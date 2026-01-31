Tres globos aerostáticos aterrizaron de emergencia en Edomex: un cayó en casa, otro cerca de las pirámides

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Un cambio inesperado en las condiciones meteorológicas obligó este sábado a tres globos aerostáticos a realizar aterrizajes forzosos en la región de Teotihuacán y Acolman, al noreste del Estado de México, generando preocupación entre residentes y turistas, pero sin dejar personas lesionadas.

Las autoridades informaron que la cizalladura, es decir, una alteración abrupta en las corrientes de aire, fue la causa principal de las maniobras de emergencia que alteraron la rutina de la zona arqueológica y sus alrededores.

Uno de los incidentes que más atención generó ocurrió en el fraccionamiento Real del Valle, dentro del municipio de Acolman, donde un globo de la empresa Volaré descendió de forma controlada, pero terminó sobre el techo de una vivienda de dos niveles.

Las imágenes del globo cubriendo la edificación circularon rápidamente en redes sociales, reflejando el impacto visual de la situación. En otro caso, una aeronave fue arrastrada varios kilómetros fuera de su trayecto previsto y logró aterrizar en una zona abierta, en la periferia de la región de Teotihuacán.

El primer reporte del día sucedió alrededor de las 10:00 horas en el municipio de Teotihuacán. Un globo de la empresa Aventura en Globo, con seis pasajeros, descendió de forma precipitada sobre una vivienda. Esto provocó daños en las tuberías y una cámara de videovigilancia de la propiedad. Personal de Protección Civil confirmó que ninguna persona resultó herida en el incidente, y la aeronave quedó bajo la custodia del juez conciliador para las diligencias correspondientes.

En un segundo episodio, otro globo de la compañía Volaré, en el que viajaban diez personas, también tuvo que aterrizar antes de lo programado debido a las condiciones adversas. En este caso, todos los ocupantes salieron ilesos y no se reportaron desperfectos materiales en el área de descenso.

Un tercer incidente implicó el aterrizaje de emergencia de otra aeronave en los ejidos de la comunidad de San Bartolo, también en Acolman. Según los reportes oficiales, tampoco se registraron heridos ni daños a viviendas o infraestructura en esta zona.

Protección Civil y las autoridades locales hicieron hincapié en la necesidad de mantener la vigilancia meteorológica en la región, además de reafirmar su exhorto a las empresas operadoras de globos a poner en primer plano la seguridad de los pasajeros en todo momento. Subrayaron que los cuerpos de emergencia solo atendieron episodios de crisis nerviosa entre los viajeros, sin que se reportaran heridas físicas en ninguno de los casos.

Durante 2025, el Valle de Teotihuacán registró cuatro incidentes con globos aerostáticos, que provocaron lesiones a dos turistas.

En el incidente más reciente, el 12 de septiembre, un globo de la empresa Bon Navy con 24 pasajeros aterrizó de emergencia dentro de la Zona Arqueológica de Teotihuacán, lo que activó la respuesta de la Guardia Nacional. Este suceso no ocasionó lesionados ni daños materiales y ocurrió en un área restringida por ser patrimonio nacional.

El 23 de mayo, un globo de Sky Balloons cayó cerca de la zona arqueológica, resultando heridas 12 personas, entre ellas un ciudadano estadounidense y dos colombianos. Las lesiones fueron catalogadas como no graves.

Otro caso previo se registró el 11 de abril, cuando un globo de Space Ballyons chocó contra una antena al pasar sobre el palacio municipal de San Juan Teotihuacán, derribando la parte superior de la estructura que conecta los centros de control C5 y C2. Los ocupantes del globo XB-AAC salieron ilesos.

El 12 de enero, un globo con 12 pasajeros —cuatro mujeres y ocho hombres— cayó en Axapusco, en la avenida Tuxpan. Dos turistas extranjeros sufrieron lesiones y fueron trasladados al Hospital General local.

