Violencia no cesa en Sinaloa: secuestran a cuatro hombres, una niña y una mujer en Mazatlán

Las autoridades informaron que dos personas ya fueron localizadas y rescatadas con vida

Policía y Guardia Nacional en
Policía y Guardia Nacional en operativos y escenas del crimen en México. (Cuartoscuro)

El estado de Sinaloa continúa registrando hechos violentos en medio de la guerra interna del Cártel de Sinaloa, esto pese al despliegue de elementos de las Fuerzas Armadas y de seguridad federal que han reforzado la seguridad desde septiembre de 2024, cuando comenzó la disputa entre las facciones de la organización criminal.

Pese al reciente despliegue de mil 600 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en los municipios de Mazatlán y Culiacán, la noche de este martes 3 de febrero se reportó el secuestro de cuatro hombres, una mujer y una niña, de quienes se desconoce su identidad hasta el momento.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la Entidad, se recibió el reporte al 911 de la privación ilegal de las seis personas en el municipio de Mazatlán.

Ante los hechos, se desplegó un operativo por parte de elementos de los tres niveles de gobierno para localizar a las personas secuestradas.

En Sinaloa se encuentran desplegados
En Sinaloa se encuentran desplegados elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) para mantener la seguridad ante los constantes enfrentamientos. Foto: Especial

Información extraoficial refiere que las seis personas secuestradas se encontraban en la Zona Dorada del municipio, la cual se caracteriza por ser uno de los sitios más turísticos por su amplia oferta para vacacionistas.

Los datos señalan que las personas habían rentado dos vehículos tipo Razer, los cuales fueron localizados abandonados en el área de Cerritos con el seguimiento del GPS de las unidades.

Localizan a la mujer y niña tras operativo

Derivado de los hechos, este miércoles 4 de febrero se logró la localización y rescate de la mujer y la niña, quienes se encontraban en el poblado El Habal del mismo municipio sinaloense.

Las autoridades no brindaron mayor información acerca del estado de salud en el que ambas fueron halladas, aunque se detalló que estaban fuera de peligro.

Hasta el momento se mantienen los trabajos de investigación para dar con el paradero de los cuatro hombres que continúan en calidad de desaparecidos.

Al sitio llegaron agentes de
Al sitio llegaron agentes de seguridad (Facebook/Link Sinaloa TV)

“El Grupo Interinstitucional continuará realizando trabajos de investigación y reconocimientos en el área para localizar a los cuatro masculinos que continúan privados de la libertad”, detalló la SSP.

Buscan a 10 trabajadores de una mina desaparecidos en Concordia

Cabe señalar que estos hechos se registran luego la desaparición de 10 trabajadores de la minera canadiense Vizsla Silver, quienes fueron vistos por última vez el pasado 23 de enero en Concordia, Sinaloa.

Los reportes refieren que las víctimas, en su mayoría ingenieros y personal operativo, desaparecieron al salir del campamento donde pernoctaban en el fraccionamiento La Clementina.

La esposa de una de las víctimas relató en entrevista con medios de comunicación que la información que recibieron fue que los mineros se encontraban su área de descanso. La última vez que pudo hablar con su esposo fue la noche anterior a su desaparición, ya que por la mañana no volvió a responder sus llamadas.

(X/@michelleriveraa)
(X/@michelleriveraa)

Las autoridades han realizado un despliegue operativo para la búsqueda y localización de los diez mineros desparecidos, sin embargo, hasta el momento solo se han podido hallar algunos objetos que podrían pertenecer a los trabajadores.

