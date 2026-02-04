Asesinan a “El Curro”, líder huachicolero ligado al cártel de Los H, en Hidalgo

“El Curro”, operador clave del robo de hidrocarburos y distribución de drogas en Hidalgo, fue asesinado sobre una carretera estatal de Tula. (Redes sociales)

La tarde del martes 3 de febrero fue asesinado Gilberto Estrada Trejo, alias “El Curro”, presunto líder huachicolero ligado al Cártel de Los H y narcomenudista en la región de Tula de Allende, Hidalgo.

De acuerdo con la información, el ataque contra el criminal ocurrió sobre la carretera estatal Michimaloya–Xijay de Cuauhtémoc y se inscribe en la escalada de violencia provocada por la fragmentación del cártel de Los H.

¿Cómo asesinaron a “El Curro” en Tula?

De acuerdo con información publicada por medios como La Silla Rota y Proceso, un reporte al sistema de emergencias 911 alertó sobre la presencia de un vehículo Chevrolet Sonic rojo, encendido y aparentemente abandonado a un costado de la carretera en el municipio de Tula de Allende.

El Curro. El hecho profundiza la pugna entre células del cártel de Los H por el control del huachicol. (Redes socialeS)

El hecho fue advertido por testigos que notaron la unidad en condiciones inusuales, lo que generó la movilización inmediata de Policía Municipal y Estatal. Al interior, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) localizaron el cuerpo sin vida de Gilberto Estrada Trejo, “El Curro”, con múltiples heridas de bala.

Al lugar acudieron personal del Ministerio Público, peritos y agentes de investigación, quienes realizaron las diligencias correspondientes, el levantamiento de indicios y la apertura de la carpeta de investigación.

“El Curro” figuraba entre los principales objetivos prioritarios del estado, con vínculos documentados a actividades delictivas como el robo de hidrocarburos y la distribución de narcóticos en la zona.

A la víctima se le atribuyen además diversos actos ilícitos, como secuestros, extorsiones y el manejo de préstamos “gota a gota” y máquinas tragamonedas ilegales.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas por el homicidio, pero la SSPH mantiene un despliegue operativo especial en la región de Tula, con el compromiso de brindar vigilancia y evitar actos de violencia.

¿Quiénes son Los H?

Hugo Alberto Muñoz Marmolejo (“El H”) (PGJEH)

La organización criminal conocida como Los H o Los Solas dominó durante años el tráfico ilícito en al menos 12 municipios de Hidalgo, incluyendo delitos como robo de hidrocarburo, narcomenudeo, extorsión, secuestros, robo a transporte y control de válvulas de Pemex para la sustracción de combustibles, desde diésel hasta turbosina.

Sin embargo, la captura de Hugo Alberto Muñoz Marmolejo (“El H”) el 15 de marzo de 2025, y el asesinato posterior de su hermano José David (“El Sola”), provocaron una fractura interna que derivó en la formación de dos grupos rivales.

Información revelada por Proceso apunta que uno de estos bloques, encabezado por un sujeto apodado como “El Perico”, controla la perforación de ductos, almacenamiento y venta de combustible robado, acompañado por “El JR” y “El Lobo”, quien además se encarga del robo de transporte de carga y obtención de identificaciones falsas.

El otro grupo, dirigido por “El Cuquis”, “El Selva” y “El Pacheco”, aglutina a operadores clave como “El Curro” y mantendría relaciones de protección con diversas dependencias públicas mediante pagos y corrupción.

Hidalgo en la mira de huachicoleros. (Jovani Pérez |Infobae México)

“El Selva” actuaba como jefe de sicarios y participaba en robos en el Arco Norte, mientras que “El Pacheco” lideraba la extracción de hidrocarburos con grupos delictivos bajo su mando. Sus ingresos financieros también se basan en las extorsiones en negocios de vinos, cárnicos, así como el control de préstamos ilegales.

La pugna entre estos grupos ha dejado una ola de violencia en la región, incluidos ataques como el perpetrado en noviembre de 2025 contra el centro nocturno “La Resaka”, donde un comando mató a seis personas y lesionó a ocho más.

Hasta noviembre de 2025, y desde la fragmentación de Los H, las autoridades estatales han detenido al menos a 70 personas vinculadas con la organización y se han registrado nueve ejecuciones relacionadas con la lucha interna, según datos publicados por La Silla Rota.

De esas detenciones, al menos 45 personas ligadas a la banda han sido capturadas en la región de Tula.