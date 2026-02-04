México

Frío CDMX: activan doble alerta en estas alcaldías por bajas temperaturas para el amanecer de este jueves 5 de febrero

El pronóstico de la Protección Civil de la Ciudad de México indicó que las temperaturas serán de 1 a 6 grados Celsius

Activan doble alerta en la CDMX por bajas temperaturas para el amanecer de este jueves 5 de febrero. (Cuartoscuro)

Las bajas temperaturas continuarán para el amanecer en la Ciudad de México y tal será el caso para este jueves 5 de febrero, de acuerdo con la información detallada de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) local.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido este miércoles 4 de febrero en sus redes sociales oficiales.

Se trata de seis alcaldías de la Ciudad de México, las que registrarán bajas temperaturas para el amanecer de este jueves 5 de febrero. Indicó que en algunas demarcaciones se sentirá más el ambiente frío que en otras.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a las demarcaciones que resultarán afectadas con el ambiente frío o vivir en ellas.

La mañana de este miércoles se registraron temperaturas bajas en la capital del país Crédito: Facebook/ Juan Diego Jímenez Fdz

Doble alerta por bajas temperaturas en la CDMX al amanecer de este jueves 5 de febrero

Las bajas temperaturas en la Ciudad de México para este jueves 5 de febrero provocarán doble alerta, que será la amarilla y naranja, de acuerdo con Protección Civil local.

Cuatro de las seis demarcaciones estarán en alerta amarilla y dos en naranja, indicó la dependencia local.

Se trata de las alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Xochimilco, que registrarán temperaturas bajas para el amanecer de este próximo jueves 5 de febrero.

Se prevén temperaturas de 4 a 6 grados Celsius. Las recomendaciones emitidas para estas alcaldías en alerta amarilla son:

  • Abrigarse adecuadamente, cubriendo nariz y boca.
  • Evita cambios bruscos de temperatura.
  • Resguarda mascotas del frío; no las dejes a la intemperie.
  • Ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.
Activan alerta amarilla en la CDMX por bajas temperaturas este jueves 5 de febrero. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

En tanto: Milpa Alta y Tlalpan registrará alerta naranja para las primeras horas de este próximo jueves 5 de febrero.

Las temperaturas estimadas serán de 1 a 3 grados Celsius. Las recomendaciones emitidas para estas alcaldías en alerta naranja son:

  • Protege niños, niñas, personas de la tercera edad y embarazadas.
  • Si usas calentadores y/o chimeneas mantén una ventilación adecuada.
  • Usa crema para hidratar y proteger tu piel del frío.
  • Mantener esquema de vacunación actualizado (COVID, Influenza y neumococo)
Activan alerta naranja en dos alcaldías por bajas temperaturas para el amanecer de este jueves 5 de febrero. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

¿A qué hora comenzarán las bajas temperaturas en las 6 alcaldías para la mañana de este jueves 5 de febrero?

Protección Civil de la Ciudad de México anunció que será de las 02:00 a 08:00 horas cuando se registren las temperaturas bajas en las 6 alcaldías mencionadas anteriormente para el amanecer de este jueves 5 de febrero, por lo que es importante tomar las precauciones indicadas por parte de las autoridades capitalinas.

Por otra parte, se pusieron a disposición los teléfonos de emergencia oficiales de la Secretaría de Gestión Integral en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.

Las bajas temperaturas en la CDMX comenzarán desde las primeras horas de este jueves 5 de febrero. Crédito: Cuartoscuro

Sheinbaum asegura que en México

Condenan a cinco años de

A cuatro días del ataque

Por qué título de las

Vecinos bloquean avenidas del centro
Condenan a cinco años de

Patricia Navidad defiende a Maribel

Por qué título de las

