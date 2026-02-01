Adán Augusto López deja la coordinación de Morena en el Senado: se dedicará a trabajo electoral rumbo al 2027

Adán Augusto López Hernández anunció este domingo su separación como coordinador de la bancada de Morena en el Senado. Esta mañana fue despedido de la bancada morenista.
López Hernández ofreció una conferencia de prensa donde presentó a Ignacio Mier como nuevo coordinador, quien fue elegido por unanimidad.
con información en desarrollo...
