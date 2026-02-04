Implementarán campaña de “manejo responsable” pese a tardanza en la atención de socavón donde murió un profesor del IPN en Guasave

Profesor e investigador del IPN murió al caer en un socavón en Guasave, Sinaloa. (Redes Sociales)

Luego de que el pasado domingo 1 de febrero de 2026 se reportara el fallecimiento del profesor Píndaro Álvarez Ruiz, quien era parte del Instituto Politécnico Nacional (IPN), tras caer en un socavón en la calle Juan Carrasco en el municipio de Guasave, Sinaloa, el ayuntamiento emitió un comunicado, asegurando que darían atención a este hundimiento.

Municipio atenderá socavón tras 5 meses en abandono

Cecilia Ramírez Montoya, presidenta municipal de Guasave, emitió un comunicado en el que lamentó el fallecimiento del investigador del IPN, “expresamos nuestra solidaridad y respeto a su familia, amistades y a la comunidad académica que hoy enfrenta una pérdida irreparable”.

La publicación del comunicado ha generado posicionamientos encontrados, debido a que el socavón fue reportado desde agosto de 2025, situación que ha generado indignación, ya que la presidenta municipal aseguró que se han dispuesto recursos económicos para atender la obra:

“Hemos obtenido una respuesta satisfactoria de recursos, por lo que he girado instrucciones al Director General de Obras y Servicios Públicos para que se inicie de inmediato el proceso jurídico y administrativo correspondiente, a fin de que pueda arrancar la reparación de esta obra en la calle Juan Carrasco”.

Comunicado de Guasave tras muerte de profesor del IPN en socavón.

Implementarán campaña de “manejo responsable”

Entre las medidas preventivas puntualizadas por la presidenta municipal se encuentran la “prevención, señalización y delimitación de zonas de riesgo”, pese a que la tardanza de la atención del gobierno municipal respecto al socavón causó que un ciudadano perdiera la vida, una de las acciones será implementar la campaña “manejo responsable”.

El gobierno municipal señala que esta campaña se llevaría a cabo “con el objetivo de reducir al máximo cualquier posibilidad de riesgo de accidentes o que uno similar vuelva a ocurrir”.

El comunicado precisa que atenderán otros socavones reportados:

“Estamos atendiendo otros puntos críticos que son resultado del abandono histórico de la infraestructura sanitaria. Particularmente de redes de drenaje obsoletas, construidas hace más de 50 y hasta 70 años, que desde hace tiempo llegaron al límite de su vida útil y requieren una intervención integral".

Muerte de profesor causa indignación en Sinaloa

Zulma Gámez, regidora y militante de Morena, atribuyó a la administración municipal la responsabilidad por el deceso del investigador del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR) del IPN, al sostener que no se trató de un accidente fortuito.

“Duele y duele más porque esto se pudo evitar. En repetidas ocasiones, en sesiones de cabildo, señalamos la existencia de ese socavón, advertimos el riesgo, pedimos atención inmediata”, señaló Zulma Gámez en redes sociales.

(Facebook Zulma Gámez)

En su publicación de Facebook, la regidora exigió al ayuntamiento que asuma su responsabilidad por los hechos, al recalcar que la omisión ya había sido reportada de manera formal y no se atendió de forma adecuada. Para la regidora, emitir comunicados resulta insuficiente y es necesario que se implementen acciones concretas tras la tragedia.