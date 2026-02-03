México

Mujer finge embarazo para robar en centro comercial y termina exhibida en video viral

La mujer fue descubierta ocultando productos bajo su ropa en una tienda de Puebla

Un insólito caso de robo en una tienda de autoservicio en Puebla generó revuelo en redes sociales, luego de que una mujer fuera sorprendida fingiendo estar embarazada para ocultar mercancía sin pagar. El hecho ocurrió en una sucursal de Soriana ubicada en Plaza Loreto y fue captado en video por testigos, lo que provocó una rápida difusión del material en plataformas digitales.

De acuerdo con las imágenes que circulan en internet, la mujer utilizaba una sudadera amplia para simular un avanzado estado de gestación. Sin embargo, personal del establecimiento detectó movimientos sospechosos y decidió intervenir, descubriendo que la supuesta “panza” estaba conformada por diversos artículos de cuidado personal que la mujer había escondido entre su ropa.

En el video se observa cómo varias empleadas confrontan a la presunta fardera mientras intentan retirar los productos ocultos. La situación se tornó tensa cuando la mujer opuso resistencia y forcejeó con el personal de la tienda, lo que obligó a que al menos cuatro trabajadoras la contuvieran para evitar que escapara.

Durante la grabación, una de las mujeres que documentaba el momento lanzó un comentario que rápidamente se volvió viral por el tono irónico con el que describió la escena: “Está embarazada dice… pero embarazada de cosas. Tiene la panza llena de productos”. La frase fue replicada por miles de usuarios y se convirtió en uno de los elementos más comentados del caso.

Tras ser controlada, la mujer fue llevada a un área cercana a las máquinas de peluches, donde las empleadas continuaron retirando los artículos que había sustraído. Posteriormente, fue retenida dentro de la tienda en espera de las autoridades, quienes arribaron minutos después para hacerse cargo de la situación.

Testigos señalaron que elementos de seguridad trasladaron a la mujer al Ministerio Público correspondiente, donde se determinará su situación legal conforme a la normativa vigente en el estado de Puebla. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre el monto total de lo robado.

El robo fardero es un delito común en tiendas de autoservicio y se refiere a la sustracción deliberada de productos sin efectuar el pago correspondiente. En México, las sanciones pueden variar dependiendo de la entidad federativa y del valor de la mercancía, pero contemplan desde multas económicas que superan los 2,500 pesos hasta penas de prisión que pueden ir de seis meses a tres años por robo simple.

