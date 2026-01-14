México

Harfuch informó la detención de “El Moncho”, líder de “Los Lavadora” en Querétaro

El secretario de seguridad informó en redes sociales que el operativo fue ejecutado de manera coordinada entre al menos tres instituciones de gobierno

Harfuch informó la detención de
Harfuch informó la detención de El Moncho tras operativo conjunto. (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

La mañana del miércoles 14 de enero de 2026, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó la detención de seis personas entre las que se encontraba Ramón, alias El Moncho, líder de la célula criminal Los Lavadora en el estado de Querétaro.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), la SSPC y la Fiscalía General de la República (FGR) con apoyo del Gobierno de Querétaro, cumplimentaron órdenes de cateo en el estado.

De acuerdo con Harfuch, el ahora detenido se encargaba de coordinar el robo a autotransporte por medio de agresiones y privación de la libertad de conductores en distintos puntos de la entidad, principalmente sobre la carretera México- Querétaro.

Según el titular de la SSPC, la célula criminal también está relacionada con actividades de que abarcan desde narcomenudeo, secuestro, robo de hidrocarburos, robo a casa habitación y homicidio. Durante los operativos, Harfuch destacó el aseguramiento de un arma, cartuchos, un tráiler y dosis de droga.

El Moncho lideraba la célula
El Moncho lideraba la célula delictiva Los Lavadora, dedicada al narcomenudeo, secuestro, robo de hidrocarburos, robo a casa habitación y homicidio. (Gabinete de Seguridad)

Un caso reciente en el área en la que opera esta agrupación delictiva, ocurrió el pasado lunes 12 de enero alrededor de las 21:00 horas a la altura del municipio de Tepeji del Río.

Sujetos armados detuvieron a un conductor, quien fue amenazado y golpeado, resultando con una herida en la cabeza. La familia a bordo fue despojada de objetos de valor y hasta el momento se desconoce si los ahora detenidos estuvieron involucrados en dicho caso.

La zona es conocida por ser muy transitada principalmente por transportistas de carga, quienes en múltiples ocasiones se han visto obligados a aumentar la velocidad de sus vehículos en cuanto ven piedras en el camino, a pesar de los daños que pueda sufrir el automóvil, o a evitar estas carreteras para evitar que su vida corra peligro.

Los conductores que viajan por dicha carretera han denunciado en repetidas ocasiones la colocación de falsos retenes, así como persecuciones, el uso de ponchallantas y asaltos con armas de fuego.

Información en desarrollo...

