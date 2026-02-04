México

Cómo asistir al concierto de Caifanes en el Centro Ceremonial Otomí en el Estado de México

Además de sus dos shows en el Auditorio Nacional la banda de rock se presentará en Temoaya, Estado de México

Además de sus dos shows
Además de sus dos shows en el Auditorio Nacional la banda de rock se presentará en Temoaya, Estado de México. (Cortesía)

La banda mexicana Caifanes comunicó la realización de un concierto único en el Centro Ceremonial Otomí de Temoaya, Estado de México, programado para el próximo 18 de abril de 2026 a las 19:00 horas. El evento busca conjugar la propuesta artística del grupo con el carácter espiritual y ancestral de este espacio emblemático, tradicionalmente reservado para rituales y festividades del pueblo otomí.

El Centro Ceremonial Otomí destaca por su arquitectura y simbolismo. Ubicado a más de 2 mil 600 metros sobre el nivel del mar, este recinto fue inaugurado en 1980 con el objetivo de preservar la cultura otomí. Su diseño incluye plazas circulares, monolitos y una pirámide, elementos que reflejan la cosmovisión y las tradiciones de la comunidad. Habitualmente es utilizado para ceremonias sagradas, lo que otorga un contexto especial al concierto anunciado por la agrupación liderada por Saúl Hernández.

El Centro Ceremonial Otomí destaca
El Centro Ceremonial Otomí destaca por su arquitectura y simbolismo. (Facebook CaifanesMX)

Una experiencia única para los fans de Caifanes

La intervención artística de Caifanes en este recinto propone a los asistentes una vivencia distinta a la de sus presentaciones habituales. El anuncio generó expectativa entre los fans, quienes podrán adquirir sus boletos a través del sistema E-ticket a partir del 5 de febrero. Se espera una amplia demanda por el atractivo que representa presenciar a una de las bandas más representativas del rock mexicano en un entorno que invita a la introspección y la conexión cultural.

Caifanes en el Auditorio Nacional

Además del espectáculo en Temoaya, Caifanes confirmó nuevas fechas en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, con una función programada para el 29 y 30 de mayo de 2026. El grupo mantiene una presencia constante en escenarios de gran relevancia, consolidando su trayectoria como referente del género en el país. Cabe señalar que los boletos para los shows en el “Coloso de Reforma” ya se encuentran disponibles a través del sistema Ticketmaster.

El Centro Ceremonial Otomí, punto de encuentro cultural

El recinto no solo funciona como sede de eventos musicales. A lo largo de los años, el Centro Ceremonial Otomí ha sido escenario de festividades, rituales y actividades destinadas a la promoción de la identidad otomí. También despierta interés entre visitantes que buscan conocer el patrimonio indígena y el entorno natural de la región. El próximo concierto de Caifanes suma una nueva página a la historia de este espacio, integrando música contemporánea y herencia ancestral en un mismo punto de encuentro.

TEMOAYA, EDOMEX, 21DICIEMBRE2014.- El Centro
TEMOAYA, EDOMEX, 21DICIEMBRE2014.- El Centro Ceremonial Otomí fue edificado en 1981 con el objetivo de proporcionar un espacio para las celebraciones religiosas del pueblo otomí así como para fomentar el desarrollo de la región por medio del turismo. Este complejo arquitectónico incluye además del recinto ceremonial, un museo, un mercado de artesanías, cabañas, un lago, y espacios para acampar. FOTO: TONATIU CRUZ /CUARTOSCURO.COM

Cómo llegar al Centro Ceremonial Otomí desde la CDMX

Para llegar al Centro Ceremonial Otomí en carro desde la Ciudad de México, se toma la autopista México-Toluca y después la carretera Toluca-Naucalpan. Al llegar a Temoaya, sigue la señalización hacia el centro ceremonial, ubicado a unos 12 kilómetros del centro municipal. En transporte público, hay que llegar primero a Toluca en autobús. Desde la terminal, parten combis hacia Temoaya. Al llegar al centro de Temoaya, se puede tomar un taxi o una combi local que lleva directamente al sitio. El trayecto incluye caminos de montaña y vistas panorámicas.

