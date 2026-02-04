Tostadas de nopal con hummus mexicano: snack fresco, fácil y nutritivo

La combinación de tostadas de nopal y hummus es una de las formas más ligeras y completas de disfrutar un snack mexicano con un toque innovador.
El nopal aporta fibra, minerales y frescura; el hummus mexicano, hecho a base de garbanzo y condimentado con ingredientes locales, suma proteína vegetal y sabor.
Este snack es ideal para quienes buscan cuidar su alimentación, comer rápido y sin complicaciones, y disfrutar de ingredientes mexicanos auténticos.
Receta de tostadas de nopal con hummus mexicano
Las tostadas de nopal con hummus se preparan asando nopales y sirviéndolos como base crujiente para hummus preparado con garbanzo, jugo de limón, ajo y un toque de chile y cilantro. Se pueden decorar con jitomate, aguacate o semillas.
Tiempo de preparación
- Total: 20 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 10 minutos
Ingredientes
- 6 nopales medianos (limpios, sin espinas)
- 1 taza de garbanzos cocidos y escurridos
- 2 cucharadas de tahini o ajonjolí molido
- 2 cucharadas de jugo de limón
- 1 diente de ajo
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 chile serrano o jalapeño (opcional)
- 2 cucharadas de cilantro fresco picado
- 1/2 cucharadita de comino en polvo
- Sal y pimienta al gusto
- Toppings: jitomate picado, aguacate, semillas de calabaza, cilantro fresco
Cómo hacer tostadas de nopal con hummus mexicano, paso a paso
- Asa los nopales en un comal o sartén a fuego medio hasta que cambien de color, estén suaves y ligeramente dorados. Deja enfriar.
- En la licuadora o procesador, coloca los garbanzos, tahini, jugo de limón, ajo, aceite de oliva, chile, comino, sal y pimienta.
- Licúa hasta obtener una pasta cremosa. Si lo deseas más ligero, añade un poco de agua o líquido de cocción de los garbanzos.
- Agrega el cilantro picado y mezcla con una cuchara.
- Coloca los nopales asados en un plato y unta en cada uno una porción generosa de hummus.
- Decora con jitomate, aguacate, semillas o más cilantro y sirve de inmediato.
Consejos técnicos:
- Asa bien los nopales para eliminar la baba y dar sabor ahumado.
- El hummus puede llevar un toque de chile para un perfil más mexicano.
- Usa garbanzos bien cocidos y escurridos para una textura cremosa.
- Sirve al momento para que los nopales estén frescos y no se humedezcan.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 6 tostadas medianas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 95
- Carbohidratos: 14 g
- Grasas: 3 g
- Proteínas: 5 g
- Fibra: 5 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Consúmelas al momento. El hummus se puede refrigerar hasta 3 días en recipiente hermético.