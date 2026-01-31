México

Tres globos aerostáticos aterrizaron de emergencia en Edomex: un cayó en casa, otro cerca de las pirámides

Los transportes turísticos sobrevolaban la Zona Arqueológica de Teotihuacán cuando los fuertes vientos los hicieron caer, sin embargo no se reportaron heridos

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Un cambio inesperado en las condiciones meteorológicas obligó este sábado a tres globos aerostáticos a realizar aterrizajes forzosos en la región de Teotihuacán y Acolman, al noreste del Estado de México, generando preocupación entre residentes y turistas, pero sin dejar personas lesionadas.

Las autoridades informaron que la cizalladura, es decir, una alteración abrupta en las corrientes de aire, fue la causa principal de las maniobras de emergencia que alteraron la rutina de la zona arqueológica y sus alrededores.

Uno de los incidentes que más atención generó ocurrió en el fraccionamiento Real del Valle, dentro del municipio de Acolman, donde un globo de la empresa Volaré descendió de forma controlada, pero terminó sobre el techo de una vivienda de dos niveles.

Las imágenes del globo cubriendo la edificación circularon rápidamente en redes sociales, reflejando el impacto visual de la situación. En otro caso, una aeronave fue arrastrada varios kilómetros fuera de su trayecto previsto y logró aterrizar en una zona abierta, en la periferia de la región de Teotihuacán.

El primer reporte del día sucedió alrededor de las 10:00 horas en el municipio de Teotihuacán. Un globo de la empresa Aventura en Globo, con seis pasajeros, descendió de forma precipitada sobre una vivienda. Esto provocó daños en las tuberías y una cámara de videovigilancia de la propiedad. Personal de Protección Civil confirmó que ninguna persona resultó herida en el incidente, y la aeronave quedó bajo la custodia del juez conciliador para las diligencias correspondientes.

En un segundo episodio, otro globo de la compañía Volaré, en el que viajaban diez personas, también tuvo que aterrizar antes de lo programado debido a las condiciones adversas. En este caso, todos los ocupantes salieron ilesos y no se reportaron desperfectos materiales en el área de descenso.

Un tercer incidente implicó el aterrizaje de emergencia de otra aeronave en los ejidos de la comunidad de San Bartolo, también en Acolman. Según los reportes oficiales, tampoco se registraron heridos ni daños a viviendas o infraestructura en esta zona.

Protección Civil y las autoridades locales hicieron hincapié en la necesidad de mantener la vigilancia meteorológica en la región, además de reafirmar su exhorto a las empresas operadoras de globos a poner en primer plano la seguridad de los pasajeros en todo momento. Subrayaron que los cuerpos de emergencia solo atendieron episodios de crisis nerviosa entre los viajeros, sin que se reportaran heridas físicas en ninguno de los casos.

Durante 2025, el Valle de Teotihuacán registró cuatro incidentes con globos aerostáticos, que provocaron lesiones a dos turistas.

En el incidente más reciente, el 12 de septiembre, un globo de la empresa Bon Navy con 24 pasajeros aterrizó de emergencia dentro de la Zona Arqueológica de Teotihuacán, lo que activó la respuesta de la Guardia Nacional. Este suceso no ocasionó lesionados ni daños materiales y ocurrió en un área restringida por ser patrimonio nacional.

El 23 de mayo, un globo de Sky Balloons cayó cerca de la zona arqueológica, resultando heridas 12 personas, entre ellas un ciudadano estadounidense y dos colombianos. Las lesiones fueron catalogadas como no graves.

Otro caso previo se registró el 11 de abril, cuando un globo de Space Ballyons chocó contra una antena al pasar sobre el palacio municipal de San Juan Teotihuacán, derribando la parte superior de la estructura que conecta los centros de control C5 y C2. Los ocupantes del globo XB-AAC salieron ilesos.

El 12 de enero, un globo con 12 pasajeros —cuatro mujeres y ocho hombres— cayó en Axapusco, en la avenida Tuxpan. Dos turistas extranjeros sufrieron lesiones y fueron trasladados al Hospital General local.

Zona Arqueológica de Teotihuacán, Guardia Nacional, Sky Balloons, Space Ballyons y Axapusco son nombres y entidades resaltados conforme a la norma.

Temas Relacionados

mexico-noticiasTeotihuacánglobos aerostáticosAcolmanPirámides de TeotihuacánEstado de México

Más Noticias

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 31 de enero: manifestantes en Av. Paseo de la reforma se han retirado

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Rescatan un león en vivienda de Naucalpan tras cateo

Un operativo coordinado permitió el rescate de un león adulto en una vivienda de la colonia San Lorenzo Totolinga en Naucalpan

Rescatan un león en vivienda

Canelo Álvarez asiste a la premiación de The Ring y opina sobre la protagonización de Benavidez en mayo

El tapatío volverá a los cuadriláteros el próximo 12 de septiembre

Canelo Álvarez asiste a la

Los mejores memes que dejó el concierto de Kanye West en La Monumental Plaza de Toros México

El artista se presentó antes más de 40 mil fanáticos mexicanos

Los mejores memes que dejó

Sheinbaum anuncia el Plan de Justicia para los Trabajadores Agrícolas de San Quintín, BC

La mandataria estuvo acompañada de la gobernadora Marina del Pilar

Sheinbaum anuncia el Plan de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina capacita a elementos para

Marina capacita a elementos para combatir amenazas nucleares y químicas durante el Mundial 2026

Policías comunitarios en Guerrero iniciaron operativo para recuperar pueblos bajo control del narco

Detienen a siete personas de Sinaloa en Cancún con droga, autos robados y un rifle

En plena visita de Sheinbaum a Tijuana, encuentran tres cuerpos calcinados en automóvil incendiado

Teniente pidió refuerzos pero al llegar ya los habían secuestrado, a él lo mataron y a tres de la GN los hallaron con vida

ENTRETENIMIENTO

Los mejores memes que dejó

Los mejores memes que dejó el concierto de Kanye West en La Monumental Plaza de Toros México

¿Cuánto cuesta comer en Maizajo?: el lugar de tacos al que fue Kanye West

Así luce Belinda como Carlota, la emperatriz de México| Video

Envía una postal de San Valentín desde el Palacio Postal: fecha, horarios y costo del taller en CDMX

Detienen a Adán Bañuelos, supuesto exnovio mexicano de Bella Hadid, en Texas

DEPORTES

Canelo Álvarez asiste a la

Canelo Álvarez asiste a la premiación de The Ring y opina sobre la protagonización de Benavidez en mayo

Cristiano Ronaldo iguala a Julián Quiñones en la tabla de goleadores

Comentarista deportiva revira a los ataques de fans del América que la llaman ‘Mujer Trans’

WWE Royal Rumble: conoce a los mexicanos que ganaron la batalla real para ir a WrestleMania

WWE Royal Rumble 2026: ellos son los luchadores mexicanos que han participado