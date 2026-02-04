México

¿Qué tan efectivo es el implante de naltrexona y cuáles son sus riesgos? Este tratamiento habría influido en la muerte de José Julián Figueroa

Imelda Tuñón, viuda del joven, señaló esta sustancia como contraproducente, pero ¿es realmente negativa?

Maribel Guardia comparte momentos con su hijo
Maribel Guardia comparte momentos con su hijo (Ig/maribelguardia)

El uso de naltrexona en la rehabilitación contra las adicciones ha vuelto al centro de atención pública luego de que Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, señalara a Marco Chacón como responsable de suministrar esta sustancia al cantante.

En el tramo más reciente de esta disputa, Tuñón utilizó su cuenta de Instagram para denunciar que Chacón le entregó a los medios un video grabado meses antes del fallecimiento de Figueroa. La pieza audiovisual, difundida a través del canal de YouTube del periodista Javier Ceriani, muestra un altercado en la colonia Pedregal, en Ciudad de México.

Allí puede observarse a la actriz golpeándose la cabeza contra el suelo, mientras Figueroa, quien graba el incidente, niega haberle provocado las lesiones. Tras la divulgación del video, Tuñón anticipó posibles acciones legales, amparándose en la Ley Olimpia, por la difusión de material íntimo sin consentimiento.

Maribel Guardia, Imelda Tuñón y
Maribel Guardia, Imelda Tuñón y Marco Chacón, tras la muerte de Julián. Cuartoscuro

La confrontación alcanzó mayor gravedad cuando Tuñón, también en redes sociales, atribuyó a Chacón el fracaso en el proceso de recuperación de Figueroa. Según sus palabras, “El imbécil de Marco le puso un implante de naltrexona a principios del 2023 y no dejó que hiciera la terapia, Julián siguió con las sustancias… primero vinieron convulsiones, luego parálisis de la mitad del cuerpo y, al final, el infarto. Me dejó sin marido y sin papá para mi hijo, solo estorbaba yo”.

El implante de naltrexona, al que alude Tuñón, es un dispositivo médico subcutáneo que libera el medicamento de manera continua durante períodos que pueden extenderse entre uno y seis meses.

Naltrexona: riesgos y efectividad

(IG: @julian_f.f)
(IG: @julian_f.f)

La naltrexona es un medicamento utilizado principalmente para tratar la dependencia al alcohol y a otras drogas. Su uso cuenta con la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) desde 1985. El fármaco actúa bloqueando los efectos de los opioides en el cerebro, lo que ayuda a reducir el deseo y el consumo.

Entre los beneficios de la naltrexona se encuentra su capacidad para disminuir las recaídas en personas que buscan dejar el alcohol o drogas como la heroína. No genera dependencia y puede administrarse en comprimidos o inyecciones mensuales, facilitando la adherencia al tratamiento.

El uso de naltrexona es considerado seguro cuando se administra bajo supervisión médica. Es esencial realizar un seguimiento profesional durante el tratamiento para monitorear posibles efectos secundarios y evaluar la respuesta del paciente, lo que contribuye a mejorar las probabilidades de éxito terapéutico.

Entre los riesgos se incluyen posibles efectos adversos como náuseas, dolor de cabeza, fatiga y, en casos menos frecuentes, alteraciones hepáticas. La supervisión médica permite detectar y tratar de manera oportuna cualquier complicación asociada.

