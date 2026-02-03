Ricardo Monreal asegura que decisión de Adán Augusto no debilita a Morena y refuerza la coordinación territorial

Monreal considera que la unidad de Morena es esencial para enfrentar los próximos procesos electorales con éxito. | X- Ricardo Monreal

La decisión del senador Adán Augusto López Hernández de dejar la coordinación del grupo parlamentario de Morena en el Senado no representa una fractura interna ni un debilitamiento del partido, aseguró el diputado Ricardo Monreal Ávila, quien subrayó que la unidad del movimiento es el principal activo para enfrentar con éxito el próximo proceso electoral.

Tras el relevo en la bancada morenista de la Cámara Alta, Monreal —coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro— sostuvo que el cambio debe leerse como una reorganización estratégica, orientada al fortalecimiento territorial del partido de cara a las elecciones de 2027.

Unidad en Morena, la prioridad política rumbo a 2027

Monreal enfatizó que, más allá de los ajustes internos, el objetivo central de Morena es mantener la cohesión.

Monreal considera que la unidad de Morena es esencial para enfrentar los próximos procesos electorales con éxito. Crédito: Cámara de Diputados

“Para mí, la unidad es clave para enfrentar con éxito el próximo proceso que tenemos en puerta”, afirmó, al señalar que cualquier interpretación de ruptura es incorrecta.

El legislador rechazó versiones que apuntan a tensiones o presiones detrás de la decisión de López Hernández y reiteró su respeto personal y político hacia el senador.

Aseguró que la salida de Adán Augusto de la coordinación parlamentaria fue una decisión personal, tomada con plena conciencia de su nuevo encargo dentro del movimiento.

Salida de Adán Augusto del Senado no debilita al partido: Monreal

De acuerdo con Monreal, lejos de afectar a Morena, el nuevo papel de Adán Augusto como responsable de una circunscripción territorial representa una fortaleza política.

Adán Augusto decidió dejar la coordinación del Senado por motivos personales y para asumir un nuevo encargo territorial. Foto: YouTube/Senado de México

Destacó que su experiencia será clave para la selección de perfiles competitivos y la construcción de consensos internos.

“Es muy importante que cuadros con experiencia sean aprovechados en los estados donde habrá elecciones, porque se renuevan los 500 diputados federales”, señaló.

Añadió que el trabajo territorial es esencial para consolidar mayorías y atender las demandas sociales desde el territorio.

Monreal también rechazó los señalamientos que intentan descalificar el desempeño de López Hernández al frente de la bancada en el Senado, y criticó la narrativa de “hacer leña del árbol caído”, al considerar que el senador cumplió con su responsabilidad legislativa.

Relevo en Morena prepara estrategia electoral y coordinación territorial

El diputado explicó que Morena ha comenzado a definir coordinaciones territoriales como parte de una estrategia integral rumbo a 2027.

La coordinación territorial busca consolidar acuerdos con aliados y garantizar candidaturas competitivas.

Estas figuras tienen como tarea central garantizar la unidad del movimiento, dialogar con aliados como el PT y el Partido Verde, y conducir los procesos internos sin sobresaltos.

Entre las funciones principales de estos coordinadores se encuentran:

Fortalecer la unidad interna de Morena en las circunscripciones

Revisar y consensuar perfiles competitivos para cargos de elección

Coordinar la negociación política con partidos aliados

Garantizar procesos internos ordenados y sin imposiciones

Preparar la estrategia electoral rumbo a 2027

En este contexto, Monreal descartó haber recibido alguna propuesta similar y aclaró que ese tipo de nombramientos corresponden exclusivamente a las decisiones del partido.

Monreal defiende a Adán Augusto y respalda liderazgo de Sheinbaum

Ricardo Monreal reiteró su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, al asegurar que actuó con transparencia y que no intervino en la decisión del senador. Afirmó confiar plenamente en su palabra y en su conducción política.

Ricardo Monreal destacó que la salida de Adán Augusto no debilita a Morena, sino que es parte de una estrategia. (Foto: Twitter / @RicardoMonrealA)

Asimismo, subrayó que Morena debe enfocarse en atender los problemas sociales desde el territorio, respaldando el llamado presidencial a privilegiar el contacto directo con la ciudadanía por encima de actos mediáticos.

Finalmente, Monreal dejó claro que los cargos públicos no son permanentes y que su visión es dar paso, en su momento, a nuevas generaciones dentro del movimiento.

“No somos indispensables”, concluyó, al insistir en que la reorganización interna debe entenderse como parte natural de un proyecto político en evolución.