Carlos Aceves del Olmo, líder de la CTM, no buscará la reelección de la organización

Carlos Aceves del Olmo anunció que concluirá su mandato como Secretario General de la CTM el próximo 23 de febrero. FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM

La Confederación de Trabajadores de México (CTM) enfrenta un proceso de transición tras el anuncio de su Secretario General, Carlos Aceves del Olmo, quien informó oficialmente que finalizará su mandato el próximo 23 de febrero y decidió no buscar la reelección.

El retiro del líder sindical, motivado por razones de salud y la voluntad de dedicar más tiempo a su familia, marca el cierre de un ciclo en la organización sindical más representativa de México, en coincidencia con la conmemoración del 90 aniversario de la CTM.

Desde el último tramo de su mandato, Aceves del Olmo, de 85 años, instruyó al Comité Nacional a asegurar una transición que observe los estatutos, priorizando “la unidad de la Confederación, la madurez política y la disciplina”, según declaró al comunicar su renuncia formal en sus redes sociales así como en el comunicado de la CTM.

José Ismael Flores Cantú asumirá, por decisión de Aceves del Olmo, la coordinación general de las tareas del congreso y los festejos del aniversario de la CTM. FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM

El dirigente detalló que su continuidad habría implicado una gran exigencia de sostener bajo el contexto actual del mundo laboral, agregando que tomó su determinación tras considerar recomendaciones médicas. A la vez, confió a José Ismael Flores Cantú la Coordinación General de los trabajos para el Congreso y los festejos de aniversario, con la encomienda de consolidar la estabilidad interna de la organización.

Aceves expresó que su ciclo al frente de la CTM no ha sido simplemente un cargo, sino “el mayor honor de su vida”, y subrayó en su misiva de despedida: “Considero que hoy lo pertinente es dar un paso con serenidad y dignidad, pensando siempre en el interés superior de la Confederación y la continuidad sólida de su vida interna.”

El dirigente enfatizó que la CTM mantendrá su papel como “pilar de estabilidad, justicia social y defensa de los derechos laborales”, reafirmando su respeto y lealtad a la causa obrera.

Diez años al mando de la Confederación consolidaron el liderazgo de Aceves del Olmo, quien agradeció las muestras de apoyo recibidas por parte de trabajadores y dirigencias sindicales a lo largo de su gestión.

Aceves del Olmo fue tanto líder de la CTM como diputado y senador

Carlos Aceves del Olmo consolidó su liderazgo sindical como Secretario General de la CTM entre 2016 y 2022, destacando en la reforma laboral mexicana. Crédito: X @CarlosAceves_

De acuerdo con la CTM, Carlos Aceves del Olmo nació el 5 de noviembre de 1940 en la Ciudad de México. A nivel sindical, ha desempeñado la Secretaría General del Sindicato Nacional de Trabajadores de Telecomunicaciones, Telefonía, Comunicaciones, Cibernética, Productos Eléctricos, Electrónicos, Similares y Conexos de la República Mexicana, además de liderar el Sindicato Nacional de Trabajadores de Productos Eléctricos y Telecomunicaciones de la República Mexicana.

Sus raíces políticas provienen de una militancia iniciada en 1959 en el PRI. Dentro de esta agrupación, ocupó cargos en los comités distritales de la Ciudad de México, incluido el de secretario de acción obrera, presidente de comité distrital, coordinador del sector obrero y consejero político.

Aceves del Olmo ha sido legislador federal en varias ocasiones. Ejerció tres veces como diputado federal (1994-1997, 2000-2003 y 2012-2015) y una vez como senador (2006-2012). Entre las comisiones que presidió y en las que participó destacan la de Trabajo y Previsión Social, Vivienda, Seguridad Social, Comunicaciones y Transportes, así como la mesa directiva de la Cámara de Diputados y la vicepresidencia de la Comisión Permanente.

En la estructura interna de la CTM, su ascenso fue gradual. Ocupó inicialmente puestos directivos en la Federación de Trabajadores del Distrito Federal antes de asumir la Secretaría General de dicha federación en 2005.

Posteriormente, Aceves fue responsable del área de Bienestar Social y Ecología, así como de Acción Política en el Comité Nacional de la CTM, hasta su elección como Secretario General Sustituto en 2010 y, finalmente, titular de la organización tras el fallecimiento de Joaquín Gamboa Pascoe en 2016.