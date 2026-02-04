México

Tostadas de nopal con hummus mexicano: snack fresco, fácil y nutritivo

Prueba el sabor auténtico de México en una botana que cuida tu salud y te llena de energía

Ingredientes frescos: nopales, garbanzos, chile
Ingredientes frescos: nopales, garbanzos, chile y cilantro, la base de este snack saludable. (Gemini)

La combinación de tostadas de nopal y hummus es una de las formas más ligeras y completas de disfrutar un snack mexicano con un toque innovador.

El nopal aporta fibra, minerales y frescura; el hummus mexicano, hecho a base de garbanzo y condimentado con ingredientes locales, suma proteína vegetal y sabor.

Este snack es ideal para quienes buscan cuidar su alimentación, comer rápido y sin complicaciones, y disfrutar de ingredientes mexicanos auténticos.

Receta de tostadas de nopal con hummus mexicano

Las tostadas de nopal con hummus se preparan asando nopales y sirviéndolos como base crujiente para hummus preparado con garbanzo, jugo de limón, ajo y un toque de chile y cilantro. Se pueden decorar con jitomate, aguacate o semillas.

Tostadas de nopal asado cubiertas
Tostadas de nopal asado cubiertas de hummus mexicano y decoradas con jitomate, cilantro y semillas. (Gemini)

Tiempo de preparación

  • Total: 20 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 10 minutos

Ingredientes

  1. 6 nopales medianos (limpios, sin espinas)
  2. 1 taza de garbanzos cocidos y escurridos
  3. 2 cucharadas de tahini o ajonjolí molido
  4. 2 cucharadas de jugo de limón
  5. 1 diente de ajo
  6. 2 cucharadas de aceite de oliva
  7. 1 chile serrano o jalapeño (opcional)
  8. 2 cucharadas de cilantro fresco picado
  9. 1/2 cucharadita de comino en polvo
  10. Sal y pimienta al gusto
  11. Toppings: jitomate picado, aguacate, semillas de calabaza, cilantro fresco

Cómo hacer tostadas de nopal con hummus mexicano, paso a paso

  1. Asa los nopales en un comal o sartén a fuego medio hasta que cambien de color, estén suaves y ligeramente dorados. Deja enfriar.
  2. En la licuadora o procesador, coloca los garbanzos, tahini, jugo de limón, ajo, aceite de oliva, chile, comino, sal y pimienta.
  3. Licúa hasta obtener una pasta cremosa. Si lo deseas más ligero, añade un poco de agua o líquido de cocción de los garbanzos.
  4. Agrega el cilantro picado y mezcla con una cuchara.
  5. Coloca los nopales asados en un plato y unta en cada uno una porción generosa de hummus.
  6. Decora con jitomate, aguacate, semillas o más cilantro y sirve de inmediato.
Prepare con todo el estilo
Prepare con todo el estilo colombiano esta delicioso acompañamiento - crédito Freepik

Consejos técnicos:

  • Asa bien los nopales para eliminar la baba y dar sabor ahumado.
  • El hummus puede llevar un toque de chile para un perfil más mexicano.
  • Usa garbanzos bien cocidos y escurridos para una textura cremosa.
  • Sirve al momento para que los nopales estén frescos y no se humedezcan.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 6 tostadas medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 95
  • Carbohidratos: 14 g
  • Grasas: 3 g
  • Proteínas: 5 g
  • Fibra: 5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Consúmelas al momento. El hummus se puede refrigerar hasta 3 días en recipiente hermético.

