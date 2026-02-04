Novia de uno de los trabajadores desaparecidos en Concordia escuchó por llamada cómo lo secuestraron

Pablo Osorio Sánchez fue secuestrado en Concordia mientras hablaba por teléfono con su novia. (Redes sociales)

La mañana del 23 de enero de 2026, Pablo Osorio Sánchez, ingeniero civil de 26 años originario de Tlaxiaco, Oaxaca, fue privado de la libertad en Concordia, Sinaloa, mientras mantenía comunicación telefónica con su novia. Él forma parte de la más de una decena de trabajadores, entre ellos mineros, que hasta hoy permanecen desaparecidos.

El joven se encontraba en una parada de autobuses sobre la autopista Durango-Mazatlán cuando ocurrió el hecho. Esperaba el transporte que lo llevaría a la zona de Concordia, donde realizaba actividades profesionales vinculadas a obras de infraestructura carretera.

De acuerdo con el testimonio de su prima, Damaris Osorio, en entrevista con la periodista Azucena Uresti, en el momento en que fue secuestrado mantenía una llamada telefónica con su novia, lo que permitió a la familia saber de inmediato que algo andaba mal luego de que la comunicación se interrumpiera de manera abrupta y no se pudiera volver a tener contacto con él.

¿Qué se sabe del secuestro?

Ficha de búsqueda de Pablo Osorio, uno de los trabajadores desaparecidos en Concordia. (Comisión de Búsqueda de Personas)

Pablo no fue privado de la libertad dentro del campamento minero de la empresa Vizsla Silver. Su caso ocurrió en un punto distinto y posteriormente al primer levantamiento registrado esa misma mañana, lo que amplía el radio y la secuencia de los hechos ocurridos el 23 de enero.

Damaris comentó que su primo, estudiante de Ingeniería Civil, fue privado de la libertad alrededor de las 8:30 de la mañana y que él trabajaba para la empresa Cicar S.A. de C.V., donde se encontraba haciendo una residencia que estaba por concluir en febrero.

La prima subrayó que Pablo se encontraba solo y en vía pública, lo que confirma que el operativo criminal abarcó distintos puntos. Primero, un grupo armado irrumpió en el fraccionamiento La Clementina y privó de la libertad a los ingenieros y trabajadores de Vizsla Silver alrededor de las 7 de la mañana; más tarde, Pablo fue interceptado en la parada de camión, después de los primeros secuestros.

Según la información, el total de personas privadas de la libertad serían 14, aunque la Fiscalía de Sinaloa ha señalado que hasta el momento sólo tienen denuncia de cinco de ellos.

Se encontraba en una parada de autobús sobre la carretera cuando fue privado de su libertad por sujetos armados. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde ese instante, la familia de Pablo no ha recibido ninguna llamada de rescate, mensaje o información sobre su paradero: “Nada. Seguimos en la misma: ni llamadas, ni mensajes, ni nada”, afirmó Damaris en la entrevista radiofónica.

Damaris explicó que, a pesar de haber presentado la denuncia formal el mismo día del secuestro, las autoridades estatales y federales no lo consideran parte de la lista oficial de los 10 mineros secuestrados, ya que Pablo trabajaba para una empresa distinta.

Ficha de búsqueda

Ficha de búsqueda de Pablo Osorio, uno de los trabajadores desaparecidos en Concordia. (Comisión de Búsqueda de Personas)

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca han difundido ampliamente la ficha de búsqueda de Pablo Osorio, en los que se detallan su edad (26 años), estatura (1.76 metros), y otras características físicas.

La ficha especifica que la víctima vestía pantalón de mezclilla azul claro, camisa oscura a cuadros y botas industriales color café claro.

Los documentos también mencionan sus señas particulares, como cicatrices en la frente y la oreja, y confirman que fue visto por última vez alrededor de las 8:30 horas en una parada de autobuses en Concordia.

ONU hace llamado para encontrar a trabajadores

La dimensión del caso ha rebasado el ámbito local. El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió la Acción Urgente 2220/2026, solicitando al Estado mexicano que implemente una estrategia integral y urgente para la localización de Pablo Osorio y los demás trabajadores desaparecidos en Concordia.

La ONU exigió un plan de acción con cronograma, una investigación exhaustiva e imparcial y que se exploren todas las hipótesis, incluida la posibilidad de desaparición forzada con posible involucramiento de agentes estatales.

Dos detenidos y nuevos hallazgos

El operativo de búsqueda de los mineros desaparecidos en Concordia no solo ha implicado un despliegue masivo de fuerzas federales y estatales, sino que ha comenzado a arrojar resultados concretos en las últimas horas.

Son cuatro los detenidos en dos operativos distintos en la Concordia; indagan relación con mineros desaparecidos. (SSP Sinaloa)

Este martes, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó la detención de cuatro sujetos armados durante las labores de rastreo en las inmediaciones del poblado La Concepción y El Verde.

Las autoridades investigan si los detenidos tienen alguna relación directa con el secuestro de los trabajadores mineros. Los civiles, junto con el armamento asegurado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal.

En paralelo, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que, durante cinco cateos realizados en Concordia y Mazatlán, se localizaron pertenencias, identificaciones, tres teléfonos celulares y una laptop que podrían estar relacionados con los mineros desaparecidos. Estos objetos ya están siendo analizados por peritos tecnológicos.