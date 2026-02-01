México

Adán Augusto López deja la coordinación de Morena en el Senado: se dedicará a trabajo electoral rumbo al 2027

Permanecerá como senador y se dedicará a operar para las elecciones del próximo año en la IV circunscripción

Guardar

Adán Augusto López Hernández anunció este domingo su separación como coordinador de la bancada de Morena en el Senado. Esta mañana fue despedido de la bancada morenista.

López Hernández ofreció una conferencia de prensa donde presentó a Ignacio Mier como nuevo coordinador, quien fue elegido por unanimidad.

con información en desarrollo...

Temas Relacionados

MorenaSenadoPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana este 1 de febrero

Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro son las tres garitas ubicadas en Tijuana para cruzar la frontera rumbo a territorio estadounidense y viceversa

Cuál es el tiempo de

Angelique Boyer revela cuál es la telenovela más especial de toda su carrera

La actriz, en uno de los mejores momentos de su trayectoria, dio a conocer su proyecto favorito

Angelique Boyer revela cuál es

Falleció el senador del PAN y exalcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez Vázquez

Su deceso fue confirmado por colegas del GPPAN a través de redes sociales

Falleció el senador del PAN

Mexicanos se dividen ante el posible ganador de ‘Álbum del Año’ en los Grammys 2026: ¿Lady Gaga o Bad Bunny?

A pocas horas de la ceremonia, los seguidores de ambos artistas argumentan, con intensidad, por qué cada uno debe llevarse el máximo galardón de la industria musical

Mexicanos se dividen ante el

¿Ganaste el Tris? Descubre aquí los resultados de los sorteos del 31 de enero del 2026

Descubra si ha sido uno de los ganadores de la última jugada llevada a cabo este sábado

¿Ganaste el Tris? Descubre aquí
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a David Silva Palacios,

Procesan a David Silva Palacios, alias “El Chimpa”, líder del CJNG en Jalisco

Mario Delgado despide con emotivo mensaje a su tía y prima

Abaten a tres implicados en el asesinato de dos familiares de Mario Delgado en Colima

Ataque a balazos contra policías estatales en Oaxaca deja un agresor abatido

Ataque armado en un bar de Pénjamo, Guanajuato, deja dos muertos

ENTRETENIMIENTO

Diablos Rojos Femenil y Stitch

Diablos Rojos Femenil y Stitch se unen para una colección conmemorativa

Angelique Boyer revela cuál es la telenovela más especial de toda su carrera

Mexicanos se dividen ante el posible ganador de ‘Álbum del Año’ en los Grammys 2026: ¿Lady Gaga o Bad Bunny?

Carín León y The Warning sorprenden con una colaboración que une al rock y regional mexicano

Yandel conquista el Auditorio Nacional con un espectáculo sinfónico lleno de nostalgia y perreo

DEPORTES

Diablos Rojos Femenil y Stitch

Diablos Rojos Femenil y Stitch se unen para una colección conmemorativa

Serie del Caribe 2026: estos son los rosters de los equipos a los que se enfrentarán los representantes mexicanos

Quién es Christian Mbilli, el boxeador que podría ser el próximo rival de Canelo Álvarez este 2026

Jackie Nava se suma al equipo de entrenamiento de Kim Shantal previo a su pelea en Supernova 2026

Luca Orellano se estrena con gol y la da el empate a los Rayados de Monterrey