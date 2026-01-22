Aseguran cocaína y metanfetamina tras cateos simultáneos en Querétaro, hay siete detenidos

Parte de las labores de los agentes (FGE Querétaro)

Las autoridades de Querétaro informaron sobre el resultado de cateos simultáneos en cuatro municipios de la entidad, los cuales permitieron el aseguramiento de siete personas, además de drogas y dinero. Lo anterior como parte del seguimiento de carpetas de investigación por delitos contra la salud.

Fue durante acciones realizadas en la madrugada del 21 de enero que agentes de seguridad revisaron inmuebles ubicados en los municipios de Querétaro, El Marqués, Corregidora y Tequisquiapan.

Un inmueble quedó asegurado como consecuencia de las revisiones en los municipios mencionados, además de que fue incautada marihuana, metanfetamina y cocaína (sustancias de las que no fue determinada cantidad o peso).

Los agentes también encontraron básculas grameras, bolsas dosificadoras, dinero en efectivo tanto en moneda nacional como en extranjera, así como cartuchos útiles, celulares y dispositivos electrónicos.

También fueron aseguradas dosis de drogas y dinero. Crédito: FGE Querétaro

El informe de la Fiscalía General del Estado (FGE) indica que fueron recabados indicios que serán analizados por elementos periciales para seguir con las averiguaciones.

Un video compartido por la Fiscalía de Querétaro muestra parte de las acciones realizadas por los elementos de seguridad que irrumpieron en los inmuebles, las cuales incluyeron cortar la cadena de uno de los sitios de interés.

Agentes ministeriales y efectivos de la Policía de Investigación del Delito fueron los encargados de encabezar las revisiones y contaron con apoyo del Ejército, la Guardia Nacional, policías estatales y elementos de corporaciones municipales, lo anterior en el marco de la denominada estrategia Sinergia por Querétaro.

Según lo narrado en la grabación de las autoridades, como resultado de los cateos también fueron asegurados más de 500 cartuchos útiles. Si bien fue informada la detención de siete personas, no fueron detallados sus nombres o mayores detalles de las mismas.

Las personas capturadas (FGE Querétaro)

24 detenidos tras revisiones de inmuebles en Querétaro

Cabe recordar que el pasado 6 de enero fueron realizadas acciones similares, pus hubo 13 cateos paralelos en los municipios de Pedro Escobedo y Huimilpan. En dicha ocasión fueron arrestados 12 sujetos presuntamente relacionados con el delito de fraude.

“La Fiscalía General realizó 13 cateos simultáneos en Pedro Escobedo y Huimilpan dando como resultado12 órdenes de aprehensión cumplimentadas como parte de investigaciones por presunto fraude relacionado con operaciones de una caja integradora", se pudo leer en las redes sociales de la institución.

Dichas capturas se suman a las realizadas en diciembre pasado cuando las autoridades de Querétaro informaron sobre el arresto de 12 individuos como resultado de 11 cateos simultáneos.

Las personas detenidas (FGE Querétaro)

Agentes de seguridad acudieron a inmuebles de Amealco de Bonfil, Huimilpan y El Marqués debido a averiguaciones por delitos contra la salud y posesión de armas. En dicha ocasión los uniformados aseguraron:

Más de 160 dosis de narcóticos, entre ellos metanfetamina, cocaína, heroína y marihuana

Tres armas de fuego

Cuatro armas artesanales y 263 cartuchos

Dinero en efectivo, básculas y otros indicios.