Fiscalía del Edomex recuperó más de 350 mil pesos en mercancía tras el robo de un camión de una tienda departamental

Los objetos fueron recuperados tras una orden de cateo realizada en el municipio de Teotihuacán

La FGJEM recuperó mercancía robada
La FGJEM recuperó mercancía robada con valor de más de 350 mil pesos. (FGJEM)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó este martes 3 de febrero que logró la recuperación de un camión robado y más de 350 mil pesos en mercancía, los cuales son propiedad de una tienda departamental.

El operativo se desplegó tras la denuncia del robo de un vehículo de carga que transportaba diversos productos, suceso que movilizó a las autoridades estatales y derivó en la localización de la unidad y los bienes sustraídos en un inmueble de Teotihuacán.

Los reportes oficiales indican que el robo fue perpetrado en el municipio de Nopaltepec.

El chofer de la unidad fue abandonado por los delincuentes en Otumba.

Las autoridades señalaron que el sistema de localización con el que contaba la unidad fue clave en la investigación.

Así fue el robo

Todo comenzó cuando la víctima conducía un camión de carga con mercancía perteneciente a una tienda departamental.

Mientras circulaba por calles del municipio de Nopaltepec, tres individuos a bordo de otro vehículo la interceptaron y la amenazaron con armas de fuego.

Los asaltantes obligaron a la conductora a descender del camión, privándola de la libertad para despojarla tanto de la unidad como de la mercancía.

Finalmente, la víctima fue abandonada en el municipio de Otumba, mientras los responsables se dieron a la fuga con el botín.

Investigación y localización de la unidad robada mediante sistema de geolocalización

La reacción inmediata de la empresa propietaria del camión fue determinante tras el robo.

Al detectar que el sistema de geolocalización de la unidad indicaba una posición fuera de la ruta prevista, se alertó a las autoridades estatales.

El uso de esta tecnología permitió a los agentes de la policía estatal ubicar el camión en un inmueble del municipio de Teotihuacán.

Mientras se preparaban los siguientes pasos legales, los elementos de seguridad resguardaron el sitio, evitando cualquier movimiento de la mercancía sustraída.

El Agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de una autoridad judicial la orden de cateo necesaria para ingresar al predio y continuar con la recuperación de los bienes robados.

Recuperación de la mercancía robada

Entrada del inmueble cateado (FGJEM)
Entrada del inmueble cateado (FGJEM)

Tras obtener la orden de cateo por parte de la autoridad judicial, los elementos de la Fiscalía ingresaron al inmueble señalado en el municipio de Teotihuacán.

Dentro del predio, localizaron la mercancía robada, la cual tenía un valor comercial superior a 350 mil pesos.

La recuperación se llevó a cabo sin contratiempos y permitió asegurar el sitio donde se encontraba almacenada la totalidad de los productos.

Posteriormente, en otra zona del municipio, fue localizado el vehículo de carga que había sido sustraído días antes.

Al finalizar el operativo judicial, la Fiscalía del Estado de México procedió al aseguramiento del predio y continuó con las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades y dar con los responsables del robo.

Una vez concluido el cateo y el aseguramiento del predio, la Fiscalía del Estado de México mantuvo abiertas las investigaciones para identificar y localizar a los responsables del robo.

El inmueble donde fue encontrada la mercancía quedó bajo resguardo de las autoridades mientras avanzan las diligencias.

