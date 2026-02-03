México

Tren Interurbano: tarifas actualizadas, horarios y recorrido entre CDMX y Toluca

El Tren Interurbano México-Toluca “El Insurgente” se inauguró el 2 de febrero, completando así la conexión ferroviaria entre la Ciudad de México y el Valle de Toluca

Guardar
El Tren Interurbano México-Toluca “El
El Tren Interurbano México-Toluca “El Insurgente” se inauguró el 2 de febrero, completando así la conexión ferroviaria entre la Ciudad de México y el Valle de Toluca. (SICT)

El Tren Interurbano El Insurgente amplió su operación para conectar de manera eficiente el poniente del Valle de México con el centro de la capital. Su servicio destaca por horarios extendidos y una estructura tarifaria basada en el trayecto, lo que permite a los usuarios planificar de forma precisa sus desplazamientos diarios entre Zinacantepec y Observatorio.

Horarios de servicio

El sistema ferroviario, que integra tecnología de última generación y capacidad para 719 pasajeros por tren, organiza sus operaciones conforme al siguiente calendario:

  • Lunes a viernes: de 05:00 a 00:00 horas
  • Sábados: de 06:00 a 00:00 horas
  • Domingos: de 07:00 a 00:00 horas

La salida del último tren se programa a las 23:00 horas desde Zinacantepec y a las 00:00 horas desde Observatorio.

El acceso al tren se
El acceso al tren se realiza mediante la Tarjeta de Movilidad Integrada. (Crédito: Presidencia)

Tarifas del Tren Insurgente actualizadas

Las tarifas del Tren Interurbano varían según el número de estaciones recorridas y el origen y destino de cada viaje. Los usuarios pueden consultar los siguientes precios:

  • 15 pesos: por trayecto de una estación dentro del Estado de México o la Ciudad de México
  • 20 pesos: por trayecto de dos o tres estaciones dentro del Estado de México
  • 25 pesos: por viaje entre Santa Fe y Observatorio
  • 60 pesos: por viaje entre Vasco de Quiroga o Santa Fe y Lerma
  • 70, 80 y 90 pesos: para recorridos intermedios específicos conforme la ruta
  • 100 pesos: por recorrido terminal a terminal, de Zinacantepec a Observatorio

El acceso al tren se realiza mediante la Tarjeta de Movilidad Integrada, personal e intransferible, aunque también es posible adquirir boletos en módulos instalados en cada estación.

Recorrido y estaciones

El trayecto total abarca siete estaciones y el viaje completo tiene una duración estimada de 60 minutos, mientras que el tramo entre Zinacantepec y Santa Fe se cubre en 37 minutos. La frecuencia de paso es de 10 a 15 minutos.

  • Zinacantepec
  • Toluca Centro
  • Metepec
  • Lerma
  • Santa Fe
  • Vasco de Quiroga
  • Observatorio
El trayecto total abarca siete
El trayecto total abarca siete estaciones y el viaje completo tiene una duración estimada de 60 minutos. (X/ @TrenesMX)

Reglas de viaje y recomendaciones

Se prohíbe el consumo de alimentos y bebidas fuera de las áreas designadas, así como el uso de aparatos sonoros que puedan molestar a otros usuarios. El tren dispone de 326 asientos ergonómicos y dos espacios adaptados para sillas de ruedas. Durante todo el trayecto, cada pasajero cuenta con un seguro de viajero desde el acceso hasta la salida en destino.

El servicio se apoya en 16 trenes en circulación, cada uno capaz de alcanzar una velocidad máxima de 120 km/h. La recomendación oficial es atender las indicaciones visuales y sonoras para garantizar un viaje seguro y eficiente.

Todas las estaciones y trenes cuentan con sistemas de videovigilancia 24/7, escaleras eléctricas, pantallas informativas y climatización en el interior de los vagones. Existen botones de ayuda y personal de seguridad disponible para resolver dudas o emergencias. El equipaje permitido no debe exceder los 80 x 60 x 30 cm y se permite el ingreso de mascotas únicamente en transportadora, salvo perros de asistencia.

Temas Relacionados

Tren InterurbanoEl InsurgenteTren Interurbano México - TolucaObservatoriomexico-noticias

Más Noticias

Microsismos en CDMX por falla Plateros-Mixcoac seguirán ocurriendo, advierte la UNAM

Desde mayo de 2023, las alcaldías Álvaro Obregón y Benito Juárez registran microsismos asociados a la Falla Contreras

Microsismos en CDMX por falla

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 3 de febrero de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

Temblor hoy en México: noticias

¿Murió Laura Bozzo? La conductora desmiente rumores sobre su fallecimiento

La conductora peruana respondió a versiones que aseguraban su muerte y aclaró: “Ni muerta ni internada”

¿Murió Laura Bozzo? La conductora

Resultados del Chispazo: ganadores y números premiados

El sorteo de Chispazo se lleva a cabo dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Resultados del Chispazo: ganadores y

Vans Warped Tour México 2026: cartel y primeras bandas confirmadas que se presentarán en el Autódromo Hermanos Rodríguez

El esperado festival se llevará a cabo por primera vez al país el 12 y 13 de septiembre

Vans Warped Tour México 2026:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen dos integrantes de La

Caen dos integrantes de La Familia Michoacana tras asesinar a una persona en Jiquipilco, Edomex

Ataque armado contra la Marina deja un muerto y un detenido en Quintana Roo

Procesan a colombiano ligado al CJNG y detenido en Michoacán

Asesinato de cinco personas en Tabasco fue por detención de un jefe de plaza, asegura José Ramiro López Obrador

Cae “El Peye” en Sonora, objetivo prioritario con 10 órdenes de aprehensión en su contra

ENTRETENIMIENTO

¿Murió Laura Bozzo? La conductora

¿Murió Laura Bozzo? La conductora desmiente rumores sobre su fallecimiento

Vans Warped Tour México 2026: cartel y primeras bandas confirmadas que se presentarán en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Esmeralda Camacho, violinista de Nodal, rompe el silencio tras rumores de romance: “Me van a regañar”

BTS Comeback en vivo: a qué hora se transmitirá en México

Gaby Platas denuncia acoso de su expareja Paco de la O y revela que la amenazó de muerte

DEPORTES

NFL regresa a México: Estadio

NFL regresa a México: Estadio Azteca confirma partidos de la temporada 2026

Obed Vargas firma con el Atlético de Madrid: este es el contrato que le ofrecieron al mexicano para dejar la MLS

Cuál es el sueldo de Joao Pedro, jugador del Atlético San Luis que interesa al Cruz Azul

Benjamín Gil va por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 y lanza advertencia para EU y Dominicana: “Les vamos a ganar”

México vs. Brasil: cuándo y dónde jugará el Tri femenil partido amistoso contra la ‘verdeamarela’