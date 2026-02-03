Tren Interurbano: tarifas actualizadas, horarios y recorrido entre CDMX y Toluca

El Tren Interurbano México-Toluca “El Insurgente” se inauguró el 2 de febrero, completando así la conexión ferroviaria entre la Ciudad de México y el Valle de Toluca. (SICT)

El Tren Interurbano El Insurgente amplió su operación para conectar de manera eficiente el poniente del Valle de México con el centro de la capital. Su servicio destaca por horarios extendidos y una estructura tarifaria basada en el trayecto, lo que permite a los usuarios planificar de forma precisa sus desplazamientos diarios entre Zinacantepec y Observatorio.

Horarios de servicio

El sistema ferroviario, que integra tecnología de última generación y capacidad para 719 pasajeros por tren, organiza sus operaciones conforme al siguiente calendario:

Lunes a viernes : de 05:00 a 00:00 horas

Sábados : de 06:00 a 00:00 horas

Domingos: de 07:00 a 00:00 horas

La salida del último tren se programa a las 23:00 horas desde Zinacantepec y a las 00:00 horas desde Observatorio.

El acceso al tren se realiza mediante la Tarjeta de Movilidad Integrada. (Crédito: Presidencia)

Tarifas del Tren Insurgente actualizadas

Las tarifas del Tren Interurbano varían según el número de estaciones recorridas y el origen y destino de cada viaje. Los usuarios pueden consultar los siguientes precios:

15 pesos : por trayecto de una estación dentro del Estado de México o la Ciudad de México

20 pesos : por trayecto de dos o tres estaciones dentro del Estado de México

25 pesos : por viaje entre Santa Fe y Observatorio

60 pesos : por viaje entre Vasco de Quiroga o Santa Fe y Lerma

70, 80 y 90 pesos : para recorridos intermedios específicos conforme la ruta

100 pesos: por recorrido terminal a terminal, de Zinacantepec a Observatorio

El acceso al tren se realiza mediante la Tarjeta de Movilidad Integrada, personal e intransferible, aunque también es posible adquirir boletos en módulos instalados en cada estación.

Recorrido y estaciones

El trayecto total abarca siete estaciones y el viaje completo tiene una duración estimada de 60 minutos, mientras que el tramo entre Zinacantepec y Santa Fe se cubre en 37 minutos. La frecuencia de paso es de 10 a 15 minutos.

Zinacantepec

Toluca Centro

Metepec

Lerma

Santa Fe

Vasco de Quiroga

Observatorio

El trayecto total abarca siete estaciones y el viaje completo tiene una duración estimada de 60 minutos. (X/ @TrenesMX)

Reglas de viaje y recomendaciones

Se prohíbe el consumo de alimentos y bebidas fuera de las áreas designadas, así como el uso de aparatos sonoros que puedan molestar a otros usuarios. El tren dispone de 326 asientos ergonómicos y dos espacios adaptados para sillas de ruedas. Durante todo el trayecto, cada pasajero cuenta con un seguro de viajero desde el acceso hasta la salida en destino.

El servicio se apoya en 16 trenes en circulación, cada uno capaz de alcanzar una velocidad máxima de 120 km/h. La recomendación oficial es atender las indicaciones visuales y sonoras para garantizar un viaje seguro y eficiente.

Todas las estaciones y trenes cuentan con sistemas de videovigilancia 24/7, escaleras eléctricas, pantallas informativas y climatización en el interior de los vagones. Existen botones de ayuda y personal de seguridad disponible para resolver dudas o emergencias. El equipaje permitido no debe exceder los 80 x 60 x 30 cm y se permite el ingreso de mascotas únicamente en transportadora, salvo perros de asistencia.