierto de Bad Bunny

Yeri Mua relata el episodio de mala vibra con Carolina Miranda en un concierto de Bad Bunny en CDMX. - (Jovani Pérez/ Infobae)

Yeri Mua volvió a colocarse en el centro de la conversación luego de asegurar que recibió “mala vibra” por parte de Carolina Miranda durante uno de los conciertos de Bad Bunny en la Ciudad de México. El señalamiento ocurrió en la llamada “Casita” del artista, un espacio exclusivo dentro del recinto.

La cantante e influencer ya había mencionado el tema semanas atrás, pero recientemente amplió su versión al hablar del episodio que, según dijo, la tomó por sorpresa en medio del ambiente festivo que rodeó las presentaciones del puertorriqueño.

Desde su perspectiva, el momento contrastó con la emoción de estar en un lugar al que muchos fans aspiraban entrar, lo que la llevó a manejar la situación con cautela pese a la incomodidad.

El relato de lo sucedido

La influencer asegura que el incidente ocurrió en la exclusiva Casita del evento, generando debate en redes sociales. - (Instagram)

Durante una charla con Gustavo Adolfo Infante para el programa Primera Mano, Yeri Mua fue directa al confirmar que sí se sintió atacada. Ante la pregunta del conductor, respondió sin titubeos y defendió su postura al asegurar que no acostumbra mentir.

La influencer explicó que no conocía previamente a Carolina Miranda ni su trayectoria artística. Para ella, el punto central no fue la fama, sino la actitud mostrada en ese momento específico.

“Eso no quita el cómo tú actúas en la vida real”, expresó, dejando claro que el respeto, desde su visión, debe prevalecer sin importar el medio o la carrera de cada persona.

Empujones y una reacción contenida

Yeri Mua explica que no conocía personalmente a Carolina Miranda, priorizando el respeto más allá de la fama. - (Infobae México)

Yeri detalló que el contacto físico fue lo que más le llamó la atención. Describió empujones y movimientos bruscos que la hicieron cuestionarse la razón de esa conducta dentro del lugar.

A pesar de sentirse incómoda, optó por no escalar el conflicto. Reconoció que el contexto influyó en su decisión de mantenerse tranquila y no responder de la misma manera.

“Hay mucha gente que quisiera estar aquí parada y pues si me tengo que aguantar los golpes, me los aguanto”, dijo, dejando ver que priorizó la experiencia sobre la confrontación.

Identidad, carácter y postura personal

Yeri Mua explica que no conocía personalmente a Carolina Miranda, priorizando el respeto más allá de la fama. - (Instagram/@caromirandaof)

En la entrevista, la también cantante resaltó su origen veracruzano como parte de su forma de reaccionar ante las situaciones difíciles. Se describió como alguien frontal, pero consciente del entorno en el que se encontraba.

Comparó su carácter con figuras de generaciones anteriores, subrayando que la honestidad y la franqueza son rasgos que valora.

Ante estas declaraciones la actriz Carolina Miranda no se ha pronunciado, pero en redes sociales los seguidores de la misma e internautas en general comentan que la veracruzana llevó a un punto elevado la conversación.