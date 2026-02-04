México

Nieta de Bárbara Mori sorprende con interpretación de Rubí a más de dos décadas del estreno del melodrama

Natália Subtil sorprendió a sus seguidores al compartir un video de su hija menor personificada en uno de los personajes más inolvidables de las telenovelas mexicanas

Guardar
Mila Mayer Subtil, hija de
Mila Mayer Subtil, hija de Sergio Mayer Mori y Natália Subtil, sorprende en redes sociales al interpretar un diálogo icónico de Rubí. (Televisa / RS)

Mila Mayer Subtil, hija de Sergio Mayer Mori y Natália Subtil, sorprendió a propios y extraños al intérpretar a Rubí, uno de los personajes más icónicos de las telenovelas mexicanas.

A través de las redes sociales de la modelo brasileña, se difundió un video en el que aparece la menor repitiendo uno de los diálogos de Rubí.

“Soy joven, bella, me ahogo en esta miserable vecindad, yo no merezco vivir aquí”, se escucha decir a Mila.

Natália Subtil dio a conocer un breve clip en el que la pequeña dice uno de los diálogos de Rubí. Crédito: TikTok:Natália Subtil

Hasta ahora el video ya suma más de 300 mil reproducciones y varios comentarios en los que resalta el parecido de la pequeña con la familia Mayer Mori y la posibilidad de que exista una nueva temporada del melodrama.

“Ya tenemos quien haga la continuación de Rubí”, “La heredera de Rubí”, “Ya sabemos que habrá segunda temporada de Rubí”, “Esa niña será preciosa” y “Se nota que es nieta de la mismísima Rubí”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en el clip.

¿Hija de Sergio Mayer Mori quiere ser actriz como su abuela?

Cabe recordar que en julio de 2025, Mila Mayer Subtil debutó como actriz en la puesta en escena “Genias”. En ese entonces, la exparticipante de MasterChef Celebrity compartió fotos del momento en el que estuvo acompañada de su papá y su abuela.

“Ella llamó a la abuela y le dijo: ‘abuela, quiero ser actriz’”, contó Subtil en un encuentro con los medios de comunicación; sin embargo, dejó claro que solo se trataba de un juego para la pequeña.

Natália Subtil aclara que su
Natália Subtil aclara que su hija Mila Mayer Subtil quiere ser científica, descartando por ahora una carrera como actriz. (Instagram / La Granja VIP)

Además, en uno de los comentarios del reciente video, Natália Subtil respondió que Mila quiere ser científica, descartando por el momento que pueda ser la siguiente “Rubí”.

"Mila hermosa, eres la promesa de próxima actriz internacional que tendrá México. Prepárate, viene lo mejor", escribió una usuaria, a la que respondió: “Ella quiere ser científica”.

La relación entre Natália Subtil y Sergio Mayer Mori tras el nacimiento de Mila

Una de las recientes polémicas que protagonizó la expareja ocurrió durante la participación de Sergio Mayer Mori en La Granja VIP, pues Natália Subtil se negó a que la menor visitara a su papá en el reality y pidió que la deslindaran completamente del programa. Sin embargo, los dimes y diretes de su relación como padres existen desde años atrás.

La expareja Sergio Mayer Mori
La expareja Sergio Mayer Mori y Natália Subtil ha mantenido conflictos públicos sobre la convivencia y manutención de su hija Mila. (IG: @lagranjavip // @nataliasubtil)
  • Sergio Mayer Mori y Natália Subtil fueron pareja cuando él tenía 17 y ella 28 años, relación de la que nació su hija Mila.
  • Desde la separación, han tenido conflictos públicos sobre la convivencia y manutención de la hija, con reclamos mutuos y declaraciones en medios y redes sociales.
  • Hay desacuerdo sobre la versión de quién impide la convivencia y quién se hace cargo económicamente.
  • Los abuelos paternos han apoyado financieramente a Mila y han abogado por acuerdos fuera de lo legal.
  • Ambos han manifestado que su prioridad debe ser Mila, aunque públicamente el conflicto no parece del todo resuelto.

Temas Relacionados

Bárbara MoriNietaRubíTelenovelaNatália SubtilMila MayerSergio Mayer Morimexico-entretenimeintomexico-noticias

Más Noticias

Human Rights Watch afirma que Claudia Sheinbaum “heredó graves problemas en materia de derechos humanos”

Un reporte internacional detalla rezagos en justicia, violencia de género y seguridad

Human Rights Watch afirma que

DT del Atlético San Luis habla sobre el futuro de João Pedro

La directiva celeste negocia intensamente por el campeón de goleo, pero la disputa por su cláusula de rescisión mantiene en suspenso el posible traspaso

DT del Atlético San Luis

¿Cuándo se enfrentarán Álvaro Fidalgo y Obed Vargas?: Esta sería la fecha

La expectativa por el posible debut simultáneo de Álvaro Fidalgo y Obed Vargas en España aumenta entre los aficionados de México

¿Cuándo se enfrentarán Álvaro Fidalgo

Entre carne de primera calidad y ostras de sabor intenso: el encanto de la comida japonesa en México

Con más de siete mil restaurantes de gastronomía japonesa en el país, ahora la prefectura de Miyagi busca ingresar al mercado nacional con sus productos estrella

Entre carne de primera calidad

Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 4 de febrero

Cada miércoles los equipos buscan la recompensa mayor de la semana

Exatlón México: quién gana la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a balazos a empleada

Asesinan a balazos a empleada federal en el Centro de Gobierno de Hermosillo, Sonora

Condenan a cinco años de prisión a “El Mini Lic” por intento de distribución de fentanilo en EEUU

Familia de minero desaparecido en Sinaloa acusa al gobierno de ignorarlos pese a despliegue militar y exhorto de la ONU

Capturan al papá del “Tortas”, ex líder del ‘La Anti Unión Tepito’ durante cateo en CDMX

DEA destaca decomiso histórico de pastillas de fentanilo y entrega de narcos del Cártel de Sinaloa y CJNG

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién gana la

Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 4 de febrero

Sexta fecha para Harry Styles en CDMX presenta alta cantidad de boletos sin vender en estas secciones del GNP Seguros

‘Valor Sentimental’: cuándo ver en streaming en México la cinta noruega nominada al Oscar como Mejor Película

Poncho de Nigris rompe en llanto porque hay gente que lo quiere ver fracasar en su evento de box

Violeta Isfel invita a Imelda Tuñón a dejar la guerra con Maribel Guardia y tomar terapia

DEPORTES

Liga MX Femenil: Todos los

Liga MX Femenil: Todos los horarios y partidos que se disputarán en la Jornada 7

DT del Atlético San Luis habla sobre el futuro de João Pedro

Liga de Expansión MX: estos son los horarios y sedes de los partidos de la Jornada 5

¿Cuándo se enfrentarán Álvaro Fidalgo y Obed Vargas?: Esta sería la fecha

Jornada 5 Liga MX Clausura 2026: Horarios, partidos y transmisiones para este fin de semana