Nieta de Bárbara Mori sorprende con interpretación de Rubí a más de dos décadas del estreno del melodrama

Mila Mayer Subtil, hija de Sergio Mayer Mori y Natália Subtil, sorprende en redes sociales al interpretar un diálogo icónico de Rubí. (Televisa / RS)

Mila Mayer Subtil, hija de Sergio Mayer Mori y Natália Subtil, sorprendió a propios y extraños al intérpretar a Rubí, uno de los personajes más icónicos de las telenovelas mexicanas.

A través de las redes sociales de la modelo brasileña, se difundió un video en el que aparece la menor repitiendo uno de los diálogos de Rubí.

“Soy joven, bella, me ahogo en esta miserable vecindad, yo no merezco vivir aquí”, se escucha decir a Mila.

Natália Subtil dio a conocer un breve clip en el que la pequeña dice uno de los diálogos de Rubí. Crédito: TikTok:Natália Subtil

Hasta ahora el video ya suma más de 300 mil reproducciones y varios comentarios en los que resalta el parecido de la pequeña con la familia Mayer Mori y la posibilidad de que exista una nueva temporada del melodrama.

“Ya tenemos quien haga la continuación de Rubí”, “La heredera de Rubí”, “Ya sabemos que habrá segunda temporada de Rubí”, “Esa niña será preciosa” y “Se nota que es nieta de la mismísima Rubí”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en el clip.

¿Hija de Sergio Mayer Mori quiere ser actriz como su abuela?

Cabe recordar que en julio de 2025, Mila Mayer Subtil debutó como actriz en la puesta en escena “Genias”. En ese entonces, la exparticipante de MasterChef Celebrity compartió fotos del momento en el que estuvo acompañada de su papá y su abuela.

“Ella llamó a la abuela y le dijo: ‘abuela, quiero ser actriz’”, contó Subtil en un encuentro con los medios de comunicación; sin embargo, dejó claro que solo se trataba de un juego para la pequeña.

Natália Subtil aclara que su hija Mila Mayer Subtil quiere ser científica, descartando por ahora una carrera como actriz. (Instagram / La Granja VIP)

Además, en uno de los comentarios del reciente video, Natália Subtil respondió que Mila quiere ser científica, descartando por el momento que pueda ser la siguiente “Rubí”.

"Mila hermosa, eres la promesa de próxima actriz internacional que tendrá México. Prepárate, viene lo mejor", escribió una usuaria, a la que respondió: “Ella quiere ser científica”.

La relación entre Natália Subtil y Sergio Mayer Mori tras el nacimiento de Mila

Una de las recientes polémicas que protagonizó la expareja ocurrió durante la participación de Sergio Mayer Mori en La Granja VIP, pues Natália Subtil se negó a que la menor visitara a su papá en el reality y pidió que la deslindaran completamente del programa. Sin embargo, los dimes y diretes de su relación como padres existen desde años atrás.

La expareja Sergio Mayer Mori y Natália Subtil ha mantenido conflictos públicos sobre la convivencia y manutención de su hija Mila. (IG: @lagranjavip // @nataliasubtil)

Sergio Mayer Mori y Natália Subtil fueron pareja cuando él tenía 17 y ella 28 años, relación de la que nació su hija Mila.

Desde la separación, han tenido conflictos públicos sobre la convivencia y manutención de la hija, con reclamos mutuos y declaraciones en medios y redes sociales.

Hay desacuerdo sobre la versión de quién impide la convivencia y quién se hace cargo económicamente.

Los abuelos paternos han apoyado financieramente a Mila y han abogado por acuerdos fuera de lo legal.

Ambos han manifestado que su prioridad debe ser Mila, aunque públicamente el conflicto no parece del todo resuelto.