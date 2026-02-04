México

Leticia Calderón: ‘No tropiezo con la misma piedra’ al ser cuestionada sobre una posible reconciliación con Juan Collado

La actriz habló con franqueza sobre su presente personal, el vínculo que mantiene con su exesposo y la decisión de priorizar su vida familiar

Leticia Calderón descarta regresar con Juan Collado tras su divorcio con Yadira Carrillo, y deja claro que su historia quedó en el pasado. - (Foto: Instagram)

Leticia Calderón fue clara al referirse a su relación con Juan Collado, luego de que se diera a conocer el divorcio del abogado con Yadira Carrillo. La actriz dejó en claro que no existe posibilidad de retomar una relación sentimental con quien fuera su esposo.

Durante una entrevista para el programa Venga la Alegría, Calderón explicó que, aunque hay afecto y respeto, las historias que se rompen no siempre pueden reconstruirse.

Lejos de polémicas, la actriz habló desde la calma, dejando ver una etapa de madurez emocional en la que tiene muy claras sus prioridades y límites personales.

Una relación que quedó en el pasado

La actriz Leticia Calderón sostiene que, aunque existe afecto y respeto, una reconciliación sentimental con Juan Collado no es posible. - (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

Leticia Calderón reconoció que el cariño con Juan Collado sigue presente, pero únicamente desde un lugar de amistad. Aseguró que ambos se quieren y se lo han demostrado con el paso del tiempo.

No tropiezo con la misma piedra”, afirmó la actriz, subrayando que no está interesada en rehacer su vida sentimental con él. Para ella, cuando algo se rompe de fondo, no hay forma de volver atrás.

Sus palabras reflejaron una postura definitiva, basada en la experiencia y en el aprendizaje que le dejó esa etapa de su vida.

Convivencia familiar y cercanía constante

Leticia Calderón muestra madurez emocional al definir sus límites y prioridades tras su separación de Juan Collado. - (Foto: Especial)

A pesar de no existir un vínculo amoroso, Calderón explicó que mantiene una relación cercana con Collado y su familia. Las reuniones, comidas y encuentros son frecuentes cuando él se encuentra en México.

La actriz destacó que sus hijos conviven más con su padre y disfrutan escuchar anécdotas familiares. Estos momentos, dijo, se viven en un ambiente cordial y lleno de recuerdos compartidos.

Para Leticia, lo más importante es el bienestar de sus hijos, por lo que el contacto constante y el respeto mutuo siguen siendo una prioridad.

Una vida plena sin pareja

La actriz declara que no siente necesidad de rehacer su vida sentimental, resaltando que la libertad y el enfoque en su familia son su mayor satisfacción. - (@Letycalderon79 / Instagram)

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de volver a enamorarse, Calderón fue contundente. Aseguró que, aunque cree en el amor, no siente la necesidad de compartir su vida con una pareja.

Explicó que decidió enfocarse por completo en sus hijos y que se siente plenamente feliz con esa elección. La libertad y el control de su hogar son parte de esa satisfacción personal.

“Tengo el control de la tele… yo decido cómo se educa en mi casa”, expresó entre risas, dejando claro que disfruta su independencia y la etapa que atraviesa actualmente.

